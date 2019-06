Oroscopo oggi di Paolo Fox, venerdì 21 giugno 2019

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: venerdì 21 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 21 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

In amore forse non è il caso di vivere due storie parallele: non creare disturbi a te stesso e agli altri solo per cercare a tutti i costi di soddisfare alcuni tuoi desideri voluttuari. C’è da dire che in questo periodo i rapporti d’amore e di amicizia sono limitati: ci sono incomprensioni e polemiche.

Sarà capitato a molti di voi di discutere in una famiglia e sul lavoro. E’ probabile anche che tu senta un certo imbarazzo perché non vuoi fare una cosa che altri vorrebbero importi.

Oroscopo Toro

Quelli che non ottengono nulla sono quelli che hanno paura di mettersi in gioco! Ricordo che questo è un segno che vorrebbe vivere sempre sul sicuro: il tuo limite è proprio quello di avere paura di esporti. Se un amore non soddisfa più, spesso lo tieni in piedi anche solo per la paura di scoprire cosa c’è dopo! Così anche sul lavoro: la paura di fare cose nuove può creare imbarazzo, però questo è un anno che porta cambiamenti anche se non lo desideri, ci penserà il destino!

Non è escluso che già dall’anno scorso qualcuno abbia avuto la netta sensazione che un incarico dovesse cambiare, che fosse tempo di programmare una nuova vita. Ma devo dire che puoi stare sicuro perché la seconda parte dell’anno sarà molto interessante in questo senso.

Oroscopo Gemelli

Le relazioni sociali sono sempre molto importanti per te che detesti il silenzio! Anche quando ti isoli, quando ti chiudi in casa, è difficile che tu stia nel silenzio assoluto, devi accedere la radio o la televisione, devi telefonare a qualcuno: sei il segno della comunicazione!

Per quanto riguarda l’amore, queste comunicazioni stanno riprendendo a funzionare! Sul lavoro, invece, queste comunicazioni sembrano interrotte perchè devi superare una crisi che potrebbe essere economica o di tipo legale.

Oroscopo Cancro

Sono pochi quelli che possono disinteressarti di tutto ciò che accade attorno! Penso però che al momento, specie i più giovani, vogliono fare una scelta che vale per il futuro, nonostante i tanti problemi avuti ultimamente. E’ un momento importante, da sfruttare.

La buona notizia è che il Sole entra nel tuo spazio zodiacale e questo rappresenta un’emozione, un ritorno in scena. Domenica sarà una giornata ideale per i sentimenti, organizza qualcosa di divertente fin da questo venerdì.

Oroscopo Leone

Questa di venerdì è un’altra giornata che molti potrebbero vivere con grande agitazione. Tuttavia devi considerare il fatto che Venere è comunque favorevole e i rapporti che nascono ora sembrano validi, importanti. E’ un cielo molto diverso rispetto a quello che hai vissuto l’anno scorso.

Se ci sono state delle chiusure nette, ora sono state superare, se ci sono stati dei problemi, ora si può guardare oltre. La serata, però, è sotto tono.

Oroscopo Vergine

Questo è un periodo di maretta in amore: tu la pensi in un modo o il partner in un altro. Ma nonostante questo, non è detto che si debba per forza arrivare ad uno scontro, ad una discussione. Tu propendi per un cambiamento, o di casa o di lavoro, per una trasformazione che può essere di qualsiasi tipo, mentre il partner da questo punto di vista non ti segue.

Se ci sono due storie in ballo, attenti a non fare confusione. Scelte da fare entro fine mese.

Oroscopo Bilancia

Progetti favoriti in amore, mentre per quanto riguarda il lavoro ci sono intoppi e soprattutto poche sicurezze. Anche chi affronta un esame, probabilmente non sarà del tutto contento del risultato. Martedì e mercoledì scorsi c’è chi ha avuto un problema, chi ha vissuto una forte agitazione ed ora deve cercare di rilassarsi.

Questo fine settimana porta nuove emozioni d’amore. Ma fai attenzione e scegli solo persone affidabili: attenzione alle relazioni che nascono per gioco perchè potrebbero diventare ingestibili.

Oroscopo Scorpione

Servirà una particolare prudenza nei legami familiari, specialmente nei rapporti genitori-figli. Voglio ricordare, però, che sabato e domenica saranno giornate decisamente più influenti, più importanti. Urano in opposizione porta cambiamento: molti sanno che dovranno cambiare lavoro, che non c’è più la situazione di fermento di prima,

Fai attenzione anche alla forma fisica: sopratutto le persone sui 45 anni ultimamente hanno risentito di molta stanchezza e devono chiedersi il perchè. Giornata da tenere sotto controllo.

Oroscopo Sagittario

Questo è un fine settimana da vivere con molta attenzione! Se il tuo rapporto di coppia è forte sarà comunque messo alla prova, ma alla fine potrai superare questo momento con un grande slancio!

In ogni modo, già dal pomeriggio potrebbero evidenziarsi certi problemi, specialmente per te che non fai altro che accumulare fastidi e ansie, anche per un nonnulla! Attenzione nei rapporti con Gemelli e Vergine.

Oroscopo Capricorno

Una delle unioni più interessanti per te è quella con il segno dell’Acquario, mentre con le persone Gemelli possono nascere belle emozioni a livello mentale. Nonostante questo, per destino ti innamori spesso di Scorpione e Pesci, però le due relazioni che ho nominato all’inizio sarebbero da preferiti perchè non sono basate solo sull’aspetto istintivo e passionale, ma anche sull’intelligenza.

D’altronde il tuo è un segno intelligente, acuto e pieno di buone idee che in questo periodo puoi sfruttare. Questo sarà il tema dominante fino alla fine del 2019, un anno che potrai chiudere con un grande successo.

Oroscopo Acquario

C’è una grande trasformazione in questo cielo! Alcuni hanno cambiato lavoro, altri dopo anni che facevano un certo tipo di percorso, lo hanno interrotto. E’ una condizione di cui vi ho parlato anche nel mio libro: siamo arrivati al momento di non ritorno! Per molti di voi Maggio è stato un mese sperimentale, mentre questo Giugno ti sta dando le prime conferme.

Ma è una situazione ancora in divenire, anche perchè tutto quello che inizia in questo periodo non è del tutto facile da gestire. Le collaborazioni di lavoro sono sottoposte ad un discreto stress.

Oroscopo Pesci

Questo è un fine settimana da dedicare ai sentimenti! Potrai emozionarti e relazionarti agli altri con più serenità. Sono tre giornate utili per le relazioni, ed entro lunedì può arrivare una bella notizia. Chi lavora nel fine settimana avrà qualcosa in più.

E’ un momento buono per chi sta cercando di recuperare dopo un periodo di crisi. Sul lavoro non credo a grandi ed immediati guadagni, ma penso che presto arriverà una proposta importante!

