Paolo Fox, Oroscopo 4 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 4 gennaio 2020

Sabato 4 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ritengo che in questi ultimi tempi tu stia cercando di mettere a posto tante questioni rimaste in sospeso, da quelle economiche a quelle professionali. Ed ecco perchè c’è chi si disfa di cose che non vuole più avere. Questo e’ un cielo abbastanza complicato da gestire: in questo fine settimana sarà molto importante prediligere l’amore.

Questo nuovo anno inizia in maniera faticosa ma le prime buone notizie ci saranno già alla fine di Aprile. E comunque bisogna programmare fin da adesso una primavera vincente cercando di mantenere tutto quello che c’è, anche se viene portato avanti con estrema fatica.

Oroscopo Toro

E’ un periodo in cui potresti dare degli ultimatum: se una persona ha promesso una cosa deve mantenerla! Ed è probabile che tu possa dire basta anche riguardo a situazioni che non tolleri più.

Insomma, in questo periodo devi fare tutto quello che desideri. Hai programmato una sorta di scaletta della tua vita con grandi progetti in vista per la primavera e per l’estate. In questo fine settimana si può iniziare a parlare di cose importanti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Inutile nascondere la fatica che stai provando ormai da diversi mesi, inutile nascondere quella tensione nervosa che ultimamente e’ stata protagonista nella tua vita. Se l’amore è stato punito o comunque ci sono stati problemi, adesso bisogna essere un pò più cauti.

Dal punto di vista lavorativo c’è da ricostruire tanto, anche qualche sicurezza economica. E tutto questo porta dubbi.

Oroscopo Cancro

Sabato e domenica sono giornate di recupero: invito tutte le coppie che hanno vissuto una crisi soprattutto agli inizi di Dicembre a recuperare un po’ di tranquillità. Ci sono stati scontri piuttosto forti, potresti essere in polemica con un’azienda per il recupero di un contratto, di un accordo.

Sembra che tutto vada un pò al rallentatore: queste 48 ore invitano ad essere un pochino più sereni. Rapporti più costruttivi con Toro e Capricorno.

Oroscopo Leone

In questo weekend sarai molto polemico: questa tensione potrebbe riversarsi in tutti i rapporti sentimentali, in tutte le relazioni che hanno già vissuto perplessità. Raccomando di essere cauti soprattutto nei rapporti con Acquario e Scorpione.

Il vero momento di crisi potrebbe esserci stasera: in generale ci saranno forti momenti di tensione. Devi recuperare alla stanchezza maturata nel corso degli ultimi tre mesi, ma per superarla devi stare più quieto.

Oroscopo Vergine

Il 2019 ha lasciato un pò di amaro in bocca e forse anche qualche malinconia. Una persona è stata persa o allontanata, ma ricordo ancora che tutto quello che sembra negativo si rivelerà positivo perchè se si è perso un riferimento vuol dire che quel riferimento, anche se molto amato, era per te come una palla al piede.

Ora sei libero di volare lontano verso nuovi lidi, verso situazioni che porteranno serenita’. Il fine settimana sarà positivo.

Oroscopo Bilancia

Questo fine settimana invita a recuperare emozioni! Il tuo è un segno di aria, e questo vuol dire anche una grande voglia di parlare, di comunicare con gli altri. Vorresti mettere finalmente in chiaro alcune questioni personali e di lavoro che ultimamente non sono state certo facili da gestire.

In questo weekend è importante recuperare anche una buona stabilità nella coppia.

Oroscopo Scorpione

C’è una certa incertezza sentimentale che provoca disturbi. Le coppie formate da tempo discutono per motivi banali, mentre le relazioni in attesa di partire, restano al palo. Alcuni pensano che non sia il caso di mettersi in gioco in amore e rimandano in continuazione certe decisioni.

In questo fine settimana potresti fare presente le tue rimostranze anche in maniera piuttosto dura. Calo fisico da stasera.

Oroscopo Sagittario

Ad una persona del tuo segno non si può chiedere di chiudersi fra quattro mura dalla mattina alla sera! Quelli che lavorano troppo al chiuso o che hanno un’attività che non consente sbocchi, si chiedono perche’ lo stanno facendo!

Purtroppo non possiamo vivere sempre in piena libertà ma possiamo iniziare a pensare ad un futuro migliore. Vuoi liberarti di schemi inutili e di situazioni che nel recente passato hanno portato grosse difficoltà.

Oroscopo Capricorno

In questo fine settimana c’è una crescita positiva: penso che questo sia l’anno della grande scelte, l’anno del grande salto! Qualcuno l’ha già fatto, per esempio quelli che si sono messi in proprio, quelli che dall’estate dell’anno scorso hanno iniziato un’impresa.

Andare avanti non è facile, siamo in tempi di crisi, però una cosa buona è che tu sei ostinato e testardo, e quindi cerchi a tutti i costi di risolvere i problemi. Lo farai ancora!

Oroscopo Acquario

In vista di una domenica un pò confusa e piuttosto faticosa, in questo sabato sarebbe il caso di fare solo lo stretto necessario. Non è un fine settimana difficile ma dal punto di vista fisico ci sono perplessità.

Resta invece un grande cielo per i sentimenti. Tutti quelli che sono soli da tempo devono farsi avanti perchè può arrivare l’occasione giusta per riemergere da un periodo faticoso. Ma fai attenzione alle polemiche.

Oroscopo Pesci

In questo fine settimana l’amore conta più di tutto, e bisogna viverlo al meglio! Mercurio e Marte in ottimo aspetto illuminano il cammino. Peccato che la tensione nervosa aumenta, soprattutto se sei nato alla fine di Febbraio.

Pare che da qualche giorno tutto sia un pochino più pesante da gestire: sono 48 ore in cui devi cercare soluzioni anche al di fuori della tua vita privata.

