Oroscopo oggi di Paolo Fox, sabato 15 giugno 2019

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: sabato 15 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 15 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Sono stelle amiche queste di sabato e domenica! Ogni relazione potrà essere coinvolgente. Questo Giove ti da la possibilità di farti sentire, di far vedere quanto vali grazie ad occasioni da cogliere al volo o magari semplicemente riprendendo un’attività, un lavoro che era stato interrotto più di un anno fa.

Per molti questo non è tanto un periodo di innovazione quanto di ripetizione di cose già fatte nel passato, con l’idea che sarà finalmente possibile ricucire uno strappo, superare un problema con una persona che ha limitato il tuo spazio d’azione. Ora puoi agire con più tranquillità!

Oroscopo Toro

In questo weekend hai una grande voglia di vedere gente simpatica e cercare soluzioni personali e ambientali. Nel senso che vorresti stare da qualche altra parte rispetto a dove stai di solito! Se non ci sono limiti personali o fisici, questo fine settimana potrebbe essere l’ideale per frequentare gente e fare qualcosa di più.

Con questo Mercurio favorevole potrai avere dei significativi vantaggi nei rapporti. Tra l’altro, questo è un periodo importante anche per risolvere qualche problema finanziario, nei limiti del possibile!

Oroscopo Gemelli

Ti capita spesso di fare confusione! Per le troppe cose che devi fare, rischi di fare tutto male! Ed in questo senso, le giornate di sabato e domenica invitano alla prudenza perchè ci sono delle tensioni, perchè non tutto è chiaro.

Queste 48 ore possono provocare anche un sentimento di lieve disagio che si riversa nei confronti delle persone attorno a te. Tensione doppia in amore!

Oroscopo Cancro

In questo weekend c’è molta più libertà rispetto alle giornate di inizio settimana! Hai voglia di pensare ad un futuro più roseo, e c’è da dire che con questo transito di Mercurio nel segno le intuizioni non mancano! Però in questo periodo non sai a chi rivolgerti per ottenere un miglioramento, un cambiamento. O forse hai notato che alcune persone che sembravano dalla tua parte, non lo sono affatto!

In amore non ci sono eventi né negativi né positivi! Chi non ha una storia procede per inerzia, chi ha una relazione deve cercare di farla durare!

Oroscopo Leone

Sabato e domenica sono due giornate molto interessanti per quelli che vogliono viaggiare, spostarsi e chissà che proprio grazie ad un cambiamento, ad un incontro in un’altra città o ad un’emozione che nasce non nel solito ambiente, non si possa anche vivere un amore più sereno.

I sentimenti sono più forti dopo una crisi forte e altrettanto importante che c’è stata a maggio. E allora o si recupera un sentimento oppure si taglia definitivamente con il passato!

Oroscopo Vergine

Ricordate quando ho spiegato che ci sono giornate test che ci permettono di capire se una situazione, in questo caso d’amore, è importante oppure no? Ecco, nelle giornate critiche tutti gli eventuali problemi emergono in tutte le storie non chiare, e devono essere gestite con attenzione. Se ci sono distanze andrebbe colmate!

Sono 48 ore che, in ogni modo, comportando qualche disagio ma solo nelle relazioni più difficili. Fortunatamente si tratta di un periodo passeggero, perchè da Luglio e durante tutta l’estate ci sarà un recupero sentimentale. E qualcuno avrà voglia di consolidare un rapporto!

Oroscopo Bilancia

Sabato e domenica sono due giornate interessanti perchè la Luna è favorevole e Venere produce una voglia di amicizia davvero potente! Il fatto di stare con persone serene e magari anche di isolarti, allontanarti dal luogo che per te è fonte di guai e preoccupazioni, sarebbe davvero utile.

Questo Saturno dissonante dice che c’è un grande impegno, una grande fatica, ma alla fine tutti i tuoi sacrifici saranno premiati!

Oroscopo Scorpione

L’unica cosa che chiedo in questo fine settimane è quella di fare le cose con ordine, perchè altrimenti potresti trovarti in un impiccio, in un ritardo spiacevole. E’ un oroscopo comunque interessante per il lavoro, e lo sarà ancora di più dalla prossima settimana. Entro la fine del mese possono arrivare certe risposte, in particolare se sei subordinato al volere di qualcuno.

Se hai un’attività in proprio potrebbe essere necessario operare dei tagli: Urano dissonante parla di questo!

Oroscopo Sagittario

Non sei certo il tipo che si lascia corrompere o bloccare da ricatti di tipo morale! Chi pensa di trattenere una persona del tuo segno mettendola in condizioni critiche magari pesando o dicendo che si allontana voi starete male, non attacca! In effetti il tuo è un segno che vuole dare molto agli altri ma non vuole mai sentirsi troppo obbligato.

E’ questa la ragione per cui tutti i legami paralleli ad altri già nati da tempo sono in crisi, ed entro la fine del mese dovrai prendere una decisione. Potresti essere tu ad evidenziare quello che non va. Le nuove storie vanno vissute per quello che sono!

Oroscopo Capricorno

Nel precedente oroscopo ho concluso dicendo che ci vuole pazienza perché alla fine di quest’anno Giove e Saturno saranno nel tuo segno e questo è un indice di grande forza, di grande fortuna e privilegio: molti di voi potranno riuscire ad ottenere i vantaggi che ora non è possibile avere, magari perché mancano gli alleati giusti o perché sei in un gruppo un pò particolare.

Non sbagliano quelli che tutto sommato non cambiano, anche se ci sarebbe una grande voglia di progettare e fare qualcosa di nuovo. Fra qualche mese potrai farlo! Dopo una disillusione arrivata agli inizi della primavera, l’amore deve essere ricostruito!

Oroscopo Acquario

Sabato e domenica sono due giornate in cui devi farti forte delle esperienze degli ultimi tempi e superare qualche ostacolo. Lo dico a ragion veduta perchè se, come credo, giovedì e venerdì sono state giornate pesanti nei rapporti con gli altri, anche sul lavoro, sabato e domenica saranno di recupero.

Se posso darti un consiglio, evita complicazioni e cerca di parlare più d’amore, di sentimenti. In questo momento avresti proprio bisogno di una relazione libera e divertente, senza troppi pensieri. E’ un bel cielo, anche per pensare ad un trasferimento, ad un cambiamento!

Oroscopo Pesci

Una piccola bugia per togliersi d’impaccio, una frase detta male: qualsiasi cosa può scatenare in te un atteggiamento di grande agitazione e nervosismo che per 48 ore dominerà la scena. Molti sentiranno una forte agitazione addosso e potrebbe anche sentirsi un pò messi da parte, una sensazione che qualcuno sta provando ormai dagli inizi dell’anno. E’ chiaro che ognuno ha la propria storia: alcune relazioni si sono interrotte, altre sono ai ferri corsi.

E qualcuno ha cercato di trovare sfogo altrove. Insomma, c’è confusione non posso negarlo! In questo periodo il lavoro può dare qualche risposta in più, ma non ottimale, nel senso che bisogna sempre arrivare a dei compromessi! E’ probabile che nel rinnovo di un contratto non ci siano grandi possibilità di fare richieste migliorative.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!