Paolo Fox Oroscopo 2019: 9 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Ottobre, Oroscopo oggi mercoledì 9

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poco dopo nel salotto televisivo de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

L’ultimo fine settimana non è stato un granché per quanto riguarda le relazioni d’amore, però c’è una buona notizia perchè il prossimo weekend sarà diverso. Parte una fase di recupero che favorisce anche quelli che hanno avuto delle difficoltà.

Se c’è qualcosa di cui devi discutere, di cui vuoi parlare, 12 e 13 saranno giornate migliori. In generale c’è meno ansia e anche nel lavoro si può ricostruire qualcosa di importante.

Oroscopo Toro

In questa parte centrale della settimana si recupera, anche se parzialmente. Va ricordato che Venere da poche ore è in opposizione il che non significa che l’amore non funzioni, ma significa che molti di voi hanno deciso di porre chiarezza nella propria vita privata e nelle relazioni interpersonali.

Se c’è da discutere qualcosa a livello di lavoro è meglio farlo subito, non è un periodo di grandi soddisfazioni ma può portare qualche soldo in più.

Oroscopo Gemelli

Le storie d’amore che sono nate nel corso delle ultime quattro settimane possono essere utili anche per il futuro. Inoltre, va ricordato che c’è anche un elemento di curiosità nei confronti della vita in più. E per voi è importante avere qualcosa da realizzare, da scoprire, sentirsi eccitati mentalmente è utile per evitare la noia degli ultimi tempi.

Quando siete attivi siete contenti, quando potete seguire un ideale date sempre vita a qualcosa di piacevole. Questa sera c’è un piccolo calo dal punto di vista fisico.

Oroscopo Cancro

Mercoledì, giovedì e venerdì sono tre giornate in cui potreste rivelare le emozioni in modo molto sincero, più vero. Il che vuol dire anche che certe verità nascoste potranno uscire allo scoperto con tutte le conseguenze possibili e immaginabili. C’è stato decisamente troppo stress in amore nel corso del mese di Settembre, ora è possibile ricucire uno strappo o improvvisamente innamorarsi di una persona.

Mai come in questo periodo hai bisogno d’amore e di riferimenti stabili. Attenzione a non vivere due storie contemporaneamente o fare confusione in amore. Giornate produttive anche per il lavoro.

Oroscopo Leone

La parte centrale di questa settimana è certamente migliore ma tu stai innanzitutto cercando di recuperare soldi e anche stima e penso che in questo momento anche buone occasioni possono arrivare. Con Giove favorevole anche nel corso degli ultimi mesi c’è chi è stato soggetto di vittorie o ha ricevuto una proposta importante.

Peccato che attorno a te ci siano persone che hanno dei problemi, peccato perchè questo comporta anche una sorta di perdita di tempo perchè c’è da risolvere un problema legale, un contenzioso che non sei stato tu a creare.

Oroscopo Vergine

I progetti vanno valorizzati ma queste tre giornate in arrivo sono fiacche dal punto di vista fisico. Spesso quando capita questo tipo di agitazione è anche perchè c’è troppo stress nella vita di tutti i gironi.

Gli uomini del segno sono molto dediti al lavoro, le donne a volte perdono la testa nel cercare di analizzare nel dettagli gli amori e le passioni. Non stressare la propria mente in maniera inutile.

Oroscopo Bilancia

Questa parte centrale della settimana invita a parlare anche di questioni legate al denaro, al lavoro. In questi settori, come ho spiegato all’inizio della settimana, non c’è massima soddisfazione ma da qualche tempo si cerca di mediare, quindi c”è chi discute con i soci, chi vorrebbe fare cose che altri non vogliono fare. Si discute per i soldi oppure un investimento per il futuro.

Dunque è probabile che tu adesso stia facendo una cosa bella ma non redditizia, oppure una cosa che non è del tutto libera perché ogni tua decisione deve essere filtrata e analizzata. Non c’è piena libertà di azione.

Oroscopo Scorpione

Questa parte centrale della settimana va giocata al meglio e quindi tra mercoledì e venerdì nelle relazioni con gli altri, in amore, ci vuole molta attenzione. Perchè è veramente un periodo in cui puoi discutere e tornano le belle emozioni. E se queste sensazioni sono ricambiate puoi giustamente andare in escandescenza!

Ora pretendi il massimo! Chi è solo da tempo può innamorarsi all’improvviso: sono favoriti gli incontri e se già c’è una storia si può anche rivalutare. Buone notizie per chi sta cercando una cura per vecchi problemi irrisolti.

Oroscopo Sagittario

Non sei tipo che ama obblighi o costrizioni, ma fra questo mercoledì e venerdì è probabile che tu debba fare cose che non ti va di fare, che tu debba affrontare dei problemi che sono un pò noiosi.

Quindi tre giornate in cui ogni tanto alzerai gli occhi al cielo pensando di essere vittima di qualche momento di tensione eccessiva! Non riversare questa agitazione in amore.

Oroscopo Capricorno

Nelle storie d’amore in cui non è possibile recuperare, è inutile fare sforzi. Meglio voltare pagina, ma se c’è la possibilità di riallacciare un discorso, metticela tutta! Perchè non è escluso che anche una storia che sembrava impossibile da ricucire possa tornare ad essere vincente.

Di solito tu non dimentichi:a volte, dopo tante delusioni pensi di stare bene da solo, ma ovviamente questa è una convinzione che può saltare da un momento all’altro. Basta incontrare la persona giusta!

Oroscopo Acquario

Non desideri più fare certe cose che ti hanno stancato e nell’ambito del lavoro potresti anche affrontare situazioni particolari che non ti piacciano; diciamo che molti sono annoiati dalla routine, vogliono fare modifiche che consentano loro di avere una vita diversa. Dal punto di vista amoroso tutto questo caos si traduce in una sorta di antagonismo, di competizione con il partner e chi ha un problema di coppia potrebbe aumentarlo nel corso del mese di Ottobre.

Molta prudenza se tu ritieni di fare cose che il partner non accetta, trasferimenti e cambiamenti di casa compresi.

Oroscopo Pesci

Il fatto che la Luna transiti nel tuo segno fino a venerdì è certamente un indizio di fortuna che si estende alle questioni lavorative personali.

Chi ha avuto un problema di tipo legale può averlo, anche per un affitto, per una casa o perchè magari finalmente arriva uno sblocco o una condizione diversa che riguarda non solo la tua vita ma anche la vita di qualcun altro. E’ tempo di fare scelte importanti: intuizioni valide.

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!