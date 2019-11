Paolo Fox, Oroscopo mercoledì 6 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Ariete

Questo è un oroscopo importante però dovrai per forza pagare lo scotto di qualche errore commesso nel passato, che sia un errore di soldi, di lavoro o d’amore. Molte situazioni che non sono state risolte nel passato si ripresentano adesso!

Il prossimo fine settimana sarà un pò diverso dagli altri perchè ci saranno meno polemiche: come dico da un pò, ultimamente tra venerdi e domenica è capitato spesso di affrontare delle discussioni piuttosto pesanti! Dal giorno 8 si ritrova molto coraggio.

Oroscopo Toro

Rispetto al mese di Ottobre, questo Novembre ha una marcia in più anche perchè Venere non è piu’ contraria. E quindi, tutte quelle sono state le tensioni maturate nel mese scorso, ora possono tramutarsi in opportunità per stare insieme!

Tanto che invito tutti voi a dedicarvi all’amore. Questa parte centrale della settimana è interessante per chi vuole viaggiare, per chi esplorare l’ignoto, anche a livello emotivo!

Oroscopo Gemelli

Avevo accennato a questa parte centrale della settimana parlando di una situazione di complessità notevole: e infatti, queste 48 ore sembrano essere afflitte da qualche dubbio. E se questi interrogativi riguardano l’amore, bisogna stare attenti. Tanto più che al momento non sei più tanto tollerante!

Tutto quello che non capisci, che non ti interessa, può essere fonte di grande discussione. Consiglio prudenza e pazienza.

Oroscopo Cancro

Mercoledì e giovedì sono due giornate che ti vedono al centro dell’attenzione delle stelle. Certo, non posso dire che tutto vada a gonfie vele, anzi alcune alleanze e alcuni rapporti stanno per chiudersi. Cerca di essere molto sincero: non tentare di arrampicarti sugli specchi perchè altrimenti tutte le situazioni difficili o poco chiare potranno complicarsi entro gli inizi del prossimo anno.

Nel prossimo fine settimana sarà necessaria un po’ di pazienza perchè, come accade a te e al segno dell’Ariete, nel weekend c’è sempre qualcosa da discutere!

Oroscopo Leone

Recupero netto in questa seconda parte di settimana. Abbiamo una Venere fortunata, e da venerdi avremo anche un Giove favorevole.

Il consiglio che ti do per queste 48 ore è quello di organizzare al meglio il fine settimana, soprattutto se è possibile vivere un amore, una storia piacevole. Se ci sono persone che desideri incontrare, Novembre puo’ essere il mese del riscatto sentimentale.

Oroscopo Vergine

In queste 48 ore c’è una grande stanchezza e potrebbe ripercuotersi sulle persone accanto a te. Spesso dai consigli alle persone che ami su quello che è più giusto fare, ma quando questi consigli vengono travisati o non ascoltati, si rischia uno scontro, un’impatto!

Allora attenzione perchè le coppie già in crisi, quelle che negli ultimi mesi hanno vissuto una forte tensione, potrebbero essere piu’ agitate del solito.

Oroscopo Bilancia

Sfrutta questa parte centrale di settimana perchè da venerdì in poi tutto lascerà un pò a desiderare! E questo e’ una sorta di monito per tutti coloro che devono far partire un progetto, che vogliono riscattarsi.

Al momento, comunque, c’è bisogno di tranquillità. Chi ha un’attività in proprio va avanti bene, mentre chi è dipendente potrebbe dover ridiscutere il suo ruolo in un’azienda o trovarsi a rivedere alcune scelte fatte nel passato con soci e collaboratori. Attenzione anche alle finanze e non fare le ore piccole!

Oroscopo Scorpione

Ecco una giornata ideale per dichiarare l’amore, per combinare i tuoi sforzi assieme a quelli del partner, della persona che ami e andare avanti molto meglio. Grazie a questa Venere che da Ottobre è nel tuo segno, si puo’ ragionare su grandi opportunità.

Quelli che hanno discusso durante l’estate, che hanno cercato altre strade, ora tornano a più miti consigli. Queste due giornate ispirano e potrebbero anche darti un’emozione particolare.

Oroscopo Sagittario

Qualcosa non va nel modo giusto: se ci sono dei ritardi non temere, si tratta di una situazione passeggera e prevedibile! Fortunatamente il fine settimana ‘funziona’ di più!

Quindi, invito tutti quelli che hanno avuto dei problemi a non ingigantire le difficoltà nelle prossime 48 ore. Tra venerdi e domenica recupero sentimentale: basta guardarsi attorno!

Oroscopo Capricorno

Se hai appena iniziato un progetto, devi sapere che il 2020 porterà fortuna! Quindi, se ci sono momenti di disagio, se pensi che alcune situazioni non andranno a buon fine consolati, pensando che se ragioni nel modo giusto e ti muovi al momento giusto, tante cose saranno finalmente gestibili.

Il prossimo fine settimana, però, porterà un po’ di agitazione nel tuo cuore. E allora consiglio prudenza in amore e nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Acquario

Molto dipende dall’età: quelli che hanno superato i 40 anni ora sono molto stanchi o comunque di recente hanno dovuto affrontare un problema fisico, mentre altri vorrebbero percorrere situazioni e storie nuove.

Il fine settimana prossimo ti sarà d’aiuto in amore, ma devo dire che queste giornate sono anche interessanti per farsi valere. Quelli che hanno qualcosa da dire devono parlare, non devono tenersi tutto dentro!

Oroscopo Pesci

Anche se in amore ci sono mille perplessità e le storie più complicate e difficili non hanno ancora recuperato il tempo perduto, queste due giornate invitano ad essere pazienti e a ricostruire quello che di bello c’è stato e che magari ancora esiste!

Il prossimo fine settimana sarà piuttosto caotico in amore: dovrai fare una scelta! In ambito lavorativo prevedi successi in vista del 2020.

