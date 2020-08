Paolo Fox, Oroscopo 5 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox e l’Oroscopo del giorno: mercoledì 5 agosto 2020

Mercoledì 5 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Appartenendo ad un segno di fuoco adori metterti alla prova, e queste sono stelle che in effetti, visto il destino contorto degli ultimi mesi, hanno determinato forti tensioni, ma ora si cerca di nuovo visibilita’ e chiarezza! Direi che questa è una settimana migliore per iniziare a programmare qualcosa di lavoro in vista dell’autunno, ma sono stelle un pò particolari per le relazioni sentimentali: non e’ detto che ci sia una crisi, però una persona sembra lontana.

Oroscopo Toro

Come è successo lunedì, anche in queste 24 ore sei pervaso da troppi pensieri. E quindi, il consiglio che devo dare alle persone del tuo segno è di non mettersi a discutere in famiglia e sul lavoro, di non creare disagi per nulla, considerando che in questi ultimi tempi si è discusso spesso per motivi di soldi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il nuovo transito di Mercurio favorevole inizia a parlare di piccoli miglioramenti nell’ambito del lavoro e di soluzioni per tutte quelle persone che hanno avuto grossi problemi, che possono essere anche di tipo legale e finanziario. In ogni modo, andiamo incontro ad una fine dell’anno di successo: ed anche se è sempre difficile immaginare un futuro migliore visto quello che capita nel mondo, io spero che tu mantenga l’ottimismo che aiuta ad agire in modo adeguato!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Agosto è il mese più bello per rivelare un sentimento, e chissà quante persone sono innamorate da anni ed entro la fine di Agosto potrebbero anche pensare di segnare un appuntamento sul calendario, programmare un evento! Diverso il discorso nell’ambito del lavoro dove persiste una situazione di blocco, di fermo, oppure sei costretto a fare cose che non ti va di fare. Ma come si dice, necessità fa virtù!

Oroscopo Leone

Sarà che questo cielo di Agosto comporta anche dei ripensamenti dal punto di vista lavorativo: c’é chi non ha digerito un allontanamento, ma ci sono anche tante persone che hanno ricevuto un incarico forse un pò troppo pesante. Tutto quello che capita ora o perché da troppe responsabilità o perche’ impone un cambiamento radicale, porta delle piccole tensioni.

Oroscopo Vergine

Questo non é un cielo importantissimo per le relazioni sentimentali, anche perché risulta evidente che al momento ti preme di più mettere a posto certe questioni che riguardano il lavoro. Credo ci sia tanto da fare, ma e’ chiaro che quest’affermazione che faccio é variabile, perché le persone che iniziano a lavorare, forse dovranno accontentarsi di un part-time, ma chi ha un’attività fissa entro l’autunno avrà un grande progetto da mettere in cantiere!

Oroscopo Bilancia

Sei ancora forte in una settimana che almeno fino a giovedì regala un buon successo personale. Però sembra che tu non sia del tutto contento o convinto di un ruolo che ti hanno dato. E poi ci sono dei cambiamenti nell’ambito lavorativo e personale non ancora chiari, quindi tutto mi fa credere che in qualche modo tu ti stia allontanando da una fase di serenità e avvicinando ad una fase un pò più delicata.

Oroscopo Scorpione

Posso dare la colpa al clima del periodo, posso dare colpa anche al fatto che in questo periodo ci sono tante persone che anziché supportarti creano problemi. Fatto sta che c’é qualcosa che non va, e nei prossimi quindici giorni dovrai probabilmente affrontare un discorso di soldi. In generale è probabile che un’attività debba essere revisionata o che ci sia una discussione per un contratto perchè qualcuno vuole toglierti denaro o ridurti una retribuzione.

Oroscopo Sagittario

Tutto quello che devi fare in questo periodo é cercare di stare un pò di più con le persone che ami, se possibile anche di stare un pò di più all’aria aperta, visto che sei stato troppo tempo al chiuso. Il transito di Venere già da Marzo scorso ha creato in molti di voi la necessità di capire se un amore è ancora importante oppure no. Agosto e Settembre saranno mesi che metteranno alla prova i sentimenti!

Oroscopo Capricorno

In amore sei piuttosto determinato: se il tuo cuore è solo potresti pensare di stare bene cosi, quindi non stai cercando grandi novità. Spesso dici di stare bene da solo, anche perché di recente in amore hai subito molti contraccolpi. Quando una storia d’amore finisce sei talmente provato da stare male; diverso il discorso di quelli che non vedono il proprio amore perché per motivi di famiglia o personali, sono lontani.

Oroscopo Acquario

Con la Luna nel tuo segno è normale che tu sia un pochino più elettrico e agitato del solito! Va detto che in questi giorni bisogna controllare bene le spese soprattutto se hai qualcosa da parte. Spesso metti via dei soldi perché ti rendi conto che non puoi spendere tutto in un unico momento, é sempre il caso di tenere da parte un pò di soldi, ora ancora di più considerando che dalla fine di questo 2020 Saturno, entrando nel segno, farà da revisore dei conti!

Oroscopo Pesci

Nella parte centrale della settimana si può riaprire un discorso d’amore! Ho già spiegato che in primavera e agli inizi dell’estate, molte coppie hanno vissuto un allontanamento fisico o psicologico. Se stai con la stessa persona e’ inevitabile che tu ti chieda se è quella giusta oppure no; per scoprirlo Agosto aiuterà.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!