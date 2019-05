Oroscopo oggi di Paolo Fox: mercoledì 29 maggio 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo 2019 di Paolo Fox: mercoledì 29 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 maggio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Ecco le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

In questi giorni sei pronto all’azione! Credo tu stia ricevendo buone indicazioni da parte dell stelle, anche se il vero problema è che tutto quello che si sta facendo non è garantito nel tempo. E quindi quarta è la vera sensazione negativa che provi. E’ come se quello che si sta iniziando sia importante solo al momento, porti soddisfazioni ma possa essere simile ad una bolla di sapone.

Sarà che per troppo tempo sei rimasto fermo e hai paura di tornare in quella immobilità. Cerca di non escludere l’amore dalla tua vita perchè le preoccupazioni di lavoro sono tante, ma avresti bisogno al fianco di una persona che ti conforti.

Oroscopo Toro

In questo mercoledì c’è una Luna un pò particolare che porta un pò di stanchezza al mattino. Però voglio dare comunque quattro stelle su cinque di forza per te che continui ad essere piuttosto avvantaggiato. La tua vera forza è racchiusa non solo nella caparbietà ma anche nella capacità di partire da ciò che si possiede davvero. Quindi, nessun rimpianto e nessun ricordo spiacevole può fermarmi.

Mentre altri segni quando vivono una crisi pensano a come stavano meglio prima e non si sbloccano, tu pensi invece cosa mi è rimasto? Da cosa e con cosa posso e devo ripartire? Ecco perchè spesso sei di riferimento anche per gli altri.

Oroscopo Gemelli

Tutti quelli che devono cambiare indirizzo di studi oppure si trovano in una condizione di imbarazzo per colpa di carte e questioni legali, ora hanno una marcia in più. Ricordo però che questo non è un periodo di soluzioni ma di compromessi! E quindi, non aspettare che tutto sia risolto nel giro di poche ore o che tu possa stravincere, semmai c’è un rinvio. Se esiste una questione legale, le migliori notizie arriveranno con l’autunno e l’anno prossimo sarà ancora più di riferimento.

Se devi accordarti per qualcosa, forse è meglio parlare subito. Il fine settimana promette qualcosa di più agli innamorati che vogliono vivere una passione in maniera più intensa.

Oroscopo Cancro

Mercoledì e giovedì sono le giornate più pesanti di una settimana che dovesti lasciar passare così, senza imporre troppi limiti al destino C’è da dire che lo spirito polemico, una caratteristica comune alle persone del tuo segno, può essere ancora più spiccato del solito e creare ancora più complicazioni. Nell’ambito del lavoro va detto che è dall’anno scorso che stai cercando soluzioni, ma dovresti aver notato che tuto quello che è partito di recente non è andato bene.

Nella migliore delle ipotesi, c’è stata qualche fatica in più, e tutto questo logorio mentale comporta disagi. La stanchezza si fa sentire in particolare per le persone che devono risolvere non solo problemi di lavoro ma anche di famiglia.

Oroscopo Leone

Ecco due giornate efficaci: mercoledì e giovedì. Chi ha nuovi progetti in ballo si muove bene: imprenditori e persone legate al commercio possono avere qualcosa in più durante l’estate. E in generale c’è un’intuizione da sfruttare. E’ un periodo che può regalare tante soddisfazioni in amore a patto che si cancelli un passato negativo. D’altronde è da tempo che cerchi di fare cose diverse.

Voglio anticipare che la giornata di domenica può fare la differenza. Anche se, lo ricordo, le storie che hanno già vissuto delle complicazioni possono tornare ad avere qualche problema.

Oroscopo Vergine

Quando si punta molto in alto, inevitabilmente si rischia di essere sottoposti ad un certo stress. Nell’oroscopo di martedì ho ricordato che al momento molti di voi desiderano semplicemente fermarsi per ricaricare le batterie; ed ecco perchè spesso le settimane iniziano in maniera confusa.

Tra lunedì e martedì c’è stato qualche problema, ma ora si recupera. Devi cercare di mettere a posto tante cose: forse avrai spese in più per risolvere problemi tecnici, un’automobile guasta, un computer da riparare o qualcosa del genere.

Oroscopo Bilancia

Posso dire che la prima parte di Maggio è stata molto pesante per i sentimenti. E quindi, a livello di relazioni, quasi tutti si trovano in una condizione di forte stress; questo riguarda non solo l’amore, ma anche il lavoro. Purtroppo anche nei rapporti migliori c’è stata un pò di indifferenza, di insofferenze, ci sono stati parecchi momenti in cui avresti voluto allontanarti, stare lontano. E forse un pò di noia è filtrata dall’esterno!

Spese e soldi per una ristrutturazione. Il fine settimana, invece, può essere utile per i nuovi amori o anche per ricucire uno strappo!

Oroscopo Scorpione

Non tutto è chiaro nella tua vita! In questi giorni vivi qualche titubanza in più soprattuto a livello professionale. E’ probabile che tu sia a ricasco di un’altra persona o di un capo, nel senso che non si sa bene dove e come si svolgerà un certo tipo di attività. Chi ha avuto grossi problemi nel recente passato, pensa ad una chiusura; evidentemente c’è una scelta importante da fare a breve termine.

Tu sei una persona molto coraggiosa però ultimamente ci sono state persone che hanno messo a dura prova la tua capacità di reazione e la tua pazienza. Cerca di chiarire una questione d’amore entro giovedì.

Oroscopo Sagittario

In queste 48 ore, mercoledì e giovedì, potrebbe arrivare una prima buona riposta, anche se penso che tutti quelli che sono in attesa di un rinnovo di lavoro oppure devono capire cosa fare in futuro, vivranno una situazione migliore nella seconda parte di Giugno. Va detto che questa parte centrale della settimana è interessante e molto intuitiva, utile anche per un recupero psico-fisico visto che lunedì e martedì ci sono stati disagi.

In amore devi superare qualche incomprensione: è un momento di distanza che potresti anche volere in prima persona per evitare conflitti!

Oroscopo Capricorno

Queste sono giornate più pensierose, nelle quali tenderai ad isolarti. E ho spiegato in altre occasione che quando non parli non vuol dire che rinunci alla lotta, ma solo che sei in meditazione! Stai elaborando strategie per il futuro.

Va detto anche che queste sono giornate un pò pesanti per il lavoro, per i rapporti familiari, mentre ci sarà un buon recupero già da venerdì. Attenzione alla fatica e alla schiena, tuo punto delicato. Sarà meglio non esporsi!

Oroscopo Acquario

E’ probabile che per non discutere, per non metterti contro il partner, in questi giorni tu possa cercare la fuga e diventare un primula rossa. La realtà è che stai vivendo una fase di trasformazione profonda, e potresti anche chiederti se quello che hai fatto negli ultimi quattro o cinque anni sia giusto, sia la vera strada da seguire.

Di natura siete sempre un pò egocentrici, ma la visibilità non è importante quando si cerca soprattutto una crescita personale, una crescita molto più intima e meno visibile. E’ questa la strada giusta da seguire: quelli che stanno cercando la strada della spiritualità non si pentiranno!

Oroscopo Pesci

In questo mercoledì serve un pò di attenzione in più per quanto riguarda i soldi. E se certe discussioni riguardanti le finanze sono inerenti anche alla famiglia o coinvolgono persone che ti sono vicine, allora ci vorrà doppia attenzione, perché potrebbe esserci davvero qualche fastidio.

Purtroppo in questo periodo è difficile chiedere di più: non ci saranno migliorie anche in eventuali questioni aperte in passato, come vertenze o cause legali. Se attendi una risposta o un rimborso, i mesi migliori saranno quelli autunnali. In ogni modo, un rinnovo non è escluso!

