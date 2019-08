Oroscopo oggi di Paolo Fox: mercoledì 28 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: mercoledì 28 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 28 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 28 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Mercoledì e giovedì sono giornate interessanti. In questa fine di Agosto abbiamo una grande situazione planetaria che può favorire tutti quelli che lavorano a provvigione, quelli che hanno un bel progetto da mettere in chiaro per i prossimi mesi.

Tutto sommato possiamo parlare non solo di un periodo importante ma anche molto gratificante. L’amore dovrebbe avere dato il massimo agli inizi di Agosto, e ora chi una storia la continua, chi non ha ancora trovato un amore forse ama di più la libertà.

Oroscopo Toro

Per almeno due giorni consiglio di fare solo lo stretto indispensabile e soprattutto di non mettersi a discutere in famiglia. Sono 48 ore che possono togliere smalto ma non certo quelle grandi prospettive che l’oroscopo vuole portare già a partire da venerdì. Ricordo, tra l’altro, che l’autunno sarà una stagione da vincitori!

E quindi chi ha già un progetto per un matrimonio, per una casa, oppure ha una persona cara al proprio fianco, raddoppia le proprie convinzioni. Persino chi è solo da tempo potrebbe desiderare improvvisamente di amare!

Oroscopo Gemelli

Questo 2019 è un anno particolare, anche in questa ultima parte: è probabile che alcuni non stiano facendo le stesse cose dell’anno scorso oppure si sono imposti un fermo o abbiano subito un blocco.

In tutta questa situazione emerge un forte malcontento che potrebbe essere riversato anche in amore: specialmente tra venerdì e sabato ci vorrà un pò di prudenza!

Oroscopo Cancro

In queste 48 ore, mercoledì e giovedì, chi ha un’attività a contatto con il pubblico può guadagnare di più anche grazie a certe provvigioni. Devo dire che questa seconda parte della settimana garantisce grandi o piccoli favori, però c’è il solito Saturno opposto che dice attento a chi frequenti.

Nuove alleanze, nuovi accordi; tutto potrebbe essere rimesso in discussione!

Oroscopo Leone

Non escludo che in questi giorni tu abbia buoni progetti anche in vista del futuro. Parlo soprattutto a tutti coloro che nel recente passato hanno avuto difficoltà, che magari l’anno scorso sono rimasti fermi. Giove è attivo e lo sarà fino a Novembre.

Quindi, per qualche mese puoi rimetterti in gioco, puoi sfruttare certe nuove opportunità, non c’è un solo attimo da perdere! In amore, una storia nata di recente può essere quella giusta!

Oroscopo Vergine

Con queste stelle si può anche cambiare tenore di vita! E’ chiaro che bisogna applicare questo momento di forza come preludio di un 2020 importante! Chi è molto giovane ha dei progetti importanti, potrebbe anche pensare a qualcosa di nuovo da fare altrove. Chi è un pò più grande, se è già in età per staccare, per fare cose nuove, potrebbe sperimentare pensare di farlo!

I liberi professionisti avranno un grande successo e anche una bella responsabilità. Da ora fino a Febbraio 2020, tutto sarà in movimento!

Oroscopo Bilancia

Questo potrebbe essere un periodo molto buono per tutti quelli che vogliono curare un problema personale, per chi vuole iniziare un dieta. Insomma, chi ha avuto dei problemi ora trova la terapia giusta.

Non è da escludere che tu possa sentirti anche più forte e perchè no più attraente! Domenica sarà una giornata di grandi emozioni perchè la Luna arriva nel tuo segno: i sentimenti contano!

Oroscopo Scorpione

Tutti quelli che stanno cercando un beneficio nell’ambito del lavoro o comunque vogliono rispondere ad una chiamata, potranno contare su una fine del mese importante. Anche Settembre sarà un mese molto forte per chi lavora a chiamata.

A proposito di chiamate, ora è l’amore che sta chiamando! Venerdì e sabato saranno giornate ancora più efficienti sotto questo punto di vista. Se Luglio e Agosto hai allontanato qualcuno, ora potresti ripensarci!

Oroscopo Sagittario

In queste 48 ore, mercoledì e giovedì, dovrai cercare di chiarire tutte le situazioni rimaste in sospeso. A volte nelle trattative ci vuole più tempo del previsto! Forse in questi giorni sei anche un pò arrabbiato con un’azienda, con un gruppo che non sembra averti dato quello che avresti voluto.

Tra venerdì e sabato, c’è qualcosa che non va, se c’è qualcuno che ha tradito, se c’è una verità nascosta da scoprire, potresti improvvisamente avere un’illuminazione!

Oroscopo Capricorno

Anche se forse non ne hai bisogno, visto che di solito sei un tipo abbastanza avveduto, in questi giorni serve un pò di attenzione ai soldi. Le esperienze fatte in altre città saranno utili per gestire al meglio un’attività professionale e magari per rilevare un’attività, per mettersi in proprio!

Chi è dipendente può aspirare ad un nuovo ruolo con più responsabilità. In amore è tempo di ritorni ma anche di nuove passioni: dipende solo da te!

Oroscopo Acquario

Avresti voglia di cambiare tutta la vita ma come si fa? Qui mi metto nei panni di quelli che sono sposati o hanno responsabilità per i figli. I più giovani, invece, possono fare come vogliono e addirittura potrebbero mettersi in gioco altrove. Trasformazioni possibili!

In questo mercoledì c’è un pò di stanchezza nell’aria e potrebbe tornare quello stesso stato di stress che hai vissuto agli inizi di Agosto. E’ possibile qualche piccolo fastidio a livello cutaneo, qualche irritazione. Nervosismo da tenere sotto controllo!

Oroscopo Pesci

A volte ci concediamo all’amore oppure siamo più disponibili nei confronti di un sentimenti che sfugge! Anche perchè quando lo abbiamo finalmente disponibili non ci interessa più come prima. Questo potrebbe essere il tuo caso!

Per mesi e mesi hai tentato di recuperare un rapporto, ma ora che la persona interessata sembra più vicina sei proprio tu a pensare che la cosa non ti interessa più! Attenzione perché entro sabato potrebbero sorgere piccoli problemi nel lavoro.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!