Paolo Fox, Oroscopo 5 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 5 maggio 2020

Martedì 5 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Per te la settimana non inizia con il piede giusto. La Luna contraria esalterà quel senso di instabilità e incertezza che ti trascini dietro da gennaio scorso. Ad aggiungersi, poi, le difficoltà nei rapporti interpersonali, causate dalla quarantena obbligatoria, ti hanno angustiato non poco. Da oggi comincia un bel recupero, che sarà più evidente venerdì prossimo. Buone notizie all’orizzonte.

Oroscopo Toro

Se ultimamente stai vivendo una condizione stressante, il consiglio per oggi è di usare più diplomazia con gli altri. Non provocare chi hai vicino, perché Marte in opposizione potrebbe mettere il carico da undici su ogni tua polemica. Sforzati di rimanere calmo, anche se non sempre sarà facile.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi la Luna e Vene in aspetto armonico: avrai un bel recupero in amore. In questo momento sono in primo piano i sentimenti, a discapito del lavoro. Non devi, però, preoccuparti, perché a giugno miglioreranno anche le questioni professionali. Qualcuno potrebbe vivere una storia occasionale.

Oroscopo Cancro

Saturno lasca la posizione contraria: per te significa un alleggerimento generale nella tua vita. Dovresti impegnarti a trovare un equilibrio sano tra la tua voglia di rimanertene da solo e il bisogno di avere qualcuno vicino. Nelle prossime 48 ore le stelle ti suggeriscono caldamente di evitare ogni forma di provocazione.

Oroscopo Leone

Oggi dovrai ricominciare a contare sull’amore. Le amicizie sono importanti, è vero, così come gli affetti più cari, ma occorre anche dare fiducia al partner, soprattutto quando ti sei abbattuto. Saturno in dissonanza ti procura delle incertezze nel lavoro e nella sfera privata.

Oroscopo Vergine

Anche se il periodo non è dei più facili, ti anticipo delle belle soddisfazioni in arrivo per te. Forse qualcuno in questi giorni ha dovuto interrompere un progetto, ma non si è scoraggiato, tutt’altro: ha già le mani in pasta altrove. I nati in Vergine più fortunati, probabilmente, hanno fin d’ora dei piani per la seconda metà dell’anno. L’unico neo riguarda l’amore, che negli ultimi tempi è un po’ troppo trascurato.

Oroscopo Bilancia

Oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna sarà in buon aspetto a Venere e Marte: avrai una carica in più amore. Se in passato hai vissuto delle difficoltà con il partner, adesso avrai l’energia necessaria per ritrovare la complicità perduta. È arrivato il momento giusto per fare nuove conoscenze e per mettere in discussione alcune scelte personali. Sul lavoro non ci sono ancora grandi novità.

Oroscopo Scorpione

Tu sei un segno che deve fare chiarezza nelle situazioni controverse. Evita solo di metterci troppa passione, altrimenti potresti ritrovarti nei guai. Va bene agire d’istinto, ma delle volte ci vuole anche più criterio. Saturno e Marte in opposizione hanno bloccato il tuo lavoro ed è tempo, ormai, di progettare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Sagittario

Se ti senti ingabbiato o provi delle emozioni che non ti fanno stare bene, vivi decisamente male la situazione. Oggi dovrai avere molta pazienza, soprattutto se il rapporto di coppia non ti rende felice.

Oroscopo Capricorno

Ti anticipo per la giornata di oggi Giove nel segno: vorrà dire una ritrovata armonia interiore. Le difficoltà che hai dovuto superare nei giorni scorsi ti sono servite per lavorare sodo e alla fine otterrai qualcosa in più. In qualche modo gli astri ti vogliono premiare. Fa attenzione nei prossimi giorni, per l’amore sarà messo un po’ in secondo piano rispetto al lavoro!

Oroscopo Acquario

Oggi è quello di riposare. Hai bisogno di ritagliarti del tempo in cui staccare la spina dai problemi. Forse alcune situazioni sono state interrotte o vanno riconsiderate. Fatto sta che ora avresti bisogno di una persona davvero leale, di cui poterti fidare vicino a te.

Oroscopo Pesci

In questo momento hai molto caos nella mente e nei sentimenti. Chi ha già vissuto una crisi di coppia, ora si sentirà molto afflitto. Per oggi t’incoraggio a non rivangare le vecchie ostilità vissute nella relazione. Non puntare sempre il dito sulle differenze, ma prova piuttosto a recuperare un po’ di serenità interiore.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!