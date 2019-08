Paolo Fox Agosto 2019: martedì 27 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: martedì 27 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 27 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Lunedì ti avevo pregato di non parlare in maniera troppo precipitosa, lo ribadisco! In questi gironi l’aspetto amoroso va un pochino protetto. E queste 24 ore di martedì riservano una certa tensione, un’agitazione da tenere sotto controllo.

Va detto che ci sono persone in ansia o comunque un pò preoccupate per le vicende di lavoro in vista di Settembre. Ma molte cose andranno a buon fine! Questa sera non fare le ore piccole.

Oroscopo Toro

Questa è una giornata forte, mercoledì e giovedì ci sarà un calo, poi le giornate di venerdì, sabato e domenica è come se anticipassero un ritorno in scena! Per esempio quelli che non sapevano cosa fare in primavera, ora hanno già un progetto che partirà a Settembre.

E questo è molto bello, molto improntate. Fai attenzione alla stanchezza.

Oroscopo Gemelli

E’ un momento in cui devi ritrovare forza e coraggio! C’è però un ostacolo che non hai disposto tu ma che qualcuno potrebbe averti imposto. Scontri con un capo, con un’azienda, soprattutto se pensi di non avere le giuste retribuzioni.

Dal punto di vista legale e finanziario ci vuole attenzione. E da qualche tempo anche l’umore non è proprio dei migliori. Stai diventando molto critico!

Oroscopo Cancro

Sembra un paradosso, ma spesso si capisce di amare una persona quando si sta male senza, quando si prova un senso di solitudine se si è lontani! E’ capitato di chiederti perchè hai allontanato una persona molto carina a favore di un’altra più difficile o magari anche lontana fisicamente.

Il tuo modo di vivere i sentimenti è quanto mai complesso, ma cerca di non renderti la vita impossibile!

Oroscopo Leone

E’ difficile che tu ammetta di avere sbagliato! C’è da dire che abbiamo avuto una primavera da vincitori e adesso abbiamo ancora un oroscopo importante, con Giove favorevole. Ma avere buone stelle non significa avere per forza successo ma può significare che qualcuno ci propone di fare delle cose o che abbiamo un’idea da sfruttare!

Quindi, se prima non c’erano proposte ora ci sono! Certo, dovrai scegliere i collaboratori giusti! In questo momento hai bisogno di amore, e da mercoledì la Luna nel segno porta passione!

Oroscopo Vergine

Sono stelle in crescita! Posso immaginare che entro il fine settimana ci siano già delle buone risposte.

Quelli che possono guadagnare provvigioni oppure hanno un bel progetto in mente che riguarda la famiglia e la coppia, non devono tirarsi indietro, anzi questo è il momento migliore per palare di sentimenti e per far valere le proprie ragioni. Per qualcuno, saranno giornate da ricordare!

Oroscopo Bilancia

Ti trovi in una situazione di grande confusione: chi ha un’attività importante non deve preoccuparsi troppo, però è probabile che soprattutto se lavori a contatto con il pubblico possa esserci una disdetta, un ritardo, un problema. Ma sono cose che spariranno molto presto dalla tua mente.

L’amore premia! E quelli che si guardano attorno ora, avranno un Settembre molto favorevole.

Oroscopo Scorpione

Oroscopo interessante per quelli che possono contare su più collaborazioni, per i cosiddetti free-lance, per quelli che hanno la possibilità di fare più cose. Situazione un pò più complicata per i lavoratori dipendenti, non tanto perchè queste sono stelle nervose, ma perchè da circa due mesi potrebbero essere cambiati alcuni riferimenti.

Ci sono strutture nuove a cui devi ancora adeguarti. La fine del mese porta consiglio.

Oroscopo Sagittario

Sei pronto a grandi innovazioni! Però, se posso darti un consiglio, cerca di mantenere sotto controllo i nervi perchè fino all metà di Settembre potrebbero nascere piccole tensioni in amore e nel rapporto con gli altri.

Se c’è qualcosa che non va, se non ti senti in perfetta forma, vuol dire che devi riposare di più.

Oroscopo Capricorno

E’ chiaro che ognuno ha la sua storia d’amore, però quelli che tra Giugno e Luglio hanno chiuso una relazione, ora potrebbero tentare una rappacificazione. Altri, invece, desiderano una nuova vita sentimentale che è ben protetta da queste stelle.

Posso dire che sbagli se ti chiudi in casa? Che sbagli se ancora pensi a qualcuno che non c’è più? Io mi auguro che ci siano ritorni di fiamma, ma ricorda anche che è possibile voltare pagina!

Oroscopo Acquario

E’ possibile che si sblocchi una questione riguardante una casa, che entro la fine dell’anno ci sia una soluzione per un affitto, per una compravendita.

Certo, in questi giorni di soldi ne sono usciti proprio tanti, quindi fai attenzione. Al momento non sai se accettare o no nuovi impegni. Sei molto confuso!

Oroscopo Pesci

Dipende dalla responsabilità di ognuno, è chiaro però questo è un periodo di confusione un pò per tutti, in cui molti cercheranno di metterti in cattiva luce, anche se non ci riusciranno! Insomma, almeno fino al 10 settembre avrai così tante dubbi da pensare: mando avanti gli altri, io resto a guardare. E questo atteggiamento filosofico alla fine sarà premiato.

Attenzione alle dispute in amore anche sopratutto se da tempo insegui una persona. Sei stanco di correre dietro a qualcuno, e paradossalmente ora potrebbe capitare il contrario, potresti essere tu quello inseguito!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!