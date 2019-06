Oroscopo oggi di Paolo Fox, martedì 25 giugno 2019

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: martedì 25 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 25 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 25 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

E’ difficile che in questo periodo tu non sia motivato in amore, che tu non abbia qualche bella emozione da vivere. Le preoccupazioni sono solo di tipo pratico! E tra l’altro domenica ci sarà anche un incontro speciale, qualcosa di bello, quindi invito tutti quelli che sono soli a guardarsi attorno e soprattutto a non fare confusione, perché sappiamo che a volte tendi a vivere certe storie in maniera troppo tumultuosa.

Potresti esserti innamorato di una persona che ti stando filo da torcere.

Oroscopo Toro

E’ oramai dallo scorso anno che state rivoluzionando la vostra vita! C’è già chi potrebbe aver cambiato casa, c’è chi ha cambiato partner, chi ha cambiato stile di vita, magari per risolvere un problema non causato da te. Non escludo, infatti, che certe tensioni siano nate per colpa di fastidi arrivati dall’esterno.

Ma è importante sapere che sei arrivato alla fine, hai quasi tagliato il traguardo! Le giornate tra giovedì e sabato sembrano le migliori per affrontare un discorso economico che aspetto da un pò troppo tempo.

Oroscopo Gemelli

In questi giorni è facile innamorarsi anche per caso, per gioco! Voglio segnalare fin da adesso la giornata di domenica perchè ci sarà una bella Luna, molto attiva nel tuo segno. Questo è un momento di forza e di grande vantaggio che ti coinvolge dal punto di vista delle relazioni e delle amicizie.

Lavoro e studio marciano al rallentatore, perchè ci sono stati parecchi problemi.

Oroscopo Cancro

Hai bisogno di una relazione importante nelle vita, non sei incline alla solitudine e senti molto forte il senso della coppia. E allora perché spesso tradisci? Perchè quando non senti più quello spirito di comunicazione necessario nella coppia, lo cerchi altrove! Attenzione, però, alle relazioni che nascono in questo periodo perchè potrebbero essere solo temporanee.

Non bisogna lasciare il certo per l’incerto! Il prossime fine settimana ti aiuterà in amore, mentre in questi giorni sarai molto preso dal lavoro. E più, in generale, forse sei ancora un pò spaventato riguardo a certi cambiamenti!

Oroscopo Leone

Se agli inizi di questo mese ci sono state perplessità sentimentali, adesso sembrano perlopiù superate. Anche se hai chiuso con una persona che non ti interessa più, ora si può ripartire. In ogni modo, ora sei tu che detti le regole del gioco! Anzi, vorresti addirittura essere di esempio per gli altri, ma questo risulta essere piuttosto difficile o quanto meno faticoso.

Tu vuoi essere ammirato, desideri stare al centro dell’attenzione: e ora con Mercurio che torna nel tuo spazio zodiacale, da giovedì, sarà possibile farti vedere e vivere qualcosa di bello.

Oroscopo Vergine

Superata l’opposizione della Luna, già in questo martedì le cose vanno meglio. Ti trovi in una condizione di forza che sarà ancora più evidente tra giovedì e sabato. In qualche modo possiamo dire che questo è un oroscopo di recupero per il lavoro, mentre per ciò che concerne le relazioni sentimentali resta sempre qualche nodo da sciogliere.

E qui naturalmente dipende dall’esperienza personale, perchè c’è chi è solo da tempo e per ora non vuole cercare e chi invece è in coppia e ogni tanto si trova in disaccordo con il partner.

Oroscopo Bilancia

E’ vero che tendenzialmente sei sempre molto equilibrato, ma ricordo che tutti hanno la giornata no, in cui possono perdere le staffe anche per una piccola incomprensione! Martedì e mercoledì saranno due giornate così, nelle quali invito a parlare solo se necessario.

Ricordo che da giovedì avremo un oroscopo migliore per il lavoro. Per cui, se certe risposte non sono arrivate, potranno arrivare tra il weekend e la prossima settimana.

Oroscopo Scorpione

In questo momento se intendi iniziare un nuovo progetto di lavoro, potresti porti molti interrogativi, non ultimi quelli di tipo economico, perchè non sai se ce la fai a fare tutto quello che desideri.

Potresti anche essere un pò in bolletta o recuperare soldi, ma ricordo che gli ultimi due mesi sono stati trascorsi un pò male e qualcuno ha dovuto anche recuperare energia fisica. Se sei stato male, cerca di recuperare la voglia di amare.

Oroscopo Sagittario

Questa settimana è partita in maniera davvero sbagliata, ma ora torna un pò di serenità: martedì e mercoledì sono giornate di forza. Giove continua il transito nel tuo segno, ma in questo periodo bisogna ricordarlo, l’amore è un pò lontano. Questo non vuol dire che tutti siano in crisi, ma che qualcuno potrebbe essere molto nervoso e magari vuole evitare il contatto con persone che sono in qualche modo portatrici di tensione.

Voglio ricordare che se c’è qualcosa da dire in amore, sarebbe meglio parlare entro sabato.

Oroscopo Capricorno

Martedì e mercoledì sono giornate che portano i pensieri indietro nel tempo. I ricordi hanno sempre parte della tua vita, però è bene precisare che quando chiudi un legame stai male per un mese e poi finalmente non vuoi più saperne di una certa situazione e persona. E’ chiaro che stai analizzando tutte le questioni che non funzionano nella tua vita per chiuderle (se non meritano). Fai molta attenzione.

Tutte le persone che non vanno bene potresti metterle al bando in una sorta di pulizia di primavera che vale anche per il lavoro e lo studio. C’è un cambiamento in atto! E le persone che frequenti o frequenteranno saranno le stesse da qui alla fine dell’anno.

Oroscopo Acquario

Martedì e mercoledì sono giornate interessanti per te che vuoi innamorarti e riscoprire un sentimento. Per quanto riguarda lavoro e soldi, invece, ci sono state molte perplessità di recente e, addirittura c’è stata anche una chiusura, come avevo già annunciato dagli inizi dell’anno, o forse una revisione delle tue attività, di quello che vuoi fare, forse anche del tuo stile di vita.

Nel corso delle prossime settimane sarà necessario farlo, ma tutto sommato questo non scoraggia, anzi entusiasma!

Oroscopo Pesci

Solitamente sei un tipo piuttosto nostalgico, romantico. Anche quando vuoi fare il duro, non riesci a mantenere questa tua vera natura nascosta! Se hai chiuso una storia da poco, non pensare di esserne ancora fuori, non raccontarti di essere più forte di qualcuno che se ne è andato! Ci vuole sempre un pò di tempo per dimenticare.

Questo vale anche per le coppie che sono ancora in piedi, bisogna tentare di recuperare la fiducia reciproca, e quelli che hanno ancora una storia in ballo evidentemente sentono del livore perchè ritengono che il partner sia molto distratto e comunque non stia facendo il proprio dovere.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!