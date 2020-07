Paolo Fox, Oroscopo 21 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 21 luglio 2020

Martedì 21 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ una settimana un pò particolare, iniziata in maniera un pò scontrosa, ma questo martedì sembra migliore. Sono 24 ore interessanti che portano anche la soluzione a certi problemi, ma non a quelli più importanti come lavoro, burocrazia e questioni legali.

Oroscopo Toro

Questo è un momento importante perché hai bisogno di recuperare ottimismo ed energia in vista di mesi importanti. Il tuo é fra i segni che qualsiasi cosa abbia in mente di fare, dovrà gestirle e concluderle entro Novembre, dopo potrebbe essere troppo tardi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti trovi in una condizione di speranza per il futuro, però tutti i progetti che sono nati di recente non vanno immediatamente bene, mentre sappiamo che entro la fine dell’anno ci sarà una bella sorpresa. A partire dall’autunno ci sarà un riscatto, arriverà qualcosa di buono. Novembre e Dicembre sono mesi importanti ma ci vuole tempo per arrivare alla fine dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei piuttosto nervoso! Avere Giove e Saturno in opposizione è una situazione piuttosto pesante da sopportare. Quindi, c’é chi lavora bene, chi fa bene il proprio lavoro ma spesso si ritrova immerso in polemiche, altri invece hanno avuto un blocco ma recupereranno.

Oroscopo Leone

Sei molto teso, vivi momenti di grande agitazione; e a pagare pegno é l’amore ma anche il lavoro e le questioni economiche, che devono essere gestite con molta attenzione, specie a cavallo fra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno. Fin da ora bisogna lanciare delle buone premesse affinché non si cada.

Oroscopo Vergine

Il tuo é un segno che lavora sul concreto: a te non piacciono le persone che fanno tante promesse e poi non le mantengono. Ecco perché ora più che mai, vuoi circondati solo di persone affidabili. Tra giovedì e venerdì le stelle promettono un piccolo successo personale e chissà che non ci sia già qualcosa di nuovo, anche in termini sentimentali.

Oroscopo Bilancia

Martedì e mercoledì sono due giorni interessanti dopo 48 ore molto pesanti vissute domenica e lunedì in cui ci sono state molte perplessità in cui e’ probabile che tu abbia dovuto anche discutere. Cerca di rimandare qualsiasi tipo di agitazione e confronto a sabato, quando la Luna nel tuo segno chiederà giustizia!

Oroscopo Scorpione

Sei meno preoccupato rispetto a qualche tempo fa: l’unica tensione potrebbe essere quella legata al denaro. Quindi, se ci sono spese di troppo o se magari stai cercando di completare un progetto e ci sono continui ritardi, è normale che tu sia piuttosto agitato

Oroscopo Sagittario

Tutto quello che parte che nasce in questo periodo può essere vissuto al meglio! Inoltre voglio ricordare anche che sabato e domenica potrebbe arrivare una bella novità che riguarda l’amore che deve essere spinto, non deve essere trascurato!

Oroscopo Capricorno

Sei pensieroso! Tra domenica e lunedì sei stato vittima di qualche tormento, ma già in questo martedì le cose cambiano. Purtroppo o per fortuna, in amore è una fase di grande revisione, senza dimenticare il fatto che già da tempo hai dato un addio a tutti rapporti divenuti inutili.

Oroscopo Acquario

In queste 48 ore di martedì e mercoledì potresti sentirti in contrasto con persone che potrebbero rappresentare il lavoro e che cercano di crearti qualche problema. Il vero dubbio del periodo é se continuare o no certi progetti, ed é una cosa di cui sto parlando già dall’autunno dell’anno scorso.

Oroscopo Pesci

Per te l’amore è sempre molto importante: cosi come per tutti i segni d’acqua, le relazioni importanti come convivenza o matrimonio, sono sempre un punto di riferimento da seguire. Questa giornata è piuttosto tonica cosi come quella di mercoledì.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!