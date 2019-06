Oroscopo oggi di Paolo Fox, lunedì 3 giugno 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: lunedì 3 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

Questa prima parte di Giugno è decisamente importante, utile per lanciare grandi progetti. Posso capire che di fronte ad una situazione di rinnovamento e alle diverse proposte ricevute, qualcuno sia persino in bilico e non sappia cosa fare. Per non tradire una persona che ti ha dato fiducia vorresti fare qualcosa che ti consiglia, ma al tempo stesso senti che non è arrivato il momento di esporti troppo.

Ecco perchè queste sono giornate che da una parte lanciano e dall’altra bloccano. Qualsiasi cosa tu debba dire, anche in amore, sarebbe il caso di parlarne entro martedì.

Oroscopo Toro

Questa è una situazione astrologica molto particolare perché qui si parla di progetti a lunga scadenza! Da martedì avremo anche Mercurio favorevole: c’è da dire che in questo momento avresti bisogno di vivere l’amore in maniera molto più radicata. E queste sono stelle davvero molto importanti che regalano una grande vitalità.

Mercoledì e giovedì saranno giornate importanti per risolvere alcun problemi. Se finora sei stato di riferimento per gli altri, continua ad esserlo! E’ difficile scoraggiarti.

Oroscopo Gemelli

Giornata interessante col Sole che transita nel tuo segno. Giugno è il tuo mese! Puoi iniziare con nuove prospettive, porti nuovi, traguardi da tagliare. Venerdì e sabato saranno giornate influenti per i viaggi, peri contatti. E poi non ci scordiamo che da domenica Venere sarà favorevole e questo può indicare anche una piccola svolta in tutte le situazioni che di recente si sono bloccate, sia dal punto di vista legale che finanziario.

Forse questo non sarà un anno di vittorie piene. In ogni caso, avrai i successi che cerchi solo alla fine del 2019.

Oroscopo Cancro

Devo sottolineare che le ultime settimane sono state un pò pesanti per te: c’è una sorta di imbarazzo, di disagio riguardo a quello che si andrà a fare dall’estate in poi. Dal punto di vista lavorativo c’è chi vorrebbe cambiare ruolo, gruppo, o magari da poco ha cambiato e ora è molto affaticato.

Altri non potranno godere di un’estate di vacanza ma dovranno rimboccarsi le maniche perchè c’è stato un problema che non sarebbe dovuto accadere e che comunque bisogna risolvere. Giornate un pò strane anche nel rapporto con gli altri, nei rapporti d’amore.

Oroscopo Leone

E’ una settimana importante che tra l’altro combina bene con un Sole positivo e una Venere che sarà molto attiva da domenica. Possiamo dire che nonostante le mille perplessità che ci sono state soprattutto a livello sentimentale, più ci avviciniamo a venerdì e più le cose miglioreranno.

E’ chiaro che se hai litigato con qualcuno, questo miglioramento corrisponderà con una nuova situazione. La realtà è che ora sei molto impegnato per motivi di lavoro e non hai molto tempo per la gente accanto a te.

Oroscopo Vergine

Settimana particolare: c’è da dire che in questi giorni la tua pazienza sarà messa duramente alla prova e probabilmente lo sarà ancora di più nel prossimo fine settimana.e Sei una persona che impartisce ordini, nel senso che hai una vita molto regolare e quindi le persone che ami devono un pò seguire le tue direttive, si affidano a te.

C’è qualcun’altro, invece, che in queste 48 ore potrebbe farti innervosire perchè qualcuno non mostrerà molto rispetto nei tuoi confronti. Ci vuole un pò di attenzione in amore e sul lavoro.

Oroscopo Bilancia

La settimana si apre in grande stile: visto che Sole e Luna sono favorevoli bisogna guardare bene l’aspetto economico. Fai attenzione agli affari che non sono affari, alle compravendite, alle persone che dicono di voler aiutarti a fare qualcosa e poi magari non sono dalla tua parte. Insomma no agli abbagli!

Una relazione d’amore potrebbe tornare ad essere molto convincente. I cuori solitari, invece, da domenica possono avere qualcosa in più!

Oroscopo Scorpione

In questa nuova settimana ti vedo sempre un pò agitato anche se questo cielo porta qualche buona risposta. Non escludo che qualcuno ultimamente sia stato male. A questo proposito ricordo che il tuo segno, molto più degli altri, riversa su di sè le tensioni che vive. Quindi, quando vivi un momento di forte stress guarda caso stai male o comunque improvvisamente nascono dei problemi fisici. Ecco perchè ti raccomando sempre di sfogare le tue energie negative, magari facendo una passeggiata, andando in palestra.

C’è chi deve completare un certo progetto che riguarda il lavoro, ma più che fare cose tue, ora devi seguire una persona che però sembra un pò incerta!

Oroscopo Sagittario

Questa è una settimana molto interessante, ma solo a partire da mercoledì! Fino ad allora c’è uno stato di disagio che riguarda certe notizie che vorresti avere ma che non arrivano. Ma tutto sommato questo 2019 è un buon anno perchè poi alla fine tutto si sistema, le buone notizie arrivano anche se col contagocce!

E se c’è una cosa che non sopporti è attendere! In amore c’è un pò di confusione.

Oroscopo Capricorno

Questa nuova settimana parte con qualche dubbio dal punto di vista lavorativo e finanziario. Devi cercare di mettere in ordine alcune situazioni che scottano. Sei in ritardo sui tempi! Nelle prossime due settimane tutti quelli che hanno una trattativa in corso dovranno perdere più tempo per completarla.

Le relazioni sentimentali sono piuttosto protette, specialmente quelle nate da poco. Posso dire che quelli che hanno un grande progetto per l’estate vanno avanti a vele spiegate!

Oroscopo Acquario

E’ alle porte un periodo quasi rivoluzionare che avevo già annunciato dagli inizi di Marzo. E’ molto probabile che certe garanzie non ci siano più, che tu sia in una fase di grande conflitto sia per questioni che arrivano dall’esterno che dall’interno.

Hai dei desideri che devono essere realizzati a tutti i costi. In altri casi vorrai abbandonare il vecchio perché non ti piace più. Le novità, invece, porteranno soddisfazioni ma anche grandi tensioni. In amore e nelle questioni di soldi, massima attenzione!

Oroscopo Pesci

Settimana molto caotica ma anche fruttuosa; si parte con un lunedì un pò sottotono, molti si alzeranno già stanchi, poi da mercoledì arriva un grande recupero. Queste 48 ore di inizio settimana sono un pò tese anche se bisogna dire che ti avvii verso una grande vittoria che sarà ancora più importante alla fine dell’anno.

Quindi, se in questi due giorni ti sfugge qualcosa, in futuro potrai cavartela molto meglio. In amore ci sono dei contratti che dovrai risanare per tempo!

