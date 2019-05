Oroscopo oggi di Paolo Fox: lunedì 27 maggio 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo 2019 di Paolo Fox: lunedì 27 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox oggi: lunedì’ 27 maggio 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 27 maggio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Ecco le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Comincia l’ultima settimana di questo Maggio, un mese che dovrebbe essere stato anche innovativo perché sappiamo che tutte le nuove sfide sono importanti per te. E non sono pochi quelli ancora in pensiero perchè stanno facendo tante cose e si aspettano anche certi risultati. Ora che Mercurio è tornato favorevole tutto scorre un pò più velocemente anche se questo resta un periodo di prova riguardo certi progetti.

Ci saranno parecchi ostacoli da superare! In ogni modo, questa è una settimana che permette di fare molto di più, oltretutto proprio tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivare una buona risposta.

Oroscopo Toro

La settimana parte con Venere favorevole, così come Marte, Saturno e Nettuno. Dunque, in questo periodo abbiamo veramente grandi pianeti e io mi auguro che già nel corso degli ultimi giorni tu abbia recepito questo messaggio da parte delle stelle: è arrivato il momento di rimetterti in gioco! In arrivo piccole o grandi soddisfazioni. Molti potranno ricevere una proposta di lavoro interessante, è chiaro che poi dipende dalle situazioni, ognuno ha le sue capacità e sopratutto il suo desiderio personale di rimettersi in gioco.

Comunque, che la tua vita sia cambiata è sotto gli occhi di tutti. E quelli che hanno avuto un serio problema, stanno reagendo molto bene!

Oroscopo Gemelli

Si apre una settimana all’insegna di buone opportunità, nonostante lunedì e martedì saranno giornate leggermente sottotono dal punto di vista fisico forse perché dormi poco la notte, pensi troppo a quello che devi fare il giorno dopo. Sappiamo che questo è un anno iniziato in maniera molto faticosa soprattutto per gli accordi, per i contratti e le questioni legali. Però non è detta l’ultima parola!

In particolare quelli che stanno aspettando una risposta, mercoledì potrebbero ottenerla. Chiedo un pò di cautela invece proprio a livello di energia, perchè come dicevo le prossime 48 ore potrebbero provare il tuo fisico e potresti stancarti di più!

Oroscopo Cancro

In questo periodo sembri insoddisfatto ed agitato. E quest’agitazione ha colpito di più le coppie formate da tempo. Ricordiamo che sono soprattutto gli uomini del segno a voler vivere sempre una sensualità accesa, una passione, un’intimità molto particolare nel rapporto. E quando questa cala, inevitabilmente cercano altrove. Nel tempo tutte le coppie perdono di smalto da questo punto di vista, ma tu vuoi sentirti sempre amato, e soprattutto desideri esprimere al massimo i tuoi desideri.

La seconda parte della giornata sarà importante un pò per tutto: già a partire dal pomeriggio, infatti, gli incontri saranno più facili. Però nell’ambito del lavoro e in generale nei rapporti con gli altri c’è sempre qualche contrasto da superare.

Oroscopo Leone

Questa è una settimana importante e anche piuttosto redditizia: si parte subito con un lunedì di grande valore, poi avremo altre due giornate efficaci, mercoledì e giovedì. Potresti concludere un accordo, un contratto, potresti trovare una nuova soluzione.

Questa che si sta per avvicinare sarà un’estate utile anche per tutti quelli che vogliono incontrare un amore, anche se dal punto di vista sentimentale potrebbe esserci qualche ripensamento, ma solo per chi non ha una storia importante. La ricerca di novità è più evidente e molti chiederanno a viva voce una conferma d’amore!

Oroscopo Vergine

Per te è sempre importante che tutto sia in ordine e soprattutto che ci sia una programmazione degli eventi delle prossime settimane. Hai bisogno di fare una scelta anche in vista dell’estate. Se non c’è questa programmazione, se non ci sono le sicurezze che cerchi, rischi di stare male. Nella maggioranza dei casi, siete sempre molto attenti anche alla forma fisica e a volte soffrite un pò di ipocondria, pensate di stare male anche se non è così.

Purtroppo, quando si vivono troppe tensioni si carica troppo anche l’organismo. In queste 48 ore, infatti, c’è chi potrebbe darti dei problemi e qualche ritardo, come è accaduto la scorsa settimana!

Oroscopo Bilancia

Questa nuova settimana parte in maniera interessante, e chissà che finalmente non arrivino quelle risposte che attendi dall’inizio di Maggio. Se penso a come stavi allora, però, mi sembra che tu stia meglio. Magari non hai superato i grandi problemi della vita, però hai deciso di fare qualcosa per te stesso, hai deciso di reagire.

Non sono pochi quelli che hanno speso o stanno per spendere dei soldi per certi progetti, che magari riguardano la casa o una sistemazione inerente l’ambiente in cui lavori.

Oroscopo Scorpione

L’inizio di questa nuova settimana può creare piccoli disagi con l’ambiente circostante. In questo lunedì in particolare, potrebbero esserci discussioni animate, o dovrai prendere decisioni che riguardano l’attività professionale. Tutto quello che adesso è confuso sarà più chiaro a Giugno. Avevo spiegato, infatti, che la seconda parte di Maggio avrebbe provocato qualche rallentamento. Ora, per risolvere questioni legali o personali ci sarà una grande decisione alla fine dell’anno, ma già da quest’estate deciderai il tuo nuovo indirizzo di vita.

Quelli che lavorano in proprio devono cercare di superare qualche problema pratico e capire che costa sta accadendo a livello di trasformazione. In amore è una fase di passaggio, tutt’altro che entusiasmante!

Oroscopo Sagittario

Tu sei un amante della libertà e anche dei grandi spazi. E quindi, spero che al più presto tu possa fare una bella vacanza liberatoria! Queste sono giornate che pongono di fronte ostacoli che non sei tu ad aver imposto alla tua vita ma sono arrivati dall’esterno. Ci sono dei ritardi, dei rallentamenti che riguardano questioni di lavoro o personali che avresti voluto affrontare molto tempo fa.

Mercoledì e giovedì saranno giornate di recupero, ma questo inizio di settimana sembra davvero faticoso.

Oroscopo Capricorno

Sei alla ricerca di nuovi sbocchi, e qui parlo anche alle persone più giovani o a quelli che stanno per concludere un contratto e si aspettano qualcosa di nuovo. Nella maggioranza dei casi ci sarà un’estate di conferme: durante i mesi di Luglio ed Agosto potrai ricevere una bella comunicazione. Certo è che la settimana parte però con una marcia ridotta, perchè dal punto di vista fisico sei un pò provato.

In ogni modo, lunedì e martedì sono giornate interessanti, mentre a metà settimana dovrai recuperare un pò di serenità in amore.

Oroscopo Acquario

E’ iniziato un momento di grande riflessione: sembri ad un punto di non ritorno! Certe scelte fatte nel passato non sono più trattabili. Se ci sono questioni di lavoro che non funzionano dovrai capire da che parte stare. Inoltre, sono in atto cambiamenti anche a livello esistenziale che pesano un pò di più. In casi eccezionali potresti desiderare un trasferimento, un cambio di lavoro.

Oppure qualcuno sarà costretto a ridimensionare le spese, magari potrebbe anche vendere qualcosa oppure cercare un affitto più conveniente. Insomma, è un momento in cui bisogna tirare i remi in barca anziché esplorare nuove avventure!

Oroscopo Pesci

Dal punto di vista amoroso provi sentimenti contrastanti, altalenanti! E nelle questioni di carattere legale e professionale, non è che si riesca ad ottenere molto. Credo che sia importante ribadire quello che hai fatto fino ad ora: non cercare grandi novità e soprattutto stai attento al portafoglio.

Non è il periodo migliore per investire, anzi qualcuno deve recuperare quattrini o discutere con un ex per questioni di assegni familiari, o con un socio per decidere che cosa tagliare. Venerdì e sabato saranno giornate migliori per i sentimenti.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!