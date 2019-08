Paolo Fox Agosto 2019: lunedì 26 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: lunedì 26 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 26 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

La settimana parte con una strana sensazione: da un certo punto di vista sei motivato, ma dall’altra spaventato per quello che può capitare. E qui mi riferisco in particolare a chi ha un’attività aperta da poco, a chi deve tentare delle sperimentazioni, perché Settembre sarà un mese che metterà in discussione certe cose, forse anche qualche scelta fatta in passato andrà modificata.

La parte migliore della settimana sarà quella centrale. In amore fai attenzione a non dire troppo!

Oroscopo Toro

Sta per iniziare un periodo di grande forza, interesse e fortuna! E’ chiaro che dipende dalle singole circostanze, dal desiderio che hai di rimetterti in gioco, però è molto difficile non avere qualcosa in più, perchè questa settimana inaugura un periodo di grandi opportunità.

Se le prime tre settimane di Agosto sono state fiacche o magari non hai avuto quello che speravi, non preoccuparti perchè ci sono novità in arrivo.

Oroscopo Gemelli

In queste prime 48 ore della settimana dovete stare attenti al portafogli, perchè sappiamo che quando vedete che le cose non vanno oppure quando vi sentite un pò sottotono, spendete un pò di più per appagarvi! Purtroppo questo non è un periodo troppo fortunato per il lavoro, persino chi ne ha uno stabile si è trovato in mezzo ad una questione legale, ad un problema che bisogna cercare di superare.

In ogni modo, fino a giovedì abbiamo buone stelle per le trattative!

Oroscopo Cancro

La settimana si apre con la Luna nel tuo segno! E’ un periodo molto particolare in cui si sente questo Saturno in opposizione che non ha il potere di bloccare la tua evoluzione, ma purtroppo ostacola le tue scelte. E quindi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, posso dividervi in due categorie: quelli che hanno ridotto il lavoro perchè hanno pensato di non esporsi in situazioni complicate e quelli che hanno dovuto superare un vero e proprio blocco.

Bisogna capire quali sono i veri amici! In amore, c’è ancora qualche disagio, ma si recupera verso la fine del mese.

Oroscopo Leone

Sarà molto importante scegliere bene perché questo è un periodo che offre opportunità per tutti quelli che sono rimasti a casa o comunque hanno avuto problemi. Alcuni di voi sono stati chiamati per nuovi progetti ma ciò non significa avere un successo garantito; piano piano, con l’esperienza accumulata, potrai fare di più.

Bisogna fidarsi delle persone giuste! Se di recente si è chiuso un progetto, da Settembre ci sarà una nuova opportunità per rivelarsi. L’amore è più forte di quanto credi: le storie nate di recente valgono molto!

Oroscopo Vergine

Questa è una bella settimana! Anticipo subito che venerdì e sabato avremo tanti pianeti nel tuo segno, in buon aspetto a Saturno. Quando abbiamo grandi stelle sarebbe bene avere grandi progetti e saperci fare! Aggiungo non bisogna lasciarsi prendere dall’ansia o dal panico: uno dei problemi è proprio quest’ansia da prestazione che cresce quando c’è un progetto da definire.

Questo è un oroscopo importante, in vista di un 2020 che premierà l’amore!

Oroscopo Bilancia

Si parte con due giornate sottotono. Per quanto riguarda famiglia e lavoro, devi rivoluzionare tutto! E sarà difficile trovare i giusti riferimenti con le persone attorno. Di natura sei molto diplomatico però ora è davvero difficile capire cosa bisogna fare perchè c’è una grande confusione.

Ti trovi in una situazione in cui devi rispondere delle tue azioni agli altri. Fase di tensione che dura fino a domani. Attenzione in amore.

Oroscopo Scorpione

Queste due prime giornate della settimana sono molto interessanti in vista di una fine del mese molto valida. Le esperienze fatte ad Agosto sono state molto vere, e questo potrebbe farti innervosire un pò perchè quando si fanno esperienze diverse, quando si viaggia e si fanno incontri non comuni, le prospettive della vita cambiano!

E’ un periodo di successo per chi ha un progetto di lavoro o lavora in collaborazione con qualcuno. Anche l’amore si risveglia!

Oroscopo Sagittario

Sei un pò scontento e pronto alla polemica! Posso immaginare che da qui a metà Settembre, certi lavori partiti prima dell’estate non abbiano seguito. O forse, se sei dipendente dalla stessa società da tempo, arrivano cambiamenti che avresti voluto attuare già mesi fa.

Nel lavoro ci vuole molta attenzione perchè è un attimo che tu possa discutere, sopratutto se pensi o credi che una persona voglia tarparti le altri.

Oroscopo Capricorno

Questa settimana parte nel caos! Ma attenzione, il mondo è nato dal caos e quindi possiamo dire che in questa grande confusione ci son anche quegli elementi che possono portare ad una grande vittoria entro l’autunno!

Così come l’anno scorso di questi tempi non c’era un appiglio, ora potresti anche capire che certe regole del gioco stanno cambiando, che la ruota finalmente sta girando e che è arrivato il momento di fare una sorta di chiusura nei confronti del passato e una nuova apertura nei confronti del nuovi progetti. In amore devi ritrovare tranquillità.

Oroscopo Acquario

Finalmente arriva un periodo importante di recupero e rigenerazione! C’è solo qualche problema fisico perchè ricordo che da più di un anno stai facendo molto di più di quello che dovresti. E quindi un pò di stanchezza può esserci, così come certi sintomi di nervosismo.

Penso, però, che questa sia comunque una fase di buona energia. Domenica sarà la giornata migliore della settimana per parlare d’amore.

Oroscopo Pesci

E’ un inizio di settimana importante! Tra l’altro, sei favorito per quanto riguarda viaggi e spostamenti. Al momento potresti avere persone attorno di altre città, potresti avere contatti di lavoro con una sorta di nuovo mondo da esplorare.

In questo periodo puoi fare nuove conoscenze, stringere nuove alleanze, anche se entro il 10 Settembre preparati anche a qualche piccolo attacco personale. In amore non c’è tempo o forse non c’è concentrazione.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!