Oroscopo oggi di Paolo Fox: lunedì 24 giugno 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 24 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Sei pronto ad una grande riscossa, lieto di partecipare a nuove iniziative! Questo è il momento giusto per varare qualche progetto, anche perchè le situazioni che nascono ora potrebbero diventare destramente importanti. Tutto quello che si imposta in questo periodo è utile. Un momento non solo più stimolato dalle stelle ma anche più facile da gestire.

Ricordo solo che le giornate di giovedì e venerdì potrebbero essere un pò particolari, sottotono, ma in generale devo indicare che questo è il momento giusto per ribellarsi, per fare cose nuove.

Oroscopo Toro

La tua settimana si apre in maniera vigorosa. Fino a giovedì abbiamo buone stelle: in generale potremo parlare di un momento di recupero anche per quelli che hanno vissuto in maniera direi troppo aggressiva questo transito di Urano che può aver portato a cambiare vita già dall’anno scorso. Anche se negli ultimi mesi c’è stato uno scossone, una piccola rivoluzione. Da chi ha cambiato ruolo, mansioni, proprietà, a chi per motivi fisici o personali si trova a vivere una nuova condizione esistenziale.

C’è improvvisamente un cambio di scena. A volte questi cambiamenti sono faticosi e possono anche fare nascere profonde crisi interiori: ma l’importante è sapere che si può riemergere e che questa settimana è dalla tua parte!

Oroscopo Gemelli

In questo periodo ti trovo interdetto, frastornato da problemi di lavoro e situazioni che non si risolvono. Ci sono conflitti con capi, colleghi ed amici. Ce n’è un pò per tutti i gusti! Per fortuna sai benissimo come reagire alle provocazioni. Solo che ultimamente i continui ritardi e soprattutto le tensioni possono essere anche difficili da sbrogliare.

Se ci sono dei contenziosi aperti, ad esempio di tipo economico, è un momento in cui si fatica un pò a guadagnare e soprattutto a pareggiare i conti. L’importante è non riversare tensioni in amore.

Oroscopo Cancro

Si apre una settimana molto importante anche perchè Mercurio e Venere sono favorevoli. Questo potrebbe indicare anche la soluzione di alcuni problemi sentimentali che sembravano irrisolvibili. Chi è solo non pensa all’amore ma è comunque soddisfatto per una questione di lavoro o sta approntando cambiamenti molto importanti in vista della seconda parte dell’anno. Chi ha un amore è completamente assorto in questa condizione privilegiata.

Ricordo sempre che per te amore non è solo rapporto di coppia, ma anche amore per i figli, per gli amici. Quindi, se non c’è un legame potresti comunque cercare l’amore e la comprensione dalle persone che senti più vicine.

Oroscopo Leone

E’ una settimana di grandi progetti. E’ un momento favorevole per molte delle cose che sono nella tua mento: penso agli artigiani, ai lavoratori autonomi, ai dirigenti che avendo affrontato delle sfide molto importanti nella prima parte dell’anno, non sempre hanno avuto facilità d’azione. D’altronde tu sei un ribelle e provocatore!

Quindi a volte ti piace mettere un pò di fuoco in quelle situazioni che sono un pò troppo tranquille. E’ per questo che ci sono molte persone che preferirebbero tu stessi zitto! Attendi con fiducia il prossimo fine settimana: sarà davvero improntate per i sentimenti!

Oroscopo Vergine

Inizia una settimana molto interessante con un lunedì che porta vantaggi, poi tra martedì e mercoledì avremo un lieve calo e poi di nuovo recupero da giovedì. Poi andiamo oltre, perchè questa Luna nel tuo segno rappresenta emozioni superficiali, mentre ora bisogna capire cosa desideri più profondamente. Sei talmente attento ai particolari della tua esistenza e di quelli della vita delle persone che ti circondano che a volte sembra come se ti mancasse qualcosa!

Se è vero che la vita è come un grande mosaico da completare, a volte pensi di non avere tutte le tessere in mano e cerchi nel rapporto con gli altri ciò che manca. La realtà è che tutti i pezzi da ricomporre sono dentro di te, spesso le spiegazioni che non troviamo negli altri sono presenti in noi stessi. Chi ha una storia d’amore difficile non deve sempre dara la colpa agli altri, ma a pensare che in certi casi una relazione può essere in crisi solo perchè ha fatto il suo tempo.

Oroscopo Bilancia

Ci sono stelle importanti ma che fatica! Forse perchè ultimamente hai ricevuto degli incarichi gravosi o magari è iniziato un progetto, un programma di un certo peso. Il successo non manca, ma ribadisco tutto costa tanta fatica! Magari di recente hai registrato un problema, un guasto che non ti ha permesso di arrivare primo. Osservando questi giorni sembra ci sia meno vigore. Forse c’è una situazione ancora un pò fastidiosa, un lavoro che non funziona o un’azienda che non va.

In questi casi la novità è il cambiamento che si sta cercando a tutti i costi! Attenzione sopratutto in questo inizio di settimana perchè potrebbe nascere qualche collera di troppo!

Oroscopo Scorpione

E’ una condizione astrologica interessante con Mercurio e Venere favorevoli: ora bisogna capire in che modo avrai voglia di giocarti queste buone stelle! Perchè se pensi al passato, se pensi ai torti subiti, sprechi solo tempo. In questo momento invece può nascere una bella emozione.

Giovedì e venerdì sono giornate interessanti per gli appuntamenti, per le relazioni. Ma si può stare bene anche da soli! Nel senso che in un periodo così importante si può crescere e scegliere solo quello che vale la pena di essere portato avanti.

Oroscopo Sagittario

Si apre una settimana abbastanza polemica perché nonostante qualcuno abbia avuto un’occasione, una chiamata o abbia ricevuto una promessa, non si è concluso molto. Il tuo è un segno che va di corsa, al galoppo! Non ci dimentichiamo che la tua immagine è quella del centauro, non certo di qualcuno che sta fermo.

Ora però sei fermo, bloccato, in attesa di riposte che non arrivano. Dovresti fare delle scelte che rimandi di giorno in giorno. Questo inizio di settimana sembra tortuoso anche per i sentimenti.

Oroscopo Capricorno

In queste giornate hai bisogno di ritrovare forza. Tutte le prove del destino e anche le situazioni che impongono uno stress emotivo piuttosto forte, sono affrontate in maniera molto determinata. E paradossalmente anche le presunte infelicità aiutano a stare meglio, specie se vengono vissute come una crescita, come una prova superata. Molti hanno dovuto iniziare l’anno affrontando un problema o cercando di superare un ostacolo.

Questo è il periodo migliore per cercare di archiviare qualche difficoltà. Lunedì, martedì e mercoledì saranno giornate interessanti. I sentimenti possono risvegliarsi in un periodo in cui hai voglia di dimenticare un passato che non ti appartiene più.

Oroscopo Acquario

Ti trovi in un momento molto particolare, ci sono tante tensioni ma anche tante buone proposte. Il desiderio di cambiare città, vita, lavoro e pensare a possibili trasferimenti diventa più forte. E c’è questa tendenza ad essere anche un pò nervosi. Se ci sono ritardi nelle realizzazioni il rischio è quello di prendersela con gli altri anche se non c’entrano nulla!

Nel corso del fine settimane c’è quasi sempre qualche dubbio riguardo a progetti che hai in mente. Ci vorrebbe qualche soldo in più mentre purtroppo questo è un periodo in cui i soldi escono troppo rapidamente o entrano in maniera ritardata.

Oroscopo Pesci

Queste stelle interessano molto l’amore perchè avere Mercurio e Venere nel segno è importante da questo punto di vista. Quindi, questa settimana può essere dedicata alle relazioni, fatta eccezione per le giornate di martedì e mercoledì che saranno pesanti. Ma già da giovedì si recupera e avrai via libera alle passioni. Qualcuno dirà sono rimasto scottato da una delusione e non voglio più saperne dell’amore.

Altri, invece, sono troppo presi dal lavoro. In entrambi i casi credo che sia necessario trovare un pò di spazio per i sentimenti. Sarebbe opportuno accorciare le distanze in amore visto che molti nei mesi scorsi si sono allontanati.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!