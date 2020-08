Paolo Fox, Oroscopo 10 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Continui a sentire una grande agitazione dentro di te, che io potrei anche definire impeto. Essere irruenti é importante perché aiuta a vivere tutto quello che si desidera, ma quando ci sono tensioni esagerate, quando questa voglia di parlare, di dire, di affrontare i problemi, diventa provocazione, allora bisogna stare attenti anche alle conseguenze che tutto questo comporta. Ecco perché metto in guardia tutti quelli che hanno problemi d’amore.

Oroscopo Toro

Luna interessante che fino a martedì può portare risposte concrete nella professione, anche se il periodo più interessante per quanto riguarda il lavoro sarà quello che parte dal 20 Agosto. Anzi, potrei dire a tutti quelli che sono in vacanza godetevela, perché poi dal 20 al 25 Agosto potrebbero arrivare notizie importanti. Guardando più in la, Settembre, Ottobre e Novembre saranno mesi utili per rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Marte favorevole significa impeto, significa energia ma anche voglia di amare. Intendiamoci, Agosto non é un mese molto interessante per i nuovi incontri, però potrebbe provocare qualche emozione in più, al punto che questa domenica sarebbe utile da spendere proprio per verificare la tenuta di un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei un pò sotto pressione, forse ti manca una persona: se la persona che ami é lontana perché magari sta lavorando lontano da te o ti sembra lontana psicologicamente, ora senti ancora di più questa situazione di distacco, perché Agosto é un mese in cui ci piacerebbe definire meglio una relazione sentimentale. Il fatto di non avere molte certezze nel lavoro o di avere subito un blocco può portare un incremento del desiderio sentimentale.

Oroscopo Leone

Tu che sei un combattente di natura, in questa giornata hai appunto una gran voglia di combattere! Spesso, però, quando si ha voglia di combattere c’é anche la necessita’ di affrontare una guerra: quindi in queste 24 ore devi stare attento non discutere e litigare con persone di famiglia oppure semplicemente non discutere con te stesso

Oroscopo Vergine

La situazione astrologica di questa giornata é di buon auspicio anche per l’inizio della prossima settimana. Potresti mettere in programma qualche incontro entro martedì. Per quanto riguarda il lavoro sono possibili nuove commissioni, nuovi ordini. Dal 20 Agosto molto si riscalda, e non solo per il caldo che fa. Certo, é bene pensare al lavoro ma considera anche che il divertimento e l’amore dovrebbero tornare al centro della tua vita.

Oroscopo Bilancia

Il tuo é un segno che in questi giorni é molto perplesso. Questo non vuol dire che ogni giorno deve trascorrere in maniera pesante, pero’ sai che alcuni nodi non si sono sciolti. Cerchiamo di guardare le cose positive: per esempio potresti programmare qualcosa di buono da fare in autunno.

Oroscopo Scorpione

Devi rilassarti molto perché questa é una giornata che concede anche qualche momento di tranquillità, visto che le prossime giornate saranno ricche di provocazioni. Quindi, é chiaro che devi ancora mettere a posto questioni di denaro che riguardano la famiglia e i figli, dipende dalla tua età, oppure sei in attesa di una chiamata. In un periodo di crisi come questo é probabile che tu sia un pò stanco al riguardo!

Oroscopo Sagittario

Con Mercurio favorevole diventi l’inventore di te stesso e potresti inventare qualcosa di nuovo, proporre un progetto, un programma che poi dall’autunno prenderà quota. I mesi migliori sono quelli che partono da Dicembre, ecco perché tra Agosto e Novembre bisogna ripartire, inventarsi qualcosa di nuovo.

Oroscopo Capricorno

Devi fare passi certi e lenti come é nella tua natura. L’amore in questi giorni non riesce a darti quello che vorresti. Nella migliore delle ipotesi una persona é lontana oppure tu vuoi stare per conto tuo. Nei rapporti che hanno vissuto crisi o in cui certe crisi non vengono rivelate, bisogna essere un pò più cauti. Tra l’altro, tra venerdì e sabato potrebbe essere già capitato qualche momento di incomprensione.

Oroscopo Acquario

E’ probabile che una tua scelta di lavoro possa comportare qualche problema da questo punto di vista. C’e’ chi persino potrà discutere, cambiare commercialista o fare qualcosa per cercare di risparmiare tempo e denaro. Devi essere un pochino più cauto in tutte le situazioni: attenzione perché l’amore non é molto caldo ma non é neanche in una fase di crisi.

Oroscopo Pesci

C’é anche chi essendo in dubbio tra due amori si chiede quale sia la persona giusta. Lasciamo in un angolo le questioni di lavoro; con Cancro e Bilancia potresti vivere sensazioni davvero speciali. Per molti di voi, dopo un periodo sprecato alla ricerca di persone troppo forti, adesso arriva un periodo positivo perché si cerca la persona che in qualche modo condivide le proprie sensazioni.

