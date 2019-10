Paolo Fox Oroscopo 2019: 11 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Ottobre, Oroscopo oggi venerdì 11

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, venerdì 11 ottobre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poco dopo nel salotto televisivo de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Il fine settimana porta consiglio e spero anche un pò di emozioni. Il fatto di non avere più Venere in opposizione significa anche che ci sono meno remore, meno tensioni e qualcuno riesce anche a vivere con più serenità il lavoro e l’amore.

Non tutti lavorano nel fine settimana ma quelli che possono raggiugnere un traguardo saranno più contenti. Ottobre e ancora di più Novembre, sono mesi di recupero.

Oroscopo Toro

Anche se in questo periodo ci sono validi motivi per pensare ad una grande espansione emotiva, il fine settimana annuncia un recupero dei sentimenti. Ma fino ad allora vivrai un momento critico per relazioni, soprattutto per quelli che non hanno le idee chiare o nel passato hanno vissuto qualche dubbio.

Dunque bisogna capire chi sta al tuo fianco. Ricordiamo che il fine settimana però produce un effetto migliore nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Gemelli

Questa non è certo la giornata migliore per amare. Devo annunciare un fine settimana più positivo per le relazioni: le storie che sono nate nella seconda parte di Settembre possono continuare ad Ottobre. Inoltre dal punto di vista lavorativo stai cercando di mettere in chiaro tante cose.

C’è solo un pò di stanchezza, nervosismo e agitazione e qualche contrattempo da eliminare. Attenzione in amore a non mettere troppa carne al fuoco.

Oroscopo Cancro

Il tuo è un segno d’acqua, quindi, molto ricettivo e molto attento, a tutto quello che lo circonda. Ed è normale, in periodo in cui ci sono buone stelle, ottenere delle buone ispirazioni.

Questa giornata è ispirata, anzi se c’è da affrontare un discorso particolare, magari anche di tipo familiare, oppure in amore ci sono state delle incomprensioni, il consiglio è di parlare ora e di non rimandare nulla!

Oroscopo Leone

In coppia e nei rapporti interpersonali in genere, possono nascere problemi. L’importante è affrontare tutto con serenità. A volte hai un atteggiamento dominante in tutte le relazioni e pensa sempre di essere nel giusto e probabilmente è anche così. Ma attenzione a passare dalla parte del torto per parlare troppo.

Un pò di attenzione in più nei rapporti con Toro, Acquario e Scorpione, segni che non accettano regole e che soprattutto in questo momento possono essere molto polemici. Il fine settimana, se gestito bene, può aiutare un recupero.

Oroscopo Vergine

E’ strano che lo dica proprio a te che di solito sei il segno dell’organizzazione e del metodo, ma in queste 24 ore c’è qualche distrazione che può costare cara! Già da qualche giorno senti un pò di stanchezza nella tua vita. Il fine settimana funzionerà meglio ma in questo venerdì c’è qualcosa che non va, e soprattutto nel rapporto con gli altri ci vuole prudenza.

Tutta questa agitazione bisogna, però ricordarlo, è legata al momento e quindi è passeggere, perchè se guardiamo le grandi stelle di fine anno e del 2020 sei tra i più favoriti.

Oroscopo Bilancia

Come ho spiegato già da diversi mesi, per te al momento risulta molto difficile avere un rapporto interessante con le persone che ti circondano. Anzi l’ambiente potrebbe essere contro di te e molti passano più tempo a cercare di mettere pace piuttosto che a fare cose nuove. Questo è particolarmente vero nel lavoro e se devi confrontare la tua attività con soci e persone che non la pensano come te.

In amore da questa sera ci vuole prudenza perchè la carica di tensione accumulata negli ultimi mesi potrebbe diventare fonte di discussione.

Oroscopo Scorpione

Mi piace questo oroscopo per tutti quelli che vogliono innamorarsi, che vogliono lasciare qualche problema al passato. Sappiamo che questo è un segno che spesso vede il bicchiere mezzo vuoto e invece adesso bisognerebbe fare il contrario!

Tutte le storie delle relazioni ma anche le novità che nascono in questo mese di Ottobre sono e saranno favorevoli. Giornata ricca di intuizioni valide.

Oroscopo Sagittario

Anche in queste 24 ore sei sottoposto ad un discreto stress. Quindi, posso pensare che alcuni di voi siano un pò stanchi, agitati e che abbiano dovuto anche aspettare parecchio tempo per ottenere risultati validi.

Ma il fine settimana consiglia bene e sabato e domenica sono due giornate di grande recupero, viaggi ed emozioni in corso possibili già da questo sera.

Oroscopo Capricorno

Questo fine settimana inizia bene ma specialmente nella giornata di sabato, potresti cedere il passo all’agitazione. Quindi, se ci sono questioni di lavoro, discussioni da affrontare, meglio parlare in questo momento. Venerdì, sabato e domenica potresti sentirti contro tutti e contro il mondo, oppure semplicemente contro quelle persone che hanno cercato di bloccare la tua evoluzione.

Nonostante tutto questo rimane un periodo di recupero per l’amore, nei casi in cui un amore sia irrecuperabile meglio voltare pagina, si possono comunque fare nuove conoscenze.

Oroscopo Acquario

Per te sarà molto importante ritrovare la voglia di amare che in questi giorni è compromessa da qualche piccolo problema. Proprio tu potresti anche chiederti se fino ad ora hai fatto proprio la vita che desideravi. C’è da dire che è un momento di tensione che riguarda anche il rapporto con gli altri, quindi prudenza nelle relazioni e in tutte le situazioni che comportano stress.

C’è un cambiamento in corso che vorresti attuare e che sarà veramente importante gestire con attenzione. Non ti va più di fare la solita vita. Forse in arrivo un cambiamento che può riguardare anche la casa o i figli se ce ne sono o in qualche coppia arriva il desiderio di programmarli.

Oroscopo Pesci

E’ un venerdì interessante per tutti quelli che vogliono esprimere al meglio le proprie emozioni. Tra l’altro avere Venere, Luna e Mercurio favorevoli, significa anche essere positivi e vivere grandi intuizioni che riguardano la vita professionale.

Quindi non escludo che ci sia un bell’incontro o anche semplicemente una sorta di preveggenza nei confronti del futuro: in qualche caso potrebbero esserci sogni premonitori!

