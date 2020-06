Paolo Fox, Oroscopo 3 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: mercoledì 3 giugno 2020

Mercoledì 3 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa situazione astrologica mi sembra un pochino più serena, anche se devi ancora ricostruire alcune certezze e portare avanti tanti progetti. Non è cosa facile però, ho spiegato più volte che tu hai una grande capacità: quando arrivi sul fondo poi risali più facilmente! In altre parole, a volte paradossalmente hai bisogno di stare male o comunque di capire che le cose devono cambiare per reagire. Bene, il periodo della reazione è arrivato! In amore puoi contare su buone stelle; sono giornate che favoriscono anche gli incontri!

Oroscopo Toro

Faresti bene a consigliarti con qualcuno prima di parlare, prima di fare qualcosa che un domani potrebbe risultare troppo difficile da gestire. Si tratta di un periodo strano della tua vita, in cui per questioni di casa, di famiglia o di lavoro, non tutto è certo. E siccome tu ami le certezze, e al momento non ci sono, rischi di fare confusione!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per te è sempre molto importante vivere l’amore! E quando non sei soddisfatto di quello che hai, cerchi l’amore anche in altre occasioni. Il tuo è un segno infedele? Più che altro sei molto curioso, e quindi quando in un legame d’amicizia o d’amore perdi la curiosità, perdi anche la voglia di conoscere di più il partner. Automaticamente scatta qualcosa che porta lontano! Al momento sarebbe bene trasferire questa curiosità sulle questioni di lavoro: Saturno in buon aspetto potrebbe aiutarti a confermare un affare entro Giugno!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo un inizio di settimana pesante e forse qualche parola di troppo, qualche azione sbagliata, ora si può recuperare. Tra l’altro, queste 48 ore, invitano ad essere molto affettuosi, ad essere anche molto presenti nella vita delle persone che ami. D’altronde, anche per te è sempre molto importante sentirti amato!

Oroscopo Leone

E’ probabile che in questa giornata tu possa perdere la pazienza! D’altronde, ci sono giornate in cui tolleri ed altre in cui non sopporti l’influenza di persone negative attorno! E queste 48 ore potrebbero provocare proprio questo genere di disagio: quindi, anche in amore consiglio di essere un pochino cauti. Nonostante tutto, dentro di te hai ancora una grande carica d’energia!

Oroscopo Vergine

Ora puoi riorganizzare tutto quello che è andato a male negli ultimi tempi. Bisogna dare spazio ai nuovi progetti! Ultimamente ho spiegato che tra tutti i segni dello zodiaco, al momento il tuo è uno dei più forti. Quindi, visto che usciamo da una fase di crisi, posso immaginare che molti di voi avranno qualche occasione in più per rinascere, e parlo soprattutto a livello di soldi e di lavoro, nei limiti del possibile, delle circostanze e della tua età. In amore, invece, noto che ci sono delle divergenze: c’é chi ti rimprovera per le tue azioni o magari sei proprio tu a spaccare il capello in quattro!

Oroscopo Bilancia

Devi seguire l’istinto! Il tuo è un segno dominato da Venere, pianeta che in astrologia rappresenta la bellezza, l’estetica! Sei sempre molto attento all’ambiente che ti circonda: da quelli che seguono la moda ad altri che invece sono amanti dell’arte. In qualche modo, il bello deve esserci per forza nella tua vita: ed ora è importante ritrovarlo anche in amore. Giornate interessanti in questo senso!

Oroscopo Scorpione

Al momento sei molto più intuitivo; ed in queste 48 ore, potresti anche risolvere un dilemma! Sappiamo che sei appassionato da tutto quello che è strano, oscuro, enigmatico. Infatti, non è un caso se ti piacciono le persone complicate o se magari nella tua vita, anche non cercandole, ti ritrovi in situazioni piuttosto nervose, ambigue. Ora c’é una nuova strada da seguire, da percorrere!

Oroscopo Sagittario

Ti sento molto arrabbiato o comunque preoccupato per una persona. Negli ultimi tre mesi ci sono stati troppi disagi, e questo lo avevo già scritto nelle previsioni generali del 2020 sul mio libro! Quindi, non è una cosa che riguarda solo il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto. E’ chiaro che stai cercando nuovi riferimenti, nuove amicizie, forse un nuovo amore o magari più complicità!

Oroscopo Capricorno

Stai per risolvere un piccolo problema personale. Al momento, sarà meglio ad agire con calma, con più serenità in vista del futuro. Voglio ricordare, però, che per i mesi di Giugno e Luglio avremo Mercurio in opposizione, e questo significa che bisogna stare attenti alle uscite economiche o che magari certi soldi attesi non arriveranno nel momento giusto, arriveranno più in là!

Oroscopo Acquario

In questa giornata sei piuttosto nervoso: tra l’altro, ho spiegato che c’è questa voglia di cambiare vita, di iniziare nuovi progetti! La parte centrale di questa settimana è davvero un pò particolare: tutte le storie complicate, tutte le situazioni di lavoro che non funzionano, dovrebbero essere messe in relazione ad una certa tranquillità che al momento non c’è. Fai attenzione a non dire troppo!

Oroscopo Pesci

Nonostante questo non sia un periodo eclatante sotto il profilo sentimentale, devo dire che questa giornata riesce a dare quell’indizio di fortuna, quella forza che aiuta a stare meglio. La cosa che devo raccomandarti di fare è quella di impostare al meglio certe situazioni, di organizzare questioni di lavoro e personali. Prima di buttare all’aria un rapporto, sarà meglio aspettare Luglio; a meno che di recente tu non abbia già vissuto conflitti insanabili! In qualche modo devi cercare di andare oltre le apparenze.

