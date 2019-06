Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: mercoledì 26 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo di Paolo Fox: mercoledì 26 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 26 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

I chiarimenti sono alle porte! Con questa Luna ancora nel segno è probabile che nelle scorse 24 ore tu abbia alzato la voce anche in maniera funzionale, nel senso che grazie ad una tua azione diretta è stato possibile rivedere un rapporto o chiarire alcune questioni che non funzionano. Se c’è una persona che ti protegge e ti aiuta nell’ambito del lavoro, è molto probabile che il suo aiuto ci sia ancora per qualche mese.

Bisogna sfruttare questa occasione! Tuttavia, non escludo che alcuni progetti siano finiti e non ne siano nati altri.

Oroscopo Toro

L’unica grande preoccupazione, anche per le coppie, in questo periodo potrebbe essere l’aspetto economico, ma a breve sarà possibile trovare soluzioni adeguate. Le giornate fino a sabato ti vedranno un pò in ansia proprio per le troppe uscite maturate di recente.

In amore, né bene né male! Però posso dire che le storie nate il mese scorso proseguono bene. E luglio sarà un mese di incontri speciali!

Oroscopo Gemelli

Molti di voi si stanno chiedendo se sia giusto continuare una certa strada, un certo percorso, o se magari sia più opportuno abbandonarlo! La realtà è che molte di queste scelte non dipendono da te, ma da persone apparentemente contro ddi te, da persone che in qualche modo vedi come potenziali nemici.

Cerca di sorvolare pensando all’amore, anche perché il prossimo fine settimana può regalare emozioni più vere. Bisogna dare spazio anche ai nuovi incontri.

Oroscopo Cancro

L’ansia che vivi in questo periodo potrebbe derivare dal fatto di non riuscire ad ottenere i risultati che ti sei prefisso. Per vari motivi e per varie situazioni, i punti messi a segno sono sotto le aspettative! Ultimamente in molti hanno cambiato ruolo, mansione, oppure hanno chiuso un progetto a favore di un altro.

Non è un periodo facile perchè devi sempre dimostrare quanto vali. Gli occhi di tutti sembrano puntati su di te, e questo comporta inevitabilmente molto stress.

Oroscopo Leone

Quelli che fanno cose un pò fuori dalla norma, che sparano un pò troppo in alto, rischiano grosso! Questo è un periodo in cui puoi avere il comando, trovare un punto di forza, ma devi giocare le tue carte senza commettere errori di presunzione. Ne pagheresti amare conseguenze!

Comunque grazie a questo oroscopo torni protagonista: in questo momento sei al centro dell’attenzione e lo sarai ancora di più da giovedì, quando Mercurio sarà nel segno e aiuterà anche nelle vicende di lavoro.

Oroscopo Vergine

Cerca di programmare le prossime giornate in maniera serena: tra questo mercoledì e venerdì può nascere una buona comprensione. Sappiamo che questo non è un periodo molto importante per i sentimenti, ci sono piccole tensioni. Bisogna anche ricordare che a causa di questo Giove dissonante qualcuno deve ancora recuperare soldi o magari definire meglio un contratto.

Chi è rimasto un pò sotto pressione a livello finanziario sta tentando un risparmio mirato, per esempio cambiando casa con una meno cara oppure semplicemente cercando di spendere un pò meno. Non tutti sono d’accordo con questa tua visione della vita e ci sarà da discutere!

Oroscopo Bilancia

Stelle un pò conflittuali in questo mercoledì che potrebbe rivelarsi molto agitato. Bisogna mettere a posto alcune questioni economiche perchè le ultime quattro settimane hanno comportato diverse spese di troppo. In tuo aiuto arriverà da giovedì il nuovo passaggio di Mercurio; certo, non riuscirà a risolvere tutti i problemi della tua vita, però può riavvicinarti ad una persona che ultimamente è sembrata davvero troppo lontana.

Domenica sarà una giornata da impostare fin da ora all’insegna dell’amore!

Oroscopo Scorpione

In questo periodo ti trovo molto annoiato e probabilmente non sai neanche tu cosa fare per ritrovare un pò di vivacità. Un viaggio sarebbe l’ideale ma potrebbe portarti troppo lontano da persone e situazioni che in questo momento sono troppo importanti per te.

E poi c’è l’aspetto economico da rivedere: soprattutto quelli che hanno più di 40 anni devono tirare il freno a mano, ma in generale anche i più giovani devono rivedere alcuni progetti per l’estate. Luglio sarà un mese molto interessante per i sentimenti.

Oroscopo Sagittario

E’ un’altra giornata efficace, attiva, poi da giovedì Mercurio inizia un transito importante. Va detto che questo è un periodo molto utile per tutti quelli che vogliono vivere una bella relazione d’amore. Saranno finalmente settimane attive, foriere di risposte.

Per quelli che non hanno avuto novità di lavoro e stanno aspettando qualche cosa in più, da giovedì potrebbe arrivare una garanzia o magari piccoli ma significativi successi.

Oroscopo Capricorno

E’ un periodo in cui stai facendo una sorta di lista di buoni e cattivi, di persone da continuare a frequentare e di persone da allontanare! Ed in questo particolare mercoledì potresti essere caustico ed estremamente lucido proprio perchè stai effettuando questa operazione di pulizia.

Non ci dimentichiamo che sei governato da Saturno, pianeta che in astrologia rappresenta la perseveranza, la determinazione, la lucidità mentale, ma anche la chiusura definitiva, il taglio netto che permette di non stare più male. Venerdì e sabato saranno giornate utili per gli incontri!

Oroscopo Acquario

Il tuo è il segno del cambiamento! E quindi, per fortuna, a differenza di altri segni zodiacali, quando tutto cambia non ti spaventi affatto! Anzi, sei incuriosito di sapere cosa il destino offrirà in cambio di una situazione che ormai non soddisfa più. In questo momento vanno chiarite alcune questioni importanti sul lavoro: negli ultimi mesi potrebbe esserci stata una chiusura oppure in questi giorni c’è stata una soluzione solo parziale.

Il problema soldi si fa più evidente: compravendite bloccate e rallentamenti in atto. Le migliori opportunità le avrai nel corso della prossima stagione, l’autunno!

Oroscopo Pesci

Progetti importanti in vista! Questo resta un periodo di analisi, di cura dei dettagli, poi alla fine dell’anno ci sarà un grande oroscopo un pò per tutto. Al momento c’è ancora qualche contenzioso di tipo legale. O magari devi iniziare un nuovo progetto e devi capire fino a che punto puoi muoverti: potrebbe aiutarti consultare un avvocato, un esperto.

Chi lavora nella tecnologia dovrà affidarsi ad una persona che darà delle soluzioni. Lo ripeto, i problemi tecnici vanno risolti con un esperto! C’è da dire che il fine settimana, ed in particolare le giornate di venerdì e sabato, sarà molto influenti per l’amore!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!