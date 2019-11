Paolo Fox, Oroscopo domenica 3 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Ariete

Se c’è una cosa che non ti si può dire è quella di essere poco chiaro! Ma purtroppo in questo periodo ci sono persone attorno a te che cosi chiare non sono! I contatti non sono quelli giusti e in famiglia da venerdi c’è stata qualche complicazione di troppo. Devi ritrovare serenità.

Il lungo transito di Saturno dissonante ha portato qualche rallentamento nel lavoro e quel senso di precarietà di cui ho parlato spesso e che potrebbe coinvolgere persino la vita di professionisti che da anni fanno sempre la stessa cosa. Quindi l’oroscopo è migliore per i sentimenti ma per il lavoro c’è ancora molto da fare o da ricostruire.

Oroscopo Toro

Le amicizie che nascono in questi giorni potrebbero diventare importanti in vista delle prossime settimane. Ad inizio settimana qualcuno è stato male e deve cercare di recuperare un pò di serenità. Va detto che in questi giorni le emozioni tornano protagoniste anche perchè Novembre è un mese che ha intenzione di mettere un pò di ordine nella tua vita personale e professionale.

Potrai anche risolvere un contenzioso burocratico entro la fine dell’anno. Questa sera non fare le ore piccole. La serata può essere anche oggetto di qualche ritardo o cambiamento di programma all’ultimo minuto

Oroscopo Gemelli

Voglio consigliare a tutti quelli che hanno avuto seri problemi, di non essere negativi. Dal prossimo mese, quando Giove non sarà più opposto, un nemico si allontanerà’ oppure sarà possibile ricucire uno strappo, sappiamo che piano piano le cose si stabilizzano.

Chi ha un rapporto da anni deve cercare di non entrare in polemica, ma al momento sembra difficile. Evidentemente anche per motivi di lavoro si è più distanti. Dovresti dare più tempo ad una persona, ma evidentemente anche tu non hai molto tempo da dedicarle o vorresti che qualcuno dedicasse più tempo a te.

Oroscopo Cancro

Stai cercando nuove strategie di lavoro: e dopo due mesi pesanti ora si inizia a vedere qualche buon risultato. In questo senso, ti anticipo che da mercoledi della prossima settimana potresti avere i primi riscontri!

E’ probabile che ultimamente ci siano state forti discussioni, ma tu cerca di essere quieto, di fare buon viso a cattivo gioco, perche’ molti potrebbero anche addossarti colpe che non hai. Questa domenica aiuta l’amore non tanto al mattino quanto nel pomeriggio. Prudenza solo con Ariete e Capricorno.

Oroscopo Leone

Domenica interessante. Vi invito a sfruttare questo transito di Giove che a Novembre funzionerà alla grande! Chi ha iniziato un nuovo lavoro può vedere qualche risultato in più.

Naturalmente molto dipende dalle risorse specifiche: è dall’autunno dell’anno scorso che hai iniziato un nuovo progetto e l’esito non può che dipendere dalla tua buona volontà, dalla tua capacità personale. I sentimenti vivono una stagione migliore.

Oroscopo Vergine

Questo fine settimana aiuta tutti coloro che hanno un problema di lavoro. In effetti ora stai pensando più alle questioni di carattere pratico che ad altro. Queste sono giornate di programmazione, di sperimentazione, di semina, perche’ il 2020 sarà l’anno delle conferme per chi si sta dando da fare o deve cambiare.

Se posso darti un consiglio, stasera fai poco o cerca di stare con persone amiche. Quando hai una crisi solitamente vuoi stare da solo ma sarebbe importante verificare i tuoi pensieri con quelli delle persone che ti vogliono bene!

Oroscopo Bilancia

Questa è una domenica interessante: ben venga dopo 48 ore molto pesanti. In serata molti avranno modo di verificare un amore, di tornare a stare con una persona che magari da un paio di giorni era scomparsa, oppure sembrava molto lontana. Venere favorevole.

Con Sagittario, Acquario e Leone, potresti vivere emozioni speciali, mentre bisogna stare attenti alla gelosia nei rapporti con Toro e Capricorno: segni che potrebbero vivere qualche piccolo dubbio.

Oroscopo Scorpione

E’ possibile recuperare un progetto di lavoro che avevi interrotto tra la fine della primavera e l’estate. Quindi massima attenzione perchè ora le novità non mancano e potrebbe anche arrivare una bella intuizione. Se però hai a che fare con Acquario, Toro e Leone, è probabile che già alla fine di Ottobre ci sia stato un problema.

Sei molto teso perchè devi fare scelte di lavoro, di studio, oltretutto sei diventato anche più. intollerante. Tuttavia, questo stato di forte eccitazione provoca anche una sorta di reazione nei confronti di chi non ti da’ retta. Da qualche giorno sei un pochino più intollerante. E questa domenica rivela qualche momento di disagio!

Oroscopo Sagittario

Per te la relazione sentimentale e’ sempre troppo importante! In questo momento si puo’ vivere anche un’avventura, ma Venere nel segno parla chiaro, hai bisogno di serenita’. Quelli che hanno avuto una crisi recuperano, quelli che hanno trovato un amore da poco devono crederci.

E’ una domenica importante anche per risvegliare un pò di passionalità. Ogni volta che senti tensione dentro di te devi cercare di sviluppare un progetto che porti lontano. Questo è il periodo in cui i sogni devono diventare realtà e per i più fortunati anche un discorso imprenditoriale e collaborativo potrà essere rinnovato, rinforzato!

Oroscopo Capricorno

In questo periodo vuoi e devi fare scelte importanti ma sei molto nervoso, molto teso. E questo pesa anche in famiglia.

A volte i rapporti con Ariete e Cancro sono un pochino più difficili. Bisogna tenere sotto controllo una certa insoddisfazione che è determinata non tanto dall’umore del momento ma da veri e propri problemi personali o professionali. E’ come se stessi tentando di ricostruire un equilibrio dopo un periodo piuttosto faticoso

Oroscopo Acquario

La domenica nasce bene visto che Venere è tornata favorevole e questo indica anche la possibilità di recuperare un sentimento, di vivere una relazione in maniera più equilibrata. Tutto quello che fai in questo momento e’ decisivo. C’è stata la necessità di limitare alcune spese e la casa ha creato qualche problema.

Compravendite sbloccate ma guadagni sotto le aspettative. E’ il momento giusto per relazionarti agli altri, per allargare il giro delle conoscenze. Se poi hai un amore da tempo potresti finalmente legalizzarlo.

Oroscopo Pesci

E’ una situazione un pò difficile per i sentimenti, posso immaginare che ci sia una sorta di lontananza da colmare, a meno che nel tuo cuore non convivano due sentimenti contrapposti. Attenzione soprattutto con Gemelli, Sagittario e Vergine, segni che come te stanno vivendo una fase di grande trasformazione.

A volte non ti sembra di non entrare in contatto con il partner, oppure ci sono talmente tanti progetti di lavoro e situazioni da portare avanti che non è facile vedersi e stare assieme. Attenzione alle ambiguità alle frasi dette e non dette! Per il lavoro o per questioni legali rimaste in sospeso, Novembre sarà l’ultimo mese di difficoltà, da Dicembre si riparte! E anche se qualche nemico ti ha messo in disparte, preparati!

