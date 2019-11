Paolo Fox, Oroscopo domenica 24 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei un pò stanco, vittima di un raffreddore o di qualche malessere. Attento a non riversare piccoli malumori di lavoro in amore. Quelli che sono troppo lontani dal partner nel giro di poco potrebbero ritrovare l’amore. Spero che anche tu riesca a vincere una sfida. Per il lavoro, cambiamenti già fatti o da fare.

Nuovi investimenti per nuove risorse e qualcuno sta anche cercando di risollevarsi economicamente. Non insistere su percorsi che non funzionano più, perchè rovinare la tua immagine per niente!

Oroscopo Toro

E’ una giornata decisamente importante come importanti saranno i primi mesi di questo 2020 in arrivo: l’ho spiegato anche nel mio libro. I cuori solitari devono farsi avanti! Se ci sono buone stelle ma resto chiuso in casa, l’oroscopo non aiuta!

Conferme, emozioni ed incontri. Progetti che già sono nati o stanno per nascere: capisco la tua diffidenza ma da qualche tempo vince proprio la voglia di puntare sul nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ molto importante ricordare che tutti quelli che sono rimasti fermi al palo, che non hanno avuto occasioni di lavoro o che due anni fa hanno avuto un calo economico che ancora pesa, avranno un’occasione per rilanciarsi. Dipende dall’età, dal luogo in cui si vive. Un’azienda puo’ essere recuperata grazie ad un patto.

Dicembre sarà un mese che sblocca o permette anche di abbandonare percorsi non piu’ agibili. Sono mesi importanti anche per i sentimenti. Le amicizie che nascono adesso sono più facili da gestire. Venere non sarà più opposta dal 26.

Oroscopo Cancro

Puoi avere già allontanato qualcuno! Se hai un’attività in proprio è già dall’estate che ti sei staccato. In questi giorni pensi che non sia più possibile continuare in un certo modo. E’ probabile che qualcuno abbia delle dispute in famiglia. ma c’è più voglia di fare pace rispetto agli ultimi due giorni.

Le storie d’amore che sono nate male negli ultimi mesi, in questo periodo possono conoscere uno stop definitivo. E’ tempo di verificare la tenuta di un sentimento.

Oroscopo Leone

Devi fare una scelta che non ti piace per nulla ma è importante adesso gestire il futuro con raziocinio: per destino o volontà potresti chiudere una collaborazione o cambiarla. Naturalmente la tua forza non è in discussione! E te ne accorgerai. Ricorda che l’amore in questo periodo può nascere improvvisamente.

Se il tuo cuore è solo da troppo tempo, cerca di fare l’impossibile per conoscere gente, ovviamente con moderazione, col giusto senso di sicurezza ed equilibrio. Vittorie in arrivo. Le coppie formate da tempo possono trovare un equilibrio dopo i silenzi del mese di Ottobre.

Oroscopo Vergine

E’ un oroscopo buono per i sentimenti in senso ampio. Più voglia di stare con gli altri e anche più possibilita’ di iniziare un progetto di lavoro decisamente importante vista del 2020, come ho scritto nel mio libro. Cerca di mettere qualche punto fermo perchè con un pò di buona volontà tutto può cambiare.

Non escludo trasferimenti, cambiamenti, nuovi settori o un ridimensionamento delle spese che per qualcuno e’ gia’ stato necessario. Venere torna favorevole da martedì.

Oroscopo Bilancia

Ci sarà da discutere in coppia, anche benevolmente, perchè alcuni progetti dovranno essere rivisti. Dal punto di vista economico, infatti, c’è qualche cosa che non va; oppure potresti lamentare l’assenza del partner, sei stanco di fare sempre tutto da solo! Entro fine Novembre dovrai capire che fine devi fare.

Nei rapporti professionali coi segni Ariete, Cancro e Capricorno, c’è qualche tensione. Aspetta tempi migliori! Non è il periodo buono per cambiare se non hai nulla. Alcune collaborazioni potrebbero interrompersi a fine anno.

Oroscopo Scorpione

La Luna entra nel tuo segno. Da qui a mercoledi prossimo tutto può accadere. Gli studenti hanno combinato poco o si sono sforzati tanto e non sono stati contenti di certi risultati; invece le persone che hanno un’attività in proprio o di comando forse sono costretti a giustificare qualcosa.

Nei casi più importanti, eventuali consulti con legali o commercialisti aiuteranno. Pensiamo all’amore perchè sono giorni importanti, di recupero! Certo che se vivi una storia bella, questo è per il periodo migliore per confrontarsi, pero’ attenzione a chi ha a che fare con Ariete e Cancro.

Oroscopo Sagittario

Ti trovo ancora molto forte! Quelli che vogliono vivere emozioni cotte e mangiate dovrebbero darsi da fare. Questa domenica regala un piccolo momento di forza e soprattutto se ci sono stati problemi si potranno risolvere o quantomeno si dovra’ tentare una rappacificazione.

A te piacciono gli amori forti, competitivi, ma quando hai a che fare con Scorpione e Leone a volte ti capita di perdere la pazienza

Oroscopo Capricorno

E’ una domenica un pò particolare perchè va tutto bene solo se non sollevi polveroni. Se nei giorni scorsi hai gia’ notato qualche discussione, in amore o con gli amici, è meglio lasciar perdere. Sono possibili ritardi o complicazioni ma per fortuna sei molto ostinato e ti predisponi per abbattere anche le barriere più alte.

Esci da un periodo piuttosto pesante, scarico di novità, adesso invece iniziamo a caricare un pò di buona energia in più.

Oroscopo Acquario

E’ un’altra giornata importante per i sentimenti. Di solito sei sempre molto controverso nei tuoi amori e nelle storie, spesso con persone difficili o lontane. Se vedi una persona complicata sti appassioni e a volte, forse per paura di vincolarti, preferisci amori impossibili a passioni più concrete.

Adesso bisogna pero’ cominciare a pensare al futuro! Per le coppie formate da poco ci sono novità, si potrebbe vivere un momento di grande emozione. Serve ritrovare piu’ liberta’ e tempo per se stessi!

Oroscopo Pesci

Mi piace questo cielo perchè riesce a darti una grande spinta nei rapporti con gli altri. Viaggi ed emozioni forti in una domenica che ti vuole bene. E se tu vuoi bene a qualcuno avrai modo di dimostrarlo ancora di più da martedì quando Venere tornerà favorevole. Questo significa che in certi casi ci sarà anche un ritorno di fiamma: un amore del passato puo’ tornare protagonista almeno nei tuoi pensieri.

E’ possibile riavvicinarsi. C’è chi è tornato sui propri passi ma la maggioranza sta sperimentando nuove sensazioni ed emozioni. Il 2020 parla di novità, di vittorie per chi lavora grazie a consensi altrui: affermazioni in vista!

