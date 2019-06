Oroscopo oggi di Paolo Fox: le previsioni delle stelle di sabato 29 giugno 2019

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: sabato 29 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 29 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Sabato e domenica sono giornate importanti per te che vuoi vivere un momento di riscatto. Il mese si conclude in maniera interessante: se devi iniziare un progetto non esitare, anche perchè l’estate sarà migliore dell’autunno!

Favorito il settore dei contatti, delle amicizie: ed è proprio questo quel che conta perchè anche grazie ad un contatto o ad un’amicizia potresti avere un vantaggio nell’ambito del lavoro. Inoltre, questo fine settimana porta in auge i sentimenti! E domenica ci sarà qualcosa in più!

Oroscopo Toro

Le relazioni tra genitori e figli devono essere in qualche modo tutelate, perchè questo è un momento in cui può nascere qualche perplessità, forse perchè si desidera qualcosa che al momento non si può avere. Da quando Urano è entrato nel segno stai vivendo una sorta di fase rivoluzionaria, ma il vero problema torna ad essere l’aspetto economico.

Da un pò di tempo, infatti, è sempre più difficile far quadrare i conti! Presto inizierà un nuovo periodo e c’è chi già da Marzo scorso ha iniziato una nuova vita.

Oroscopo Gemelli

A volte per non stare male bisogna dimenticare! Tutti quelli che hanno avuto problemi di lavoro, che hanno avuto difficoltà personali, ora dovrebbero cercare di voltare pagina e soprattutto dare più spazio ai sentimenti perchè proprio grazie all’incontro con una persona il tuo animo potrà risollevarsi.

E tu potrai dimenticare le tante perplessità del momento. Cause e questioni legali non si risolveranno prima dell’autunno.

Oroscopo Cancro

In questo momento ci sono prove importanti in vista: è come se dovessi scalare una vetta! C’è un grande entusiasmo iniziale ma non sai se ce la farai e comunque hai bisogno di aiuto.

Ecco perchè c’è molto nervosismo: chi ha chiuso un’attività o magari resta in attesa di una riconferma, in questi giorni potrebbe essere perplesso perchè alcune clausole e regole non sono state ancora definite. E tu resti sempre in attesa di giudizi e comunicazioni!

Oroscopo Leone

I sentimenti sono troppo importanti per te! Rispetto alla fine di Aprile e agli inizi di Maggio, quando c’è stata davvero una grande crisi, ora le stelle sembrano più amiche. Purtroppo questo è un sabato un pò stancante, qualcuno non sta bene.

Consiglio di lasciarlo passare senza fare troppo. Se devi affrontare un discorso o se vuoi impostare un progetto di coppia, punta tutto su domenica perchè ci saranno buone emozioni!.

Oroscopo Vergine

Se il fine settimana scorso hai vissuto una crisi, se c’è stato un grave problema da risolvere, in questo weekend andrà meglio, anche se va detto che sopratutto in queste 24 ore di sabato c’è ancora un piccolo momento di stress che bisogna superare.

Stai risentendo di qualche fatica in più. Spesso quando ci sono problemi di tipo nervoso tendi a somatizzare e quinti i tuoi punti deboli storici, come ad esempio l’intestino, tornano a farsi vivi!

Oroscopo Bilancia

Potresti ricevere una bella notizia, magari all’ultimo minuto. Se pensavi di non fare un lavoro, invece si farà! Questo fine settimana, in particolare domenica, sembra davvero interessante anche per i sentimenti, ma cerca di non ritornare al passato. Spesso, anche quando non vuoi più saperne di una persona, viene purtroppo coinvolto in situazioni che non si riescono a definire o a concludere per sempre.

E’ la storia di quelli che si sono separati e che non riescono a mettere la parola fine ad una storia!

Oroscopo Scorpione

E’ probabile che qualcuno si sia dato una sorta di data finale, di data limite per ottenere una certa cosa. Entro fine anno devi fare una scelta; e il periodo migliore per passare all’azione sarà quello autunnale, mentre l’estate sarà utile per pensare ai programmi da attuare! Che lo stress degli ultimi anni abbia comportato momenti di grande stanchezza è sotto gli occhi di tutti, e forse qualcuno ha dovuto combattere contro un malessere difficile da affrontare.

Questo sabato porta un pò di stress e forse qualche ricordo che sarebbe meglio evitare!

Oroscopo Sagittario

Una parola è poca e due sono troppe! E’ un fine settimana che potrebbe portare qualche piccolo disagio emotivo, soprattutto se poi c’è una storia che non funziona. Se hai a che fare con una persona troppo gelosa o sei in dubbio tra due relazioni, fai attenzione soprattuto domenica: potrebbe essere una giornata pesante.

Consiglio prudenza anche per quanto riguarda gli sforzi fisici!

Oroscopo Capricorno

Sabato interessante: questa fine di Giugno favorisce in particolare tutti quelli che vogliono vivere lontano da un passato difficile. Di solito immagazzini i ricordi sotto forma di esperienza, in altre parole cerchi di organizzare una sorta di data archivio di situazioni più o meno valide, onde poter sfruttare quelle buone e cancellare quelle negative.

Per fare qualcosa in più e soprattutto per non ricadere negli errori del passato, si può agire da qui all’autunno. I nuovi incontri sentimentali possono essere importanti.

Oroscopo Acquario

I rapporti con gli altri sembrano un pò difficili al momento: nonostante il tuo sia un segno molto espansivo bisogna ricordare che vuole comunque emergere! Non a caso è opposto al segno del Leone, altro protagonista dello zodiaco. Dentro di te si nasconde un piccolo egocentrico che però non cerca di imporsi, ma cerca solo di piacere altri altri, questa è la grande differenza!

In questa giornata, però, c’è meno disponibilità in amore. E anche sul lavoro servirà pazienza.

Oroscopo Pesci

Parla ora o mai più! Domenica, infatti, sarà una giornata troppo conflittuale e polemica per essere vissuta senza qualche alterco o qualche situazione di disagio. Se hai già visto che qualcosa non è andato per il verso giusto, se come credo già dagli inizi di Maggio ci sono state provocazioni d’amore, ora bisogna recuperare.

Queste 48 ore dovranno essere vissute con un pò di cautela anche per quanto riguarda l’aspetto fisico.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!