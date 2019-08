Paolo Fox Agosto 2019: sabato 31 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: sabato 31 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 31 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Non è un cielo che ti fa pensare solo ed esclusivamente all’amore! Questo perchè probabilmente ci sono altre priorità. Una di queste potrebbe essere naturalmente il lavoro, visto che Settembre sarà il mese delle sperimentazioni, e molti di voi dovranno rimettersi in gioco.

Qui non è assolutamente messa in discussione la tua buona volontà, ma potresti essere un pò pensieroso, un pò apparato fisicamente. Non fare le ore piccole.

Oroscopo Toro

Le stelle aiutano, poi siamo noi che con la nostra preparazione e la nostra capacità possiamo andare lontano! Posso dire che questo periodo così forte continuerà anche nel 2020.

Solitamente durante l’estate scrivo il mio libro di previsioni e vi anticipo che il tuo sarà uno dei segni più favoriti per il prossimo anno! Per quanto riguarda l’autunno e l’inverno, non bisogna aver paura delle novità.

Oroscopo Gemelli

Quest’ultima giornata di Agosto parte in maniera molto agitata. E bisogna capire perchè! Se ci sono persone che ti tengono testa, che sono contro di te, che hanno avuto un atteggiamento poco carino nei tuoi confronti, penso che questa volta non passerai sopra a certi soprusi.

E’ un momento di forte stanchezza che riguarda anche le questioni lavorative. Chi ha una causa in corso deve evitare ulteriori complicazioni.

Oroscopo Cancro

Ci avviciniamo ad una prima parte di Settembre che può essere particolarmente interessante per il lavoro e l’amore. Ultimamente c’è stata confusione: ricordo che molti hanno cambiato partner o tra Dicembre e Gennaio scorsi hanno avuto una crisi profonda.

Ora non bisogna tornare su vecchi percorsi, soprattutto se sei sempre con la persona che ami! La giornata di domenica sarà da programmare per tempo.

Oroscopo Leone

Si può incassare qualcosa oppure puoi acquistare un piccolo bene facendo un affarone! E’ un periodo di forti motivazioni! E tra l’altro domenica sarà una giornata di grande forza! E’ un grande cielo per chi ci sa fare; uno sportivo, ad esempio, se si è allenato bene può avere già vinto o vincere una sfida!

Buone idee in mente, si può fare molto di più! In amore, comandi tu! Le storie che nascono ora sembrano piuttosto valide, importanti. Quelli che hanno una relazione da tempo, invece, hanno una gran voglia di legalizzare una storia.

Oroscopo Vergine

Devi fare una proposta adesso! Cerca di pensare a questo Settembre in arrivo come ad un mese di grande riferimento per il lavoro e non solo. Sarà un mese esternamente utile per far nascere progetti validi per il futuro! Devo dire che negli ultimi due mesi qualcuno ha già chiuso un buon accordo, altri potranno farlo a breve.

Questo è un oroscopo importante anche in vista di un bel 2020. Quello che posso dire è chi ha tempo non aspetti tempo. In amore ic sono novità: c’è chi vuole legalizzare una storia dopo anni di convivenza.

Oroscopo Bilancia

Questo fine settimana declina in maniera dolce verso l’amore, anche perchè domenica la Luna sarà nel segno e porterà nuove emozioni! Anche se devo segnalare un piccolo ritardo nella tua vita, da attribuire a questo Saturno dissonante. Ecco perchè ho detto che anche quelli che hanno avuto una buona possibilità di lavoro ora si trovano di fronte a grandi complicazioni.

Se hai ricevuto un incarico importante non pensi sia un premio, anzi sembri molto preoccupato. Sabato intrigante per i sentimenti, specie se hai a che fare con Gemelli e Acquario.

Oroscopo Scorpione

Cerca di liberare il tuo animo anche perchè sabato e domenica sono due giornate ideali per amare, con Mercurio, Venere e Marte favorevoli. Inoltre, dalla tua parte hai anche Giove che protegge le finanze: i liberi professioni possono fare qualcosa in più.

In amore, ci sono state forti tensioni, ci sono stati mesi in cui qualcuno si è arrabbiato, ma questo fine settimana aiuta. E’ un momento di forza per le riconciliazioni!

Oroscopo Sagittario

Ho parlato spesso che di natura sei un tipo libero, che sa scavalcare gli ostacoli! Ma questa giornata così impegnativa che ti farà sentire stanco e nervoso come non ti sentivi da tempo! Forse potresti anche sentirti inappagato nel lavoro. Devo consigliare una certa prudenza anche in amore: chi ha due storie ancora non ha scelto, chi vive una relazione ufficiosa e una ufficiale potrebbe improvvisamente trovarsi in grande imbarazzo.

Di recente non sono mancati i successi ma ora non fai le stesse cose dell’anno scorso. Ti saresti aspettato qualche premio in più!

Oroscopo Capricorno

Ritorni di fiamma solo se necessario e consentito! E soprattutto se c’è anche l’avallo della persona che si era allontanata. Solitamente sei sempre un pò diffidente, ma ora possono nascere nuove occasione per amare.

Finalmente la ruota gira! Ti stai sbloccando da quel momento di terrore che vivi da molto tempo. Novità.

Oroscopo Acquario

Più ci avviciniamo a Settembre e migliori saranno le condizioni per tutti, fermo restando che sarebbe il caso di risparmiare, anche un pò d’energia! In questo periodo mi sembri solo contro tutti: e inevitabilmente questo porta complicazioni.

Domenica sarà una giornata effervescente per le relazioni e per le emozioni che porta!

Oroscopo Pesci

Da qualche giorno a questa parte ti trovo stanco e confuso. Questa Luna in opposizione non è la sola a creare qualche disagio: ti senti messo da parte! Anche nel lavoro, seppure c’è stata una riconferma, pare che tu sia stato snobbato, pare che qualcuno non voglia dare il giusto peso a ciò che fai, forse per paura che tu cresca troppo e che tu possa scavalcarlo!

Lascia passare questo momento, anche se capisco che sei molto tormentato: non trasferire queste tensioni in amore perché nonostante quello che pensi, si tratta di un periodo passeggero. No ai ritorni di fiamma, se non ben motivati!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!