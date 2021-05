Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di giovedì 6 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei sempre più pronto all’azione! In questo cielo, ormai da qualche giorno, riconosco quest’impeto, questa grinta che l’anno scorso sembravano essere esaurite! In realtà, ci sono ancora tanti problemi da sbloccare, da risolvere, ma la cosa bella é che ti trovo reattivo in tutto! Al momento é quanto mai importante iniziare a programmare qualcosa di utile.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La cosa interessante del tuo segno é che in qualche modo riesce ad essere sereno con quello che ha. Tu sei una persona molto saggia da questo punto di vista! Analizzando le situazioni planetarie del momento posso dire che non ci sono grandi stimoli, che non ci sono grandi novità, e forse in questo periodo a te sta bene cosi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Spero che tu abbia una persona da amare, spero che tu abbia dei riferimenti sentimentali importanti, perché a giudicare le stelle di questo cielo di Maggio, ma ancora di più quelle del cielo di Giugno, ci sono grandi opportunità in vista, ci sono iniziative che devono essere portate avanti con grande vigore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

C’e’ sempre un certo nervosismo di base, causato dal passaggio di Marte nel segno, ma c’é anche una grande volontà, quella di superare i problemi! Se una persona o una certa condizione ti hanno creato grandi difficoltà nel 2020, adesso puoi finalmente liberartene.

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ importante riuscire a superare il passato! Devo dire che non tutti sono contenti nell’ambito del lavoro: o perché ci sono stati problemi, blocchi o perché anziché andare avanti si è fatto un passo indietro. Ora proverò anche a proporti di sostituire una persona oppure certe situazioni part-time: per te che cerchi sempre il meglio, che vuoi garanzie, che sai di valere e vuoi che gli altri riconoscano questo valore, vivere in questa condizione di interregno non é molto semplice.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei molto confuso! Qui bisogna cercare di organizzare bene le cose a livello lavorativo, perché tu sei in grado di fare tanto ma se attorno a te ci sono persone che mettono sempre in disordine tutto, che non ti seguono, allora le cose possono diventare problematiche da affrontare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il tuo é uno dei segni che in questi giorni puo’ iniziare a risalire la china! Queste sono giornate molto interessanti anche per le relazioni d’amore: se una persona contraccambia i tuoi sentimenti o magari hai una bella storia che va avanti da tempo, ricorda che le giornate del weekend saranno importanti, soprattutto domenica.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se hai un progetto in ballo, un giorno sembra che finalmente sia tutto fatto, tutto completato, e il giorno dopo no! Sara’ dal giorno 13, quando Giove inizierà un transito molto importante, che le cose andranno meglio, soprattutto per i nati di fine Ottobre. In generale, pero’, nelle relazioni d’amore manca un sorriso!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa complessa posizione di Mercurio indica che i soldi non sono molti oppure che le spese sono state troppe, e per di più le relazioni che non sono andate bene o che negli ultimi tempi hanno mostrato la corda, se uno dei due si mette a fare polemica potrebbero diventare ingestibili!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo Maggio é un mese che non da molti stimoli: sei come in attesa di eventi, e questo non e’ sbagliato anche perché ogni tanto c’é bisogno di riposare e cercare di capire come stanno davvero le cose. Questa giornata é un po’ nervosa, e lo scoprirai soprattutto in serata. Poi devo dire che se ci sono stati dei problemi in famiglia, se ci sono state tensioni anche a livello di abitazione, é probabile che le prossime 48 ore portino qualche disagio in più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Quest’anno vuoi buttare all’aria vecchie situazioni e cambiare vita, se possibile! Ho spiegato che in casi eccezionali, quando sarà possibile trasferirsi, chissà quanti di voi, specie quelli più utopisti, penseranno di trasferirsi in un posto a contatto con la natura e staccarsi da una situazione che comunque crea disagio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ti trovo sempre molto turbato. In realtà, le persone del tuo segno potrebbero rimpiangere di avere fatto una scelta un po’ troppo drastica in passato. Poi qui bisogna capire come sta agendo il destino, perché a volte siamo noi a potere equilibrare le nostre emozioni, a volte il destino gioca brutti scherzi.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!