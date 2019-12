Paolo Fox, Oroscopo 12 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo del giorno: giovedì 12 dicembre 2019

Giovedì 12 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele e poi in diretta nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa parte centrale di Dicembre potrebbe suggerirti cosa fare in amore: se devi fare una scelta per la vita pensaci bene! Mentre all’inizio del mese non c’erano conferme, e parlo soprattutto ai cuori solitari, adesso è possibile che ci sia un’amicizia intrigante.

Dicembre sarà un mese più facile per le coppie. Chi ha voltato pagina nel lavoro o nello studio, chi ha iniziato un percorso nuovo, ora è molto affaticato anche perchè i risultati ottenuti non sono all’altezza delle tue ambizioni.

Oroscopo Toro

Questo mese va avanti in maniera agitata! Ma per molti di voi, il 2020 in arrivo potrebbe essere l’anno del matrimonio, della convivenza, del grande amore: tutto quello che è rimasto precario per anni può diventare definitivo! In ogni modo, sarà meglio tenersi lontani dalle polemiche.

Anche in amore, quelli che frequentano una persona un pò troppo ambigua o che vivono una storia d’amore difficile, in questi giorni sanno che non è facile rapportarsi all’altro. Troppe tensioni anche nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni devi capire cosa sai fare e avvicinarti a persone che possono aiutarti. Le persone del tuo segno sono quasi sempre dei creativi, detestano i lavori dietro ad una scrivania e hanno bisogno di immaginare.

Abili disegnatori, scrittori, poeti, registi, attori, ma anche in forma più concreta abili commercianti. Pensa che in questi giorni si ha l’opportunità di realizzare un piccolo grande sogno a seconda delle tue capacità e possibilità!

Oroscopo Cancro

In questa seconda metà della settimana l’amore, le relazioni interpersonali e gli incontri possono essere messi sotto torchio. E questo perchè ora desideri avere chiarezza. Nulla si muove se noi non ci mettiamo in pista!

Questo è un oroscopo buono ma quelli che continuano a piangersi addosso non avranno, quindi bisogna agire. Tutte le scelte che si fanno da qui al 2020 saranno impegnative. E se si chiude una porta si aprirà un portone!

Oroscopo Leone

Abbiamo cinque stelle di forza! In altre parole è una giornata che può darti delle verifiche, portarti qualche momento di serenità in più. Quelli che vogliono vincere una certa apatia o sono soli e cercano l’amore, ora possono impegnarsi e ottenere di più.

Forse un’amicizia si trasforma in amore! In ogni modo, il periodo piu’ caldo partira’ dopo il giorno 15, ora sei preso da altre cose. In questi giorni si sente un pò di fatica ma si può superare. Spese per questioni di lavoro.

Oroscopo Vergine

Già 24 ore fa qualcuno avrà notato un calo fisico: c’è questa stanchezza che incombe e potrebbe anche farti dire cose che non pensi. In amore consiglio di agire da venerdì. La stanchezza arriva anche per colpa di una serie di impegni che non puoi prorogare.

In ogni modo quelli che hanno delle società o comunque un lavoro da proteggere, a partire dal prossimo anno avranno qualche buona notizia. Qualcosa è in ritardo.

Oroscopo Bilancia

Si avvicina un periodo un pò perplesso per i sentimenti. Tra l’altro possiamo dire che sei anche reduce da un anno e mezzo in cui hai notato che navighi in un ambiente non proprio favorevole. Ci sono stati tradimenti che non hai sopportato.

Per i viaggi, gli spostamenti e i contatti con altre città, questo è il periodo giusto anche se ti annuncio che il prossimo fine settimana sarà un po’ in sordina. Quelli che hanno due storie e sono costretti a stare da una parte anche se vorrebbero stare altrove, sono soggetti a turbamenti maggiori.

Oroscopo Scorpione

Può darsi che in questa giornata di giovedi scappi una parola di troppo ma con queste stelle a favore sarà quella definitiva! Molti di voi nel corso degli ultimi mesi hanno portato avanti un progetto familiare, per i figli.

Se c’è stata un’interruzione per il lavoro o per i soldi, a seconda di capacità ed età, nei primi mesi del prossimo anno sarà possibile un recupero. Abbiamo un cielo migliore per l’amore con un fine settimana potente.

Oroscopo Sagittario

I risultati non mancano! E assieme al segno del Leone, vinci il premio come il piu’ forte delle prossime 24 ore! Magari ti stai anche dando tanto da fare nel lavoro: anzi, se hai una idea perchè non proporla proprio adesso?

Qualcuno lavora di più e guadagna lo stesso oppure meno. In amore c’è qualcosa da recuperare, ma fai attenzione alle storie troppo trasgressive.

Oroscopo Capricorno

Direi di sfruttare questa giornata per mettere a posto questioni di soldi, di lavoro o di studio, perchè poi venerdì, sabato e domenica saranno giornate da dedicare ai nuovi impegni. Stai ragionando su quello che è giusto fare nel corso delle prossime settimane!

Qualcuno ha cercato di mettere in discussione il tuo valore, forse ha parlato male di te, ma tu sei piu’ forte delle malelingue! I sentimenti recuperano. E nei prossimi mesi vedrai le tue ambizioni premiate!

Oroscopo Acquario

Le migliori novità possono esserci per il lavoro anche se sembri essere reduce da un periodo molto difficile per i contratti, per gli accordi. E certi guadagni sono ancora da riscuotere. Anche quello che ti spetta pare non ti si è stato dato.

In amore questo è un cielo un po’ strano: o c’è meno desiderio oppure semplicemente non trovi l’altra metà della mela. Per te è sempre molto difficile innamorarsi davvero perchè sei sempre alla ricerca di un’illusione. Attenzione a non perdersi!

Oroscopo Pesci

Sembri ancora un pò frastornato, nervoso. Se ci sono persone che ti piacciono, se vuoi cercare un migliore riferimento in amore, tra venerdì e domenica c’è una maggiore passionalità. Ma in queste 24 ore e’ possibile uno scontro con l’ambiente circostante, anche con gli amici. Cerca di evitare qualsiasi tipo di tensione.

Le storie nate da poco hanno bisogno di un pò di rodaggio in più. E per quanto riguarda il lavoro, questa è una giornata che porta più fatica o qualcuno dovrà mettere a posto delle cose fino a tarda ora.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!