Paolo Fox Oroscopo 2019: 7 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, domenica 7 ottobre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

La nuova settimana parte con Venere non più in opposizione da martedì. E tutto sommato questo già è un primo passo in avanti considerando il fatto che molte delle imprese nate a Settembre sono state un pò difficile da realizzare. Tutto quello che è stato prodotto nella prima parte dell’anno ha ancora ragione di esistere, dopo ci sono state perplessità!

In amore consiglio di essere cauti nel fine settimana perchè nella coppia, per vari motivi, ci si è sentiti lontani.

Oroscopo Toro

La settimana parte in maniera un pò sbandata. Questo inizio di settimana sembra confuso ma d’altronde ci sono talmente tante questioni burocratiche o legali, relative anche a carte di credito, che è normale sentirsi spiazzati.

Io continuo a pensare che questo sia un momento molto importante proprio per cercare di cambiare vita e per qualcuno addirittura per cambiare casa; novità in arrivo.

Oroscopo Gemelli

Più ci avviciniamo al mese di Novembre e meglio sarà! Giove non sarà più opposto e questo vuol dire che tutte le questioni legali cartacee e burocratiche e i blocchi che sono nati l’anno scorso, di questi tempi possono essere superati. Finalmente anche chi ha un’attività in proprio dopo diversi investimenti o cambiamenti, guadagnerà qualcosa in più.

Oppure taglierà rami secchi e porterà avanti solo quello che conta. E’ un oroscopo importante anche per l’amore che si risveglia nel fine settimana.

Oroscopo Cancro

Hai assoluto bisogno di amore! E meno che da martedì, Venere inizia un transito importante. Ottobre sarà un mese di recupero. Sappiamo che molti di voi hanno affrontare lotte molte pesanti, Saturno opposto rappresenta una battaglia continua non la disfatta e quindi la vittoria è possibile ma a costo di un grande sforzo.

Ottobre è un mese più tranquillo e questo già potrebbe dare speranza a tutti coloro che sono stremati da lotte che hanno riguardato sia l’amore che il lavoro.

Oroscopo Leone

Ti trovo molto affaticato e anche molto arrabbiato nei confronti di persone che non hanno fiducia nei tuoi confronti e queste prime due giornate della settimana sono da combattenti. Il periodo, però, resta buono per tutti quelli che sanno di valere, comunque molti hanno avuto la possibilità di fare scelte, poi dipende anche dalle questioni personali.

L’astrologia propone, porta dei periodi buoni, poi noi possiamo dire si o no a certe proposte. Un momento un pò pensieroso arriva e riguarda l’amore. Tanto chi è solo da molto tempo non riesce neanche a considerare l’idea, almeno per ora, di stare con qualcuno.

Oroscopo Vergine

Si apre una settimana preludio tra l’altro di 2020 di grande forza. Molti possono già avere buone occasioni e inoltre soprattutto entro poche settimana si potrò sviluppare un grande progetto, è una cosa che sto ripetendo da diversi mesi e che ho già scritto persino nel libro del 2019 e nel libro del 2020.

Qualcosa di buono può nascere anche adesso in amore e sul lavoro.

Oroscopo Bilancia

Si apre un periodo importante, ma anche un pò faticoso. E’ come se adesso tu facessi troppe cose anche nell’ambito del lavoro. Quello che pensi tu non è quello che pensano gli altri: bisogna cercare sempre la mediazione.

Stanchezza che riguarda anche i rapporti familiari. In amore ci sono delle novità e possibilità di recupero all’orizzonte, non sciupare tutto.

Oroscopo Scorpione

Questa settimana inizia in maniera pensierosa: posso dirlo, da mercoledì c’è un grande cielo. E’ molto importante che ritrovi la voglia di amare anche perchè Venere inizia un transito importante da martedì e sarà ancora più efficace da mercoledì.

Tutte le tensioni e i problemi che pensavi fossero insormontabili e che ad Agosto hanno offuscato la mente sembrano superati! C’è più ottimismo e voglia di fare.

Oroscopo Sagittario

Apri le porte al destino! Quando ti metti a disposizione del mondo e sorridi alla vita, inevitabilmente ricevi soddisfazioni. Un grande dono arriverà il prossimo mese, Venere sarà ancora più importante. Un piccolo accenno di fortuna, invece, può arrivare in questi giorni.

Se devi parlare di questioni di lavoro, consiglio però di affrontare il tutto entro due giorni. Anche in amore queste due prime giornate della settimana portano bene.

Oroscopo Capricorno

Sei alle porte di un periodo importante, dal 23 di questo mese, certe decisioni di lavoro saranno improrogabili. Ora bisogna capire che cosa fare nella vita. Ad esempio se hai un’attività in proprio è probabile che già da tempo tu abbia varato un nuovo progetto, se lavoro in un gruppo vorresti lavorare senza il fastidio di toro persone attorno.

Giovedì e venerdì sono giornate buone anche per le relazioni interpersonali: un amore potrebbe essere, infatti, recuperato!

Oroscopo Acquario

Le stelle di lunedì portano un pò di elettricità: devi fare molte cose forse anche se sei un pò in ritardo sui tempi. E poi dal punto di vista fisico ricordiamo che da Agosto qualcosa non è andata per il verso giusto.

E’ chiaro che chi ha qualche anno in più dovrà riguardarsi maggiormente. Molto importante pensare all’amore che non è così facile da gestire in questo periodo.

Oroscopo Pesci

In queste giornate puoi innamorarti, puoi ritrovare un grande entusiasmo. Non bisogna mettere blocchi, fermo restando che sei una persona molto emotiva. Cerca, comunque, di dare spazio ai nuovi amori.

Lo dico in particolare se sei stato tradito o disilluso dal passato. Ora hai un grande cielo: questa parte della settimana è molto produttiva.

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!