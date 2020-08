Paolo Fox, Oroscopo 16 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa domenica raccomando di non mettere troppa carne al fuoco! Non essere troppo caustico nei giudizi perché il rischio di passare dalla parte del torto, anche se hai ragione, é altissimo. E’ un fine settimana che invita anche a non stare nel traffico, a evitare tutte le complicazioni che possono far sorgere problemi e discussioni in amore.

Oroscopo Toro

Puoi contare su un fine settimana interessante: avere Giove e Saturno favorevoli impone una rivoluzione positiva per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico che saranno più gestibili. Dopo un buon Ferragosto è tempo di iniziare a pensare al futuro in maniera ottimista: e sta per arrivare!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Attenzione alle spese: questa domenica può portare qualche eccesso in questo senso. Ricordo che la fine dell’anno sarà molto importante per tutti quelli che hanno interrotto un lavoro e devono recuperarlo. In questo weekend, inoltre, sarà bello anche recuperare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il fatto di avere Luna e Venere nel segno é di buon auspicio perché in questa domenica potrebbe rivelarsi un’emozione, potrebbe esserci una grande intuizione. E poi queste sono giornate molto interessanti proprio per confermare un amore! Pesci e Toro segni che legano bene con il tuo, ma in generale c’é tanta voglia di vivere l’amore!

Oroscopo Leone

Sei un pochino meno imbarazzato rispetto al passato, hai buone idee per quanto riguarda il futuro ma un pò in bolletta forse per un cambiamento di lavoro inaspettato. Anche se hai deciso di fare qualcosa di tuo, evidentemente devi investire e bisogna essere cauti perché questo é un periodo che non permette di fare proprio tutto quello che desideri.

Oroscopo Vergine

Sono molto contento che in questo weekend tu sia più rilassato. Queste sono giornate migliori rispetto a quelle fra mercoledì e venerdì: il tuo cielo si inquadra in una situazione astrologica di grande forza che sarà una dominante per tutto il 2020. Quindi, come ho spiegato più volte, anche se ci sono stati tanti problemi riesci a superarli. Ferragosto d’amore! Cerca di lasciarti andare.

Oroscopo Bilancia

Se hai a che fare, se hai rapporti con Ariete e Capricorno, queste del weekend sono due giornate un pò particolari. Sarà che il caos non ti piace, sarà che hai tanta confusione dentro di te, ma il consiglio che devo dare é fatti scivolare addosso le provocazioni. Cerca, invece, di organizzare due giornate nel più completo relax!

Oroscopo Scorpione

Avevo detto che i segni di acqua sono favoriti: e allora tu sei decisamente più forte! In questo weekend abbiamo un oroscopo importante che può anche regalare qualche emozione in più. Favoriti gli incontri: il cuore batte forte, in certi casi batte fortissimo!

Oroscopo Sagittario

Dopo tre giorni piuttosto pesanti ben venga questo fine settimana che aiuta a risalire la china. Anzi, posso ben dire che non saranno pochi quelli che dopo una crisi o un momento difficile vissuto all’inizio dell’anno, avranno modo di risvegliare una passione. Incontri favoriti!

Oroscopo Capricorno

Sarà molto meglio non frequentare luoghi troppo affollati per vari motivi, primo fra tutti perché detesti la confusione, una confusione che potrebbe aumentare se si frequentano persone Ariete o Bilancia. Insomma, in questo weekend meglio non disturbarti visto che sei un pochino troppo assorto nei tuoi pensieri.

Oroscopo Acquario

Nel recente passato c’é già stato un cambiamento o un blocco nel lavoro: e se ti sei affidato ad una persona oppure lavori per un gruppo da anni, é inevitabile che ci sia qualcosa di nuovo che all’inizio non ti piacerà. Cerca di rivalutare l’amore al meglio: rapporti interessanti con Bilancia e Vergine.

Oroscopo Pesci

Questo é un oroscopo veramente positivo per quelli che hanno una storia nata da poco, per quelli che vogliono concedersi un’emozione: 15 e 16 sono giornate molto importanti anche per vivere qualcosa di bello. E’ un Ferragosto che porta sensazioni speciali!

