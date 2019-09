Paolo Fox Oroscopo 2019: 15 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: domenica 15 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, domenica 15 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno è certamente di buon auspicio. Questa è una domenica che porta emozioni, nuovi progetti, che porta una situazione elettrizzante. Se non c’è un pò di rischio, non ti diverti! Però, devi evitare qualche polemica!

C’è preoccupazione per una situazione nuova che partirà con qualche ritocco da fare. In questo periodo sarebbe più semplice parlare d’amore e stare in mezzo agli altri: cerca amici propositivi e sinceri!

Oroscopo Toro

Questa è una settimana molto attiva tanto che molti si stanno chiedendo se non debbano fare un passo avanti rispetto al passato. Se c’è il desiderio di fermarti, di fare una vita diversa agisci. Molti per destino dovranno cambiare casa.

Resta un periodo fertile per il futuro ma anche molto attivo e di successo per quelli che lavorano in proprio. Molti riusciranno a fare quello che desiderano senza lasciarsi influenzare dagli obblighi.

Oroscopo Gemelli

Spero che negli ultimi tre giorni non ci sia stata troppa confusione; soprattutto in amore è arrivato il momento di prendersi una bella soddisfazione. Se qualcuno ha cercato di sostituirti, in queste due settimane sarà facile capire che non sei così raggiungibile!

Una persona che ha cercato di bloccarti, entro Novembre non sarà più contro di te, quindi si può parlare di un rinnovamento che però non è immediato. Capisco che tu possa scalpitare ma bisogna avere pazienza!

Oroscopo Cancro

Sarà colpa della stanchezza, sarà colpa anche dei tanti impegni che hai portato avanti negli ultimi tempi, fatto sta che questa domenica potrebbe essere un pò sottano. Nei rapporti di famiglia, nei rapporti di lavoro, ci vuole un pò di attenzione. Chi ha già una bella storia d’amore può anche confermarla.

Con Vergine e Leone possono esserci buone intuizioni, buone collaborazioni. E’ un momento ideale per chi vuole portare avanti progetti ma potrebbe sopraggiungere un calo fisico o comunque un pò di stanchezza.

Oroscopo Leone

Hai sempre bisogno di misurare la tua forza! E anche se pensi di poter fare a meno degli altri in realtà non è così. In amore c’è un pò più di freddezza rispetto al passato. attenzione se ci sono due storie in ballo o confusione nel cuore, si rischia di creare caos.

Giornata che può riuscire a coinvolgerti; all’orizzonte resta sempre un impegno importante da portare a termine.

Oroscopo Vergine

In questi giorni ho finito di scrivere il mio libro riguardante il 2020, sarà in libreria a fine Ottobre ma voglio già dirvi che ho delle notizie buone per il tuo segno: potrai veramente scalare una vetta! E se c’è confusione, oppure grande fatica, in questo periodo potrai recuperare bene.

Questo segno vuole sempre tenere tutto sotto controllo e questo comporta agitazione. Se negli ultimi tre giorni è aumentato lo stress, ora bisogna cercare di fare le cose con più calma: questa è una domenica valida anche per i sentimenti.

Oroscopo Bilancia

Questa di domenica è la classica giornata che andrebbe lasciata trascorrere senza creare problemi, e credo che anche dal punto di vista emotivo ed amoroso ci siano perplessità. Nei rapporti con gli altri può sorgere qualche piccolo dubio all’improvviso.

Nulla di grave a meno che tu non voglia insistere troppo sulle differenze. Ultimamente non c’è tranquillità nel tuo cuore, e quindi ci sono giornate che mettono alla prova il tuo desiderio.

Oroscopo Scorpione

Pare che questo sia un periodo in cui ti ritrovi a fare cose che non desideri. E quello che capita attorno a te è difficile da amministrare. C’è chi cambia lavoro, capi, gruppo, riferimento: si è parlato di un trasferimento, oppure il destino ha portato altrove! Negli ultimi quattro mesi è capitato un pò di tutto ed ecco perchè ora bisogna rimettersi in gioco.

La tua natura di segno di acqua ti porta a non muovere nulla, ma Marte che ti governa è pronto all’azione: e se non c’è qualcosa da fare o criticare, si annoia! L’amore può tornare protagonista dopo un Agosto da dimenticare.

Oroscopo Sagittario

Ben venga questa domenica perché gli ultimi tre giorni sono stati piuttosto pesanti: questo momento resta comunque confuso per il lavoro, per i rapporti interpersonali e per la famiglia. Con queste stelle è meglio andare avanti con prudenza.

Ti invito a non rovinare rapporti di lavoro, contatti con persone che possono aiutare nel futuro. Un periodo di recupero ci sarà nella seconda parte di Settembre, ma per ora è meglio tenere tutto sotto controllo.

Oroscopo Capricorno

In questo momento hai bisogno di relax! A volte si discute molto in famiglia e quando ci sono da gestire soluzioni complesse che riguardano il bene comune a volte si può arrivare anche ai ferri corti.

In questa giornata, nonostante tu sia un tipo paziente, accomodante, potrai vivere qualche tensione. Cura con un pò più di attenzione la tua forma fisica.

Oroscopo Acquario

Se ogni tanto ti trovi in panne è solo perchè vuoi vivere una vita diverse dagli altri e questo è molto faticoso! Il tuo è un segno che non va dove vanno gli altri, rifugge la massa. E allora iniziare progetti stimolanti può essere intrigante ma anche estremamente oneroso e faticoso.

Qualcuno paga lo scotto di questa fatica. Ora bisogna recuperare energia. E da lunedì tutto andrà meglio.

Oroscopo Pesci

Questa domenica riporta a galli alcuni piccoli momenti di tensione nella coppia, c’è bisogno di tranquillità; non dico che tutte le relazioni siano in crisi però è molto probabile che gli ultimi giorni abbiano creato un pò di caos. Devi stare attento ai tradimenti anche nelle amicizie o nel lavoro.

All’interno della coppia c’è una strana sensazione di lontananza che fortunatamente sparità dalla seconda metà di Settembre. Non affaticarti troppo, anche se alcune questioni legali e finanziarie sono da tenere sotto controllo.

A volte pensi di essere vittima di un’ingiustizia, ma tu non farti condizionare dalle apparenze.

