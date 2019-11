Paolo Fox, Oroscopo sabato 30 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ una giornata di calo, un pò agitata. Certo che le situazioni nate nel corso degli ultimi tempi non è che siano state proprio favorevoli, e anche nell’ambito del lavoro, le soddisfazioni sono state solo parziali. Ma si tratta solo un calo fisico, nel senso che già da venerdi non ti senti in perfetta forma.

Il recupero ci sarà a breve. E credo che molte persone, soprattutto quelli che vogliono fare una scelta importante per la famiglia, per l’amore o per il lavoro, potranno vivere un 2020 di forza!

Oroscopo Toro

Questo è un sabato interessante, armonico, mentre domenica potresti sentirti un pò stanco come è accaduto anche all’inizio di questa settimana. Evidentemente c’è sempre troppo da fare, perchè molti lavorano anche nei giorni festivi, e forse anche troppo da dire!

Per i sentimenti guardiamo positivamente al futuro: Venere è sempre favorevole e presto incontrerà anche i favori di Giove e Saturno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo weekend abbiamo grandi stelle: è un cielo di liberazione! Approfitta di questo momento per cercare di puntare al futuro perchè, in effetti, le grandi novità ci saranno a partire da Dicembre.

Ecco perchè penso che molti faranno programmi a lunga scadenza! Piano piano stai risalendo la china; basta pensare a come stavi fino a qualche tempo fa, penso che tu stia riconquistando una grande sicurezza interiore.

Oroscopo Cancro

Questa Luna in opposizione mi dice che sei un pò irascibile, nervoso. Con ogni probabilità in questo momento devi fare scelte di lavoro, ma vorresti cambiare e non puoi. Sei un pò sotto pressione. Sembra una situazione senza via d’uscita ma non è così!

Credo che sia soprattutto lo stress che ti porta a reagire negativamente; d’altronde nel corso degli ultimi mesi sono saltati molti riferimenti, per qualcuno anche a livello sentimentale. C’è chi ha cambiato zona, ruolo, ambiente o vorrebbe farlo. Devi pazientare!

Oroscopo Leone

Mai come in questi giorni sarà importante, in certi casi addirittura necessario, tagliare i tempi morti; tutti quelli che aspettano, che sono pigri che lasciano trascorrere questo periodo senza far niente, perdono un’ottima occasione.

Questo è particolarmente vero per quelli che devono laurearsi o che vogliono cambiare vita. La situazione è stimolante anche perchè chi e’ solo da tempo vuole fare incontri speciali<

Oroscopo Vergine

Questa bella posizione della Luna ti avvolge per tutto il weekend! Questo vuol dire che hai un cielo libero da situazioni complicate e oltretutto più ci avviciniamo al 2020 e più ritengo che studenti e lavoratori possano contare su buone risorse e persino su uno scampato pericolo.

In altre parole, se hai avuto dubbi, soprattutto sulla tenuta della tua azienda, del tuo lavoro o del tuo studio, ora avrai decisamente piu’ certezze.

Oroscopo Bilancia

Ancora una volta devo invitarti ad essere moderato nei tuoi atteggiamenti ed evitare qualsiasi tipo di complicazione. E’ probabile sentirsi stanchi, nervosi. Le complicazioni arrivano se metti troppa carne al fuoco o se torni a casa e incontri un partner arrabbiato.

Serve calma. Le coppie più a rischio devono mettere da parte qualsiasi tipo di possibile competizione!

Oroscopo Scorpione

E’ un grande cielo ma in qualche modo devi abbandonare livori e tensioni per pensare alle cose belle della vita! Se pensi sempre al bicchiere mezzo vuoto rischio di annoiarti o di essere sempre pensieroso.

Ti capiterà di perdere la pazienza. Va ricordato che sei un segno molto emotivo e cambi umore facilmente. Approfitta di questo sabato per parlare di questioni d’amore irrisolte

Oroscopo Sagittario

In questo weekend vedo una situazione di recupero che sarà più evidente domenica. Venere sarà nel tuo segno ancora per qualche ora. Se nel recente passato hai mosso un pò le carte, ora avrai gioco vincente.

I più grandi potranno ottenere conferme, qualcuno potrebbe decidere una data di convivenza, di matrimonio; altri potranno semplicemente vivere emozioni particolari anche di tipo sessuale.

Oroscopo Capricorno

Pare un periodo confuso ma in effetti è solo un momento in cui devi fare tagli netti. Tu che trascini le cose fino all’estremo devi renderti conto che non si può più recuperare un certo discorso, e che bisogna voltare pagina.

Ecco perchè bisogna essere anche più positivi nei confronti degli altri. Cosi, anche chi in amore ha vissuto delle perplessità, ora deve stringere i denti. I rapporti nuovi sono molto protetti e tra l’altro in queste ore, con Venere nel segno, sei più disponibile ad un recupero sentimentale o ad un nuovo incontro.

Oroscopo Acquario

Questo Marte dissonante porta nervosismo, forse stanchezza, specie se stai facendo troppe cose assieme nell’ambito del lavoro. Questo periodo porta un po’ di agitazione del tuo cuore ma in fondo è anche uno stimolo ad andare avanti meglio.

Tutti quelli che incontri saranno contenti di vederti perchè sei forte, positivo e brillante. I single che frequentano gente e non stanno chiusi in casa, entro domenica potrebbero vivere una bella emozione. Amore in recupero.

Oroscopo Pesci

Ecco un momento importante per le relazioni. Si può ricucire uno strappo oppure voltare pagina. Se pensi di essere stato abbandonato, trascurato, puoi dire la tua e decidere se continuare oppure no.

C’è una nuova partenza! Per i più fortunati, per quelli che ci sanno fare, questo è un buon periodo per imporsi: certa dipende dall’età e dalla gavetta fatta, ma il successo è in arrivo.

