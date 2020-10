Paolo Fox, Oroscopo 25 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Domenica 25 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Puoi contare su un weekend interessante, tanto più che la Luna e’ favorevole. Certo, non siamo ancora fuori dal tunnel, ma finalmente ci saranno presto novità interessanti. Questo vuol dire che chi ha una causa in corso, un problema di soldi, non dico che risolve tutto dall’oggi al domani ma può avere un responso positivo, può avere un aiuto: da Dicembre molto cambierà!

Oroscopo Toro

Senti che in questo fine settimana c’é bisogno di chiarire qualcosa: e quando senti l’esigenza di parlare, puoi anche agitare le acque, sollevare un polverone! Il mio consiglio é di non strafare. Pare che qualcuno stia mettendo alla prova la tua pazienza, e quindi un pò di prudenza é necessaria. Cerca di non fare le ore piccole e di eliminare qualche momento di malinconia!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se c’é un incontro da sviluppare, se c’é un progetto da varare, potete puntare su questo fine settimana perché abbiamo stelle che iniziano a dare man forte ad ogni tipo di attività! Voglio ricordare, come oltretutto ho scritto nel mio libro che é uscito da pochi giorni, che il 2021 sarà un anno importante, da sfruttare soprattutto per l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo le conflittualità vissute tra mercoledì e giovedì, ora senti che c’é bisogno di recuperare tanta forza. Qui bisogna capire come stai sentimentalmente, perché se hai realizzato che una storia d’amore non può andare avanti o ha avuto delle difficoltà, probabilmente il mese di Novembre servirà a ripulire la tua vita da tutto quello che in qualche modo é stato vissuto in maniera conflittuale.

Oroscopo Leone

Consiglio di stare attenti alle provocazioni, in particolare se nell’ambito della tua famiglia, dei tuoi amici, ci sono delle situazioni poco chiare. Forse devi semplicemente mettere a posto alcuni momenti difficili vissuti in passato. In questo weekend sembri un pò arrabbiato e carico di livore nei confronti di una persona o di un gruppo di persone che non ti hanno dato quello che avresti desiderato!

Oroscopo Vergine

Devi cercare di risolvere certi piccoli problemi personali, ma avendo Giove, Saturno e Venere favorevoli, devo dire che questo resta sempre un periodo importante. In astrologia ci sono dei momenti di grande spicco a cui seguono momenti di stasi: il 2021 ti permettera’ di godere di quello che stai facendo adesso! Ecco perché bisogna cercare di mettersi all’opera al meglio!

Oroscopo Bilancia

Sei ricco di energia ma soprattutto di una gran voglia d’amare che sarà protagonista non solo di questo fine settimana ma anche di tutta la fine del mese di Ottobre! E lo dico a ragion veduta non solo perché abbiamo la Luna favorevole ma anche perché dal giorno 28 avremo anche Venere molto attiva, quindi si può ristabilire un buon rapporto con l’ambiente.

Oroscopo Scorpione

Questo é un weekend insidioso: sei pensieroso per una persona che non sta bene oppure anche tu potresti avere fatto troppo negli ultimi giorni e avere bisogno di un pò di relax. Consiglio attenzione anche nelle piccole cose, perché quando non sei in perfetta forma pensi a troppe cose contemporaneamente e rischi di sbagliare perché sei distratto!

Oroscopo Sagittario

Tutti quelli che hanno tollerato un sentimento o magari hanno semplicemente iniziato una storia solo per vedere come proseguiva, dovranno essere molto chiari. Non vorrei che tu sia stato inseguito da una persona e che adesso, soprattutto in vista del mese di Novembre, si inverta il tuo ruolo. Quindi, cerca di capire bene cosa desideri!

Oroscopo Capricorno

Ti trovo più tranquillo anche se sempre un pò affannato e pensieroso per questioni di soldi e di lavoro. E’ probabile che tu stia cambiando vita: se c’é un segno che non ha paura delle ristrettezze o che comunque riesce anche a vivere bene anche facendo tagli netti, é proprio il tuo!

Oroscopo Acquario

Puoi vivere una fine del mese di Ottobre molto interessante, poi dalla prossima settimana avremo anche Venere favorevole: questo é un indizio non solo di forza ma anche di buona energia che coinvolge le persone che ti danno retta. I tuoi progetti saranno sempre più vitali in vista del prossimo anno!

Oroscopo Pesci

Devi cercare di non ricordare quello che é successo tra lunedì e martedì di questa settimana, soprattutto se le complicazioni che hai vissuto hanno creato dubbi in amore. Sappiamo che il tuo è un segno che vive di sensazioni, di emozioni positive e negative, per fortuna questo weekend riesce a dare man forte alla realtà e alle emozioni più belle.

