Paolo Fox, Oroscopo 2 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Fox oggi: lunedì 2 dicembre 2019

Lunedì 2 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ben venga questo inizio di settimana, anche se devi ricominciare a lavorare: quanto meno ti scrollerai di dosso quell’ansia e quella tensione che hai sopportato sabato e domenica. Sono state giornate confuse, o comunque estranee, alla fine non sei riuscito ad ottenere ciò che volevi, ma ora ritrovi una buona grinta.

I sentimenti necessitano di una maggiore stabilità; se nel weekend hai discusso, la serata ti permette anche di recuperare una persona che ti è sfuggita di mano. Attenzione nei rapporti con Capricorno e Cancro.

Oroscopo Toro

In questo lunedì cerca di evitare qualsiasi tipo di rischio, di azzardo; non è questa la giornata giusta per attendere grandi risultati e, soprattutto, per ottenere vantaggi dall’ambiente che ti circonda. Se ad esempio devi farti avanti per ottenere informazioni importanti, non agire subito ma aspetta mercoledi: avrai le idee piu’ chiare e le cose scorreranno in maniera più fluida.

Anche per quanto riguarda l’amore, la serata non è eccellente; devi esaminare il tuo legame con la lente di ingrandimento. E se ci sono delle perplessità, evita comunque di mostrarti insoddisfatto. Insomma, lascia passare questo lunedi senza creare troppi problemi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna è in ottimo aspetto, ecco perchè queste ore possono darti buoni risultati e ti permettono anche di agire con grande vitalità. Un’idea innovativa potrà rendere pi fruttuosa un’attività di tipo commerciale; ricordo che potrai risolvere problemi di carattere economico, sempre se legati a vendite, acquisti o ad azioni che tu stesso puoi governare o manovrare.

Per quanto riguarda l’amore, la serata è molto importante; in effetti, il rapporto di coppia procede molto bene e sarebbe davvero un peccato sprecare questo inizio di settimana accanto a chi non merita.

Oroscopo Cancro

Questo lunedì ti permette di dimenticare un fine settimana, se non noioso, quanto meno un pò inutile o faticoso. Gli incontri funzionano meglio, l’andamento generale è pressoché perfetto, ti soddisfa e ti soddisferà ancora di più se imposterai ora le azioni in vista delle giornate di mercoledì e giovedì.

Non ti manca la determinazione a proseguire una relazione; questa è una giornata buona anche per chiarire eventuali dissensi nati in coppia nel corso degli ultimi giorni.

Oroscopo Leone

Non è facile capire quello che accade in questo lunedì; potresti essere troppo aggressivo e quando diventi anche agitato ti risulta difficile prendere tempo. Ecco perchè non devi affrettare i giudizi e devi rimandare qualsiasi tipo di prova; tutto quello che è firmato adesso potrebbe essere rivisto, per questo conviene aspettare venerdì prima di prendere decisioni importanti.

Per quanto riguarda l’amore, nonostante una buona Venere, questa sera ti mancherà un pò di forza e potresti avere una gran voglia di startene per conto tuo. Il partner potrebbe prendere male questo tuo atteggiamento, tanto vale spiegare che si tratta di una fase passeggera

Oroscopo Vergine

Avrai l’impressione che certe persone nell’ambito del lavoro stiano facendo un gioco diverso dal tuo; non è escluso che in questo periodo tu possa avere dei rapporti anche con altre città, se il tuo e’ un lavoro di movimento o di relazioni. Nuovi studi che devi comunicare anche ad altre persone.

Insomma, certi approfondimenti possono essere importanti, quindi non esitare, sali subito in macchina, oppure prendi il treno, l’aereo, perchè hai buone possibilità di tornare a casa con piani concreti. Per quanto riguarda l’amore la serata è vantaggiosa: qualsiasi cosa tu voglia fare, muoviti. Nei rapporti con Acquario e Capricorno puoi avere un maggiore feeling.

Oroscopo Bilancia

In questo lunedì hai un’ottima Luna ma Venere contraria. In amore, manca pazienza! Sempre per quanto riguarda l’amore, devi assolutamente darti da fare, anche se magari hai fatto della solitudine una bandiera. Evita qualsiasi tipo di isolamento: hai finito con il farti piacere anche i momenti di solitudine? forse hai sbagliato ed entro poco ti renderai conto che la compagnia di una persona è sempre piu’ importante.

Apriti, frequenta gente, questo è il momento di essere ottimisti al massimo. E voglio ricordare a tutti che il 2020 sarà eccellente anche per rimettersi in pista nell’ambito del lavoro!

Oroscopo Scorpione

Questa nuova settimana non inizia in maniera fragorosa, anzi! Questo lunedì è piuttosto pesante. Se non vuoi rischiare di suscitare qualche polemica con i colleghi e con le persone che ti circondano, forse è il caso di evitare qualsiasi tipo di scontro. Frena l’impulso di dire tutto ciò che ti passa per la testa, soprattutto se hai a che fare con Toro e Leone.

Per quanto riguarda l’amore, stasera sarai meno cedevole e gli astri non aiutano le tue curiosità erotiche; bisogna aspettare! Ecco perchè, anche per i nuovi legami, meglio concentrare le proprie iniziative nella parte centrale di questa settimana.

Oroscopo Sagittario

In questo lunedì cerca di trovare una via di intesa con i tuoi familiari; anche nell’ambito del lavoro sara’ piu’ facile conciliare pareri anche molto divergenti. Giorno dopo giorno, lentamente ma in maniera sempre più definita, ti stai rendendo conto che stai abbandonando un periodo negativo ed entrando in una fase di grande rilancio della tua esistenza.

Ora, però bisogna cercare di tagliare i rami secchi e questo dipende solo da te. Anche per quanto riguarda l’amore, devi capire bene cosa vuoi in vista di un futuro molto positivo. Devi immaginare le relazioni che stai vivendo adesso e capire se ti possono dare quello che cerchi. Bisogna farsi coinvolgere in progetti a lunga scadenza. Favoriti i nuovi incontri.

Oroscopo Capricorno

Ricorda sempre di mantenere la calma nell’ambito del lavoro; entro la fine di questo mese dovrai fare una scelta importante, qualcosa potrebbe interrompersi o cambiare. Approfitta di questo momento per dare un taglio anche a tutte le questioni che non ti interessano più.

Per quanto riguarda l’amore, ora devi cercare di essere piu’ positivo e la serata di questo lunedì ti consente di gestire la vita affettiva in maniera eccellente. Entro giovedi può arrivare un si, o un invito particolare che non ti conviene declinare.

Oroscopo Acquario

Lunedì con la Luna nel tuo segno in buon aspetto al Sole. Se vuoi più stabilità non devi aspettare; sei carico di energia, pronto a intraprendere qualsiasi avventura che possa sollecitare la tua attenzione. Le avventure di cui parlo possono riguardare anche il lavoro o nuovi accordi.

In amore sei indaffarato nel tentativo di capire quello che ti circonda; anche se hai riposto in un cassetto sogni ed emozioni, questo è il momento giusto per darti da fare. Ritira fuori le tue speranze! In maniera inaspettata potrà presentarsi una persona con il cuore in mano. Frequenta gente nuova!

Oroscopo Pesci

La fantasia ti puo’ portare davvero lontano; inoltre, dobbiamo dire che questa Luna sempre più vicina al tuo segno riporta in auge anche la speranza. L’atmosfera nella vita affettiva sarà piacevolmente contaminata da un’irrefrenabile allegria; questa sera cerca di giocare e ridere con la persona che ami. Sono piccoli grandi momenti che possono regalarti quella serenita’ che sembrava sparita.

Se stai frequentando una persona da poco, forse prima di Gennaio sarà difficile fare programmi concreti, ma in questo momento un’amicizia può essere più importante di un amore. In altre parole hai più bisogno di un conforto psicologico, spirituale, di una persona che parli con te, piuttosto che di un rapporto legato solo al sesso e alla fisicita.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!