Paolo Fox, Oroscopo 22 giugno 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox: lunedì 22 giugno 2020

Lunedì 22 giugno 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa settimana inizia in maniera abbastanza pesante, forse anche domenica é stata una giornata lievemente sottotono. C’é da dire che dire Mercurio in aspetto critico può rappresentare, assieme a Giove, la necessità di fare fronte a problemi legati al giornaliero, ai soldi, alla burocrazia, ai contratti

Oroscopo Toro

Entro Novembre hai bisogno di definire bene alcune questioni che riguardano l’amore, la casa, la famiglia. Ecco perché le persone che hanno un rapporto da tempo, se non c’é già l’ufficialità di questo legame, la chiederanno a viva voce! Fra l’altro questa é una giornata che permette di fare qualcosa in più: la Luna tocca anche il settore dei viaggi-

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il tuo segno è sempre molto spinto dalle stelle: ricordo che compito di un astrologo è collegare le posizioni dei pianeti alla vita legata al quotidiano dei singoli segni. Quindi, l’astrologo non è un mago che può indicare quali saranno le direttive del mondo, ma può immaginare che anche in momenti difficili come quello che abbiamo vissuto, alcuni segni siano più forti rispetto ad altri.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avere la Luna nel segno per te è molto importante perché il tuo segno é dominato dalla Luna! Quindi, questo è un lunedi che porta belle emozioni. Tra l’altro, c’é un novilunio interessante che riguarda tutti voi: e questo significa che c’e’ una forza emotiva molto grande.

Oroscopo Leone

Sei sempre sul sentiero di guerra, forse anche un pò arrabbiato per come sei stato trattato di recente. D’altronde, il tuo é il segno dell’orgoglio, é il segno di quelli che non si arrendono. Proprio per questo motivo non desideri dare spazio a persone che in questo momento vorrebbero creare dei problemi nella tua vita.

Oroscopo Vergine

Sei uno dei segni che reagisce meglio! Ho spiegato in altre occasioni che l’astrologo non é in grado di capire cosa accade nel mondo, ma si occupa dell’oroscopo personale, quindi qualsiasi avvenimento esterno anche drammatico come quello che abbiamo vissuto di recente, mette alla prova i segni e comunque tra quelli che riescono a superare meglio le difficoltà quest’anno ci sei proprio tu!

Oroscopo Bilancia

Sei molto nervoso! Avevo già spiegato alla fine di Maggio che Giugno e Luglio sarebbero stati mesi di scarsa vitalità, in casi estremi si potrebbe pensare di lasciare una situazione di lavoro che non interessa più, di portare avanti un cambiamento pero’ per insoddisfazione, non per specifiche motivazioni!

Oroscopo Scorpione

E’ importante il fatto che entro Novembre potrai rimetterti in gioco, anche se ultimamente hai chiuso una collaborazione o ha ricevuto un no. Ricordo che nei momenti buoni non dobbiamo avere una visione materialistica della vita.

Oroscopo Sagittario

In questi giorni ed in particolare entro giovedì, avrai modo di dire quello che pensi! Dei tre segni di fuoco, il tuo è quello che sente maggiormente una grande energia dentro di se. Sei un segno cosi forte che in certi casi vuoi anche determinare il futuro degli altri!

Oroscopo Capricorno

Spero che tu non sia troppo preso da pensieri negativi, da situazioni di grande disagio, perché in amore e nel lavoro c’é una lenta ma graduale crescita. E’ chiaro che ognuno ha la sua vita quindi ci saranno persone che già sanno dove andare, altri che invece hanno visto chiudersi un portone e adesso sono in attesa di novità.

Oroscopo Acquario

Tu sei un ribelle già di nascita: da quando nel 2019 Urano è in transito conflittuale ti stai comportando in maniera diversa e questo aggiunge fascino alla tua persona. Molti ogni giorno ripetono a loro stessi voglio cambiare vita, poi come si dice tra il dire e il fare c’é di mezzo il mare!

Oroscopo Pesci

Ora puoi finalmente dire quello che pensi! Potresti persino assumere un atteggiamento critico e magari anche rimproverarti se per caso in passato hai fatto scelte d’amore un pò troppo pesanti, un pò troppo azzardate! Se per esempio hai chiuso una storia, poi ci hai ripensato o hai detto cose che era meglio non dicessi.

