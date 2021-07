Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di venerdì 9 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 9 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo capita quando si ha in mente di fare qualcosa e ci sono molti problemi nel tentare di portarla avanti. Possiamo parlare di una giornata di costrizione, di fatica, di tensione, a cui seguirà una domenica pero’ importante. Quindi, almeno fino a domenica cerca di non mettere troppa carne al fuoco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devi stare attento in amore perché anche nei rapporti di lunga data si potrebbe leggere qualche piccola crepa, qualche piccola tensione. E come ricordo spesso ci sono giornate in cui si possono fare dei test. Per esempio domenica sarà una giornata pesante!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In queste 48 ore devi stare attento a non spendere soldi! So che é difficile di questi tempi, allora diciamo a non spendere troppi soldi! In realtà, le situazioni che si vivono in famiglia sono pressanti, sono cresciute le uscite. Tra qualche giorno Giove non sarà più contrario e permetterà anche di risolvere un piccolo contenzioso o ritardo che riguarda la legalità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questo é proprio tempo di amare! Tu hai bisogno di sentirti amato: quando una persona del tuo segno mi dice che sa stare senza amore io non le credo! Per questo motivo, a volte sei soggetto al tradimento, soprattutto quando pensi che una storia non abbia più sbocchi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questi giorni sarà difficile non abbandonarsi un sentimento! Con Venere e Marte che transitano nel tuo segno é importante amare, é importante lasciarsi andare ad un incontro, tanto più che gli incontri che si fanno in questo periodo lasciano il segno, anche se sono magari occasionali.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Devi dimenticare quello stato di forte agitazione che c’é stato tra martedì e mercoledì. Fortunatamente andiamo incontro ad un fine settimana decisamente migliore! L’unica cosa che non mi piace tanto in questo cielo e’ l’aspetto contratti, burocrazia, permessi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Già da 24 ore non sei particolarmente tonico, sereno; e qui bisogna capire se ci sono problemi personali o se si rischia di assorbire tensione dall’esterno. In questo secondo caso forse é meglio isolarsi, per quello che si può.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei molto forte in un inizio di Luglio che pero’ non é che mi piaccia molto, perché dal punto di vista sentimentale, organizzativo e in generale anche familiare, ci sono tante tensioni, ci sono situazioni che devi cercare di chiarire e non é facile.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se cerchi l’amore, se cerchi un incontro anche part-time o semplicemente se vuoi farti valere, queste sono giornate molto interessanti! Tra l’altro domenica avremo anche una bellissima Luna, una bellissima Venere e un ottimo Marte! Se c’é un incontro a cui tieni particolarmente, domenica sarà la giornata ideale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Questo capita quando devi fare scelte e non sei del tutto convinto di quello che devi portare avanti. Penso che questo sia un momento stancante ma bisogna capire anche che cosa é accaduto a Giugno é stato un mese molto pesante, nei primi 12 giorni per la salute e nei successivi anche per i rapporti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Fine settimana particolare! Vorrei mettere in guardia tutti quelli che hanno una storia che non funziona, che non sono del tutto convinti di un amore, o che magari hanno improvvisamente scoperto che una persona non é proprio come la immaginavano.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vorrei che tu ti lasciassi andare all’amore. Capisco bene che quelli che hanno vissuto una separazione non siano del tutto contenti. Anche perché prima di dimenticare il passato, prima di vedere rimarginate le ferite di una storia d’amore chiusa male ci metti tempo!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!