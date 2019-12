Paolo Fox, Oroscopo 18 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 18 dicembre 2019

Mercoledì 18 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Finalmente Venere non e’ piu’ opposta ed in termini generali questo alimenta la tua voglia di fare, finalmente arrivano buone notizie! Ci stiamo avvicinando a larghi passi ad un 2020 di grande influenza.

Ricordiamo che alcune compravendite e situazioni legate al denaro non sono andate bene in quest’ultima parte del 2019 e cosi anche il lavoro ha bisogno di qualche ritocco. Per quanto riguarda l’amore, questa è una settimana di recupero: non ti conviene essere troppo puntiglioso, soprattutto questa sera.

Oroscopo Toro

Sarà il caso di cercare soluzioni per quanto riguarda il lavoro, la professione. In questi giorni puoi recuperare un pò di soldi persi. In amore, però, è meglio restare tranquilli soprattutto se la tua una coppia è in crisi. Quelli che da tempo non riescono a trovare un equilibrio oppure che somatizzano troppo problemi legati ai figli o ai soldi, ora saranno più arrabbiati.

Comunque non bisogna disperare anche perchè il 2020 sarà un anno importante. Può portare persino un matrimonio, una nascita, un nuovo amore. C’è chi prende tempo rispetto a certe scelte che vorresti impostare rapidamente. E questo ti irrita!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti trovo un pò sul chi va là. Sei un pò agitato, forse anche stanco per le troppe cose da fare. La situazione generale non è difficile ma tu riesci a riempire la tua vita di talmente tanti impegni che alla fine ti trovi stanco comunque.

Vorrei che invece ti regalassi qualche attimo di serenità per pensare all’amore, anche se capisco che in questo momento sia un pò difficile. In questi giorni potresti tenere il muso con una persona, ma non scatenare il putiferio e aspetta. Una giornata rivelatrice sarà quella del 28!

Oroscopo Cancro

E’ una situazione un po’ agitata quella che stai vivendo dagli inizi di Dicembre; comunque, via via che ci avviciniamo a sabato abbiamo sempre più fortuna, sempre più energia. Ci sono state giornate molto apatiche: chi sta aspettando delle risposte di lavoro le avrà nel giro di poco tempo, qualcosa potrebbe finalmente risolversi nel giro di pochi giorni.

Mi auguro arrivi anche un tenero bacio, visto che l’amore ultimamente ha lasciato un pò a desiderare. Chi è solo non deve scoraggiarsi mentre chi e’ in coppia ritrova un pò di feeling perso per tanti motivi diversi.

Oroscopo Leone

Attenzione al nervosismo! Stringi i tempi perchè, come ho gia’ detto, ci sono scelte di lavoro importanti da fare. Chi è stato estromesso da un certo progetto o ha vissuto un blocco già da qualche mese, dovrebbe avere ricevuto buone informazioni. C’è anche chi ha ripreso a lavorare o sta per partire con un grande progetto.

Il massimo si avrà da Gennaio. Tutta questa serie di iniziative, di novità di lavoro, potrebbero però incidere nella vita sentimentale, dove non ci sono grandi stelle. In questo periodo potresti preferire la solitudine oppure discutere senza un motivo ben preciso.

Oroscopo Vergine

Nel corso del prossimo anno sarai uno dei segni più favoriti. E in questa giornata c’è una forza in più! Ricordo sempre che entro poche settimane si possono risolvere anche dei problemi di soldi, magari in maniera non definitiva, ma meglio di niente. Hai avuto Giove contro per tanti mesi, ecco perche’ hai dovuto ridimensionare le spese.

Ultimamente si sono registrati cambiamenti, trasferimenti di ufficio, blocchi, ma tutto questo è ormai storia del passato. Ora devi riabbracciare una persona, devi farlo entro domenica: l’amore chiede i suoi spazi!

Oroscopo Bilancia

Puoi avere grande successo nell’ambito del lavoro: entro la fine dell’anno ti aspetta un cambiamento di ruolo o di gruppo, qualcuno potrebbe persino pensare di cambiare qualcosa all’interno della sua società oppure acquistare altri mezzi. Saturno parla anche di investimenti. Se in questi giorni l’amore non è rinato, nascerà presto!

Questo e’ un periodo fertile per le coppie che vogliono avere un figlio: non hai un solo pianeta contrario! E se non stai bene è perchè mentalmente non vuoi sbloccare certi pensieri. Mi raccomando pensa positivo.

Oroscopo Scorpione

E’ un’altra giornata interessante. E il prossimo fine settimana puù essere intrigante per i contatti. C’è questo stato di forza fisica che torna: e anche chi tra Luglio e Novembre è stato molto male, adesso sa quali terapie fare, e soprattutto riesce a risolvere molti problemi. Ritengo che sia un periodo di soluzioni!

Anche l’amore può risplendere, basta solo aspettare pochi giorni: dal 20 al 30 Dicembre i sentimenti pretendono sincerità. E quindi, in alcune storie ci vorrà un pò più di coraggio per affrontare temi spinosi.

Oroscopo Sagittario

La realtà dei fatti è che sei un pò stanco. Se hai ripreso a lavorare da pochi giorni può darsi che tu non abbia ritrovato la giusta vena. Con ogni probabilità bisogna cercare di risolvere qualche problema nel lavoro ma ricorda che tutte le nuove idee possono andare a buon fine.

Non ti preoccupare, l’importante è non riversare questa tensione in amore. Se stai cercando la persona giusta, le prossime settimane sono le migliori anche perchè tra pochissimi giorni Venere sarà finalmente attiva.

Oroscopo Capricorno

In queste 48 ore la Luna e’ favorevole e ti aiuta nella soluzione di alcuni problemi di lavoro. Se stai aspettando risposte di carattere legale o stai cercando di vendere e acquistare qualcosa, il periodo migliore arrivera’ dalla prossima settimana. Per quanto riguarda l’amore, dopo un periodo veramente pesante inizia una fase di gran recupero!

Ma prima ci vorrebbe anche la tua collaborazione perchè qualcuno di voi mi sembra davvero molto sfiduciato, troppo. E questo è un problema! Anche perchè le stelle del 2020 sono molto interessanti: non bisogna buttarsi giù senza motivo!

Oroscopo Acquario

In questo periodo non dovresti spendere troppi soldi. Abbiamo detto che è un momento in cui non devi assolutamente fare il passo più lungo della gamba, un avvertimento che ti farò più volte anche perchè stiamo per arrivare ad una fine di Dicembre che porterà qualche momento di disagio.

In amore, questo è un periodo importante perchè i single hanno voglia di legarsi mentre le coppie che non stanno in piedi rischiano un pò di più. In generale vuoi liberarti di alcuni pesi che ti affliggono già da Marzo scorso, e cioè da quasi un anno.

Oroscopo Pesci

La fine del mese regalerà buone occasioni ma questa Luna opposta ti rende particolarmente nervoso. Per 24 ore almeno bisogna stare attenti alle circostanze negative che capitano, magari alle distrazioni. Sappiamo che questo cielo ti protegge e che tra fine Dicembre e Gennaio avrai buone notizie.

La fortuna non mancherà nel 2020: cerca di essere costruttivo, positivo. E stasera non alimentare dispute soprattutto in amore, perchè alla fine riusciresti solo ad innervosire te stesso. Piccole questioni legali saranno risolte molto presto.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!