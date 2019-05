Oroscopo 2019 di Paolo Fox: sabato 25 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox, Oroscopo di oggi: sabato 25 maggio 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 25 maggio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

Voglia di trasgressione! E lo dico in particolare modo per quelli insoddisfatti di un amore. Tu hai sempre bisogno di stimoli e spesso quando un rapporto diventa troppo monotono finisci per stare male.

I legami con Toro e Pesci possono essere inizialmente molto efficaci ma nel tempo noiosi. Ma non credo sia il caso di vivere più relazioni contemporaneamente, o magari cercare a tutti i costi l’impossibile! Questo fine settimana alimenta buone speranze un pò per tutto.

Oroscopo Toro

E’ un sabato che invita alla cautela perchè ultimamente ci sono stati parecchi problemi e tensioni. Credo che tu stia cercando a tutti i costi di trovare qualcosa di nuovo nell’ambito del lavoro. Oppure, se l’anno scorso già c’è stata una modifica, ti stai ancora adattando alla nuova situazione. C’è anche chi ha vissuto una crisi dal punto di vista personale, fisico.

Dunque, posso dirlo, proprio tu che non ami le rivoluzioni e i cambiamenti, dovrai per forza di cose gestire trasformazioni che non hai voluto ma che ormai sono in essere!

Oroscopo Gemelli

Stelle interessanti in questo sabato, tanto che invito a non rimandare contenziosi, discussioni, accordi, incontri che si possono fare proprio in queste 24 ore. Ti invito ad un’azione immediata, perchè già da stasera fino a domenica potrebbe esserci un calo fisico.

Forse è ora che pensiate un pò di più ai rapporti privati piuttosto che alla vita lavorativa, anche perchè contenziosi e questioni di denaro sono fonte di forti dubbi ed ansie, che proseguono oramai da settimane!

Oroscopo Cancro

Sabato e domenica sono giornate in cui potrai rivelarti! E lo dico perchè questa settimana è partita in maniera un pò particolare, non ci sono stati grandi eventi, soprattutto in amore. Inoltre, tra martedì e giovedì c’è chi ha registrato un serio problema: se è superabile, se si può ricucire uno strappo, questo fine settimana aiuterà.

Sono 48 ore di recupero psicofisico e di buone idee!

Oroscopo Leone

Quando ti arrabbi vuol dire che ci tieni davvero ad una persona! Ti infuri e usi tutte le tue energie per mettere a posto una situazione! Paradossalmente, invece, quando sei tranquillo, quando fai finta di nulla anche se non dovresti, allora vuol dire che sei stanco del rapporto e non perdi neanche più tempo ad arrabbiarti.

Nel corso delle ultime ore c’è stato un calo del tono fisico che continua anche in questo sabato; se ci sono dispute familiari o personali, sarà meglio rimandare tutto a domenica.

Oroscopo Vergine

Sono stelle particolari queste del fine settimana: c’è un pò di stanchezza dal punto di vista lavorativo, e cosi alla fine potresti anche pensare di startene per conto tuo per qualche giorno. Bisogna cercare di evitare lo stress!

Consiglio di non mettere a repentaglio il proprio fisico con inutili azzardi, meglio far solo le cose che contano!

Oroscopo Bilancia

Pare che questo sabato sia un pò particolare, che crei qualche piccolo dubbio in particolare se tra martedì e giovedì ci sono stati momenti difficili. Stai cercarndo di ritrovare un nuovo equilibrio interiore, ma questo non è facile: può diventare complesso essere equilibrati con tutti, essere tranquilli anche nelle situazioni più esasperate.

E questo ancor di più se attorno ci sono persone che non collaborano affatto. In ogni modo, questo fine settimana permette di ottenere quello che agli inizi della settimana non è stato possibile avere!

Oroscopo Scorpione

In questo sabato senti che c’è qualche tensione di troppo. Anche a livello fisico bisogna essere un pochino più cauti: devi curare un pò di più non solo le tue ambizioni, ma anche tutta la situazione generale. E’ arrivata una notizia o sta per arrivare: è un’informazione che riguarda un cambiamento di lavoro che già da tempo era in sospeso.

Chi possiede un’azienda, un negozio, deve mettere in atto nuove strategie che in questi giorni sembrano più chiare. Peccato che questa giornata sia un pò privata di forza, ma da domenica parte un grande recupero!

Oroscopo Sagittario

Quando ti trovi impegnato in situazioni molto complesse e di difficile soluzione, spesso pensi che sia meglio tagliare la corda. E quindi, anche in questo momento potresti avere già un progetto di libertà in mente. D’altronde, non è nel tuo stile restare fermo senza fare nulla, assoggettato al volere del destino.

Tra lunedì e mercoledì c’è stata la netta sensazione di lottare contro i mulini a vento! Questa sera cerca di rilassarsi e programma una domenica di completo relax”

Oroscopo Capricorno

Questo fine settimana alimenta buone emozioni. E quando c’è bisogno di vivere una grande passione, non bisogna limitare il proprio raggio di azione, bisogna concedersi completamente, soprattutto dopo una chiusura! Certo non posso escludere che qualcuno negli ultimi mesi sia stato addirittura privato di alcune sicurezze che contava su una persona ma alla fine di Aprile si è sentito tradito.

Se la crisi non è grave si potrà recuperare. Il fine settimana porta intuizioni valide che potranno essere investite al meglio, anche per ciò che concerne il lavoro.

Oroscopo Acquario

C’è grande elettricità nell’aria, visto che la Luna si trova nel tuo segno. Purtroppo bisogna constatare che molta di questa agitazione si riversa in famiglia e nelle relazioni d’amore. Almeno fino agli inizi di Giugno dovresti stare attento, evitare che un conflitto d’amore diventi più importante.

E’ chiaro che non tutti litigano però in questo periodo molti potrebbero pensare di non stare con la persona giusta o di non ricevere i giusti stimoli. Attenzione alla forma fisica.

Oroscopo Pesci

Quelli che hanno chiuso una storia nel passato o che hanno vissuto una separazione, ora sembrano più sereni, più tranquilli. E poi bisogna ricordare che questa Luna sta per entrare nel tuo spazio zodiacale.

Quindi, le prossime 48 ore sono molto interessanti. Consiglio solo di essere un pò più disponibili ad amare, perché ci sono talmente tante privazioni, tante discussioni sul lavoro e tante preoccupazioni sul piano finanziario che davvero c’è la necessità di recuperare terreno. Si rischia di pensare che nulla vada bene, anche se non è così.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!