Oroscopo oggi Paolo Fox di sabato 16 novembre 2019

Oroscopo Ariete

E’ una giornata strana; sarà facile discutere o fare cosa controvoglia. Attenzione, consiglio di evitare scontri soprattutto questa sera quando sarai piuttosto nervoso. La situazione astrologica è un pò conflittuale e bisogna stare attenti a tutte le situazioni che possono provocare dubbi.

Anche in amore devi avere pazienza fino a lunedi quando il quadro astrale cambierà in meglio.

Oroscopo Toro

Soluzioni in arrivo per quanto riguarda l’amore, dopo settimane di tensione finalmente ti rilassi. Anzi, in questo periodo è anche possibile recuperare un amore.

Sarai meno dispersivo e potrai realizzare e guadagnare parecchio. E’ un clima ideale per l’amore, per la casa ma anche per fare nuove amicizie. Non ti isolare.

Oroscopo Gemelli

E’ una buona energia positiva quella che ti raggiunge nel corso di questi giorni anche se in amore hai sempre da ridire qualcosa. Non lasciarti condizionare dagli eventi, dalle situazioni. Anche i nuovi incontri devono essere vissuti con razionalità. Insomma, potresti vivere un momento di isolamento oppure una piccola delusione nei confronti di una persona.

Le amicizie sono rafforzate; proprio con una persona amica riuscirai a confidarti e a parlare di questi tuoi dubbi. A breve successo per cause e contestazioni, ritorno in scena sul lavoro.

Oroscopo Cancro

La giornata parte bene, la Luna si trova nel tuo segno, gli incontri d’amore sono fortunati! E se sei solo ti conviene guardarti attorno o comunque uscire stasera perchè avrai modo di vedere gente molto simpatica.

Una domenica interessante che promette molto anche per quanto riguarda le amicizie. Insomma la combinazione dei pianeti è vincente e provoca passionalità.

Oroscopo Leone

E’ una giornata migliore ma tu cerca di non essere intransigente nei confronti degli altri. C’e’ anche una buona fortuna in arrivo. Cerca di trovare l’entusiasmo in attività nuove che ti coinvolgano anche fisicamente.

Infatti, da un punto di vista fisico devi cercare di scaricare una certa aggressività accumulata nel corso degli ultimi giorni. La tua situazione astrologica è in netta crescita e ricordo che entro l’estate avverranno cambiamenti sostanziali.

Oroscopo Vergine

Un amico riuscirà a darti un’informazione utile. Puoi voltare pagina anche per quanto riguarda l’amore che da qualche settimana è tornato piuttosto conflittuale. La forma fisica non è ancora al massimo, cerca di risparmiare le energie.

Le combinazioni migliori ci saranno nel corso della prossima settimana, più precisamente tra mercoledi e giovedi. Dovresti pensare fin da adesso a programmare eventi importanti per il futuro.

Oroscopo Bilancia

Sono favoriti i nuovi incontri anche se, diciamolo pure, da ieri non sei particolarmente sereno. La tua serenità nascerà nel momento in cui dimenticherai i torti subiti nel passato. La situazione professionale promette molto bene e nel corso delle prossime settimane riceverai una gratifica molto importante.

C’è qualche tensione invece nel rapporto amoroso, dovuta al tuo stato d’animo che non è certamente dei più positivi.

Oroscopo Scorpione

E’ un periodo molto attivo: la Luna regala fascino ed intraprendenza. Il cuore rivela una grande passione: e se lo desideri puoi persino recuperare un amore lontano, perduto.

Se cerchi un nuovo legame affettivo puoi studiare strategie nuove verso la persona che ti interessa. E’ una giornata illuminata da una buona emotività.

Oroscopo Sagittario

Sei divertente e affascinante. Ricordo che in questo momento hai una situazione astrologica di grande respiro con tante possibilità di progredire. Purtroppo i risultati non saranno immediati, dovrai attendere ancora qualche mese, ma la crescita e’ certa.

Come tutte le lotte, anche la tua lotta per farti avanti e per riuscire nei tuoi piani richiede qualche cautela, soprattutto nei rapporti con persone che coltivano le tue stesse ambizioni e nei rapporti con chi rappresenta l’autorità.

Oroscopo Capricorno

C’è qualche problema legato probabilmente allo stato fisico. La Luna è opposta, dunque non ti andrà di stare in mezzo a tanta gente. Vorrai privilegiare le amicizie vere. Questa situazione disturba le collaborazioni e i rapporti di coppia: ricordo che bisogna cercare la massima tranquillità.

Non sottovalutare la presenza di una persona nella tua vita. Da qualche giorno sei piuttosto polemico. Cerca di calmarti. Questa sera non fare le ore piccole!

Oroscopo Acquario

Il tuo fascino è in aumento e la situazione e’ magica per quanto riguarda i sentimenti e gli incontri. Ora potresti coinvolgerti in un sentimento in modo particolare cioè intenso e aggressivo. Amore e rabbia non sempre vanno d’accordo, soprattutto se te la stai prendendo con una persona che ha a che fare con il tuo passato.

Viaggi da programmare: la voglia di evadere è in aumento, cosi come quella di cambiare residenza, mettersi in gioco altrove.

Oroscopo Pesci

Per quanto riguarda l’amore sei davvero ad un punto di svolta: Marte sarà tuo amico dal 19, e Venere dal 26! Questa sera non chiuderti in casa perchè sarebbe davvero un peccato. E’ certamente tutto nelle tue mani! Se sei già in coppia questa sera sarai molto passionale. Se sei solo guardati attorno perche’ l’incontro del destino puo’ essere in agguato. Le conoscenze piu’ interessanti nascono durante viaggi.

Le nuove amicizie nascono sotto la spinta di una forte e irresistibile attrazione fisica. E il lavoro riprende quota dopo un momento di fermo. Se qualcuno ha cercato di fermarti, a breve ti prenderai una bella soddisfazione!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv