Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di sabato 24 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Al momento non sei molto forte fisicamente o comunque le ultime settimane, ed in particolare le prime due di Aprile, ti hanno molto provato! Quindi c’é chi deve uscire da un problema fisico, c’é chi deve risolvere una difficoltà: ti trovi in una condizione di grande stanchezza che bisogna cercare di superare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dovresti sfruttare questa giornata per dichiarare il tuo amore! E se l’amore non c’é potrebbe capitare. Di solito quando abbiamo buone stelle abbiamo anche voglia di stare con gli altri, di innamorarci, di fare cose belle per noi stessi ma anche per quelli che ci circondano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se una certa situazione di lavoro non sta andando come previsto, é probabile che già a Giugno tu abbia una nuova opportunità. Insomma, entro metà anno potresti fare scelte clamorose o comunque iniziare a fare programmi importanti per il tuo futuro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sarà bene che tu ti dia da fare in questo sabato perché poi domenica avremo una Luna dissonante. In realtà stai vivendo una fase po’ critica della tua vita, una fase di attesa. Gli inizi di Aprile sono stati pesanti e poi ci sono ancora situazioni dal punto di vista burocratico e legale da mettere in chiaro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non devi scoraggiarti se ogni tanto ci sono dei piccoli fastidi o problemi che riguardano anche la vita sentimentale, perché va detto che questo é un periodo in cui ci sono troppe difficoltà, troppo nervosismo, e anche tu ti senti in una sorta di bolla di sapone perché qualche certezza c’é, ma non é cosi forte quanto tu vorresti!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Con questa Luna nel segno puoi giocare bene le tue carte: é un elemento di forza che puo’ portare vantaggi. Tra l’altro, abbiamo anche Venere molto interessante. gli uomini del segno sono molto innamorati della carriera, del lavoro, vogliono essere importanti a livello sociale, e le donne del segno in questo momento sentono che e’ necessario farsi avanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Tra breve avrai la Luna nel tuo segno, in particolare domenica sarà una giornata molto incisiva. Sono contento che sia passata la prima parte di Aprile perché quella é stata la fase più critica, mentre adesso andiamo incontro a qualche rinnovamento.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se possibile dovresti evitare rimbrotti in amore, perché questo é un momento in cui é facile prendersela con una persona oppure sentirsi estremamente esigenti, estremamente caparbi. Questa Venere é strana e probabilmente anche tu sei molto nervoso nei confronti di persone che a tuo giudizio non ti regalano l’amore, la presenza di cui avresti bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ora sara’ molto importante evitare di tornare ai vecchi discorsi legati al passato, soprattutto se riguardano l’amore. Non ce la fa più a stare chiuso, vuoi uscire o comunque fare progetti per l’estate: sappiamo che già dal 26 Aprile molte situazioni cambieranno, quindi io penso che già in questi giorni avrai una gran voglia di rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Penso che in questo sabato sarà molto importante evitare di pensare a situazioni negative. Spesso quando ti isoli oppure quando ce l’hai con qualcuno, non riesci a vedere la luce che invece adesso puo’ circondarti! E’ come se ci fosse un cambio, un passo più accelerato che riguarda la tua vita e tutte le persone che ti stanno attorno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In queste 48 ore del weekend potrai vincere una piccola sfida, ma la più grande sfida é la vittoria su se stessi, sulle proprie ambiguità, sulle proprie indecisioni, su tutte le situazioni che possono essere affrontate con dei dubbi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sarà meglio evitare le provocazioni! Già da venerdì ci sono stati momenti in cui é stato molto difficile regolarsi e capire quello che stava accadendo! E’ un momento in cui la tensione é veramente alta, ma fortunatamente domenica le cose andranno un po’ meglio.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!