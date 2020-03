Paolo Fox, Oroscopo 11 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore serve prudenza ancora per qualche giorno. Se vivi un amore bello ma non ufficiale, potrai renderlo tale verso la metà dell’anno. Per quel che riguarda il lavoro oggi è meglio non strafare.

Oroscopo Toro

Giornata interessante per quel che riguarda i sentimenti, specie al mattino. L’amore torna protagonista. E’ probabile un incontro speciale. Sul lavoro potrebbe esserci una proposta, ma attenzione ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Giornata stressante in amore, serve cautela, ma cerca comunque di non fermarti: devi trovare le giuste soluzioni. Sul lavoro puoi trattare questioni importanti.

Oroscopo Cancro

In amore qualche discussione è possibile al mattino, ma nel pomeriggio si recupera. Sul lavoro c’è voglia di cambiare, perché intorno a te ci sono troppe incomprensioni.

Oroscopo Leone

Oggi c’è un po’ di agitazione. Ci possono essere dei contrattempi e questo ti innervosisce parecchio in ambito sentimentale e personale. Per quanto riguarda il lavoro ci sono dei progetti da mettere a punto: vai avanti senza scoraggiarti.

Oroscopo Vergine

Devi cercare di lasciarti andare maggiormente in amore, le stelle sono dalla tua parte. Non lasciarti condizionare dalle esperienze negative del passato, mettiti di nuovo in gioco. Sul lavoro i progetti a lunga scadenza sono quelli migliori.

Oroscopo Bilancia

Gran rilancio per i sentimenti, questo è un periodo di forza e tutto ciò che porti avanti sarà rafforzato. Sul lavoro non devi per forza portare avanti le cose che non ti piacciono: puoi anche dire di no. Cerca di riposare di più.

Oroscopo Scorpione

Giornata di recupero in amore, potrai risolvere alcuni problemi che si sono creati nei giorni scorsi, anche se la giornata può essere ancora agitata. Sul lavoro fai attenzione, manca la concentrazione.

Oroscopo Sagittario

Sei molto stressato, ti agiti più del dovuto. Cerca invece di dedicare maggior tempo all’amore, specie se ultimamente hai vissuto momenti difficili. Sul lavoro adesso arriva un momento migliore.

Oroscopo Capricorno

Se devi fare qualcosa di importante che riguarda i sentimenti preferisci la mattina, che è migliore del pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro cerca di tenere sotto controllo le varie situazioni. Cerca di non fare sforzi.

Oroscopo Acquario

Cerca di non esagerare, anche se da questo pomeriggio torna una buona energia in amore. Ci sono nuove esigenze da soddisfare. per quanto riguarda il lavoro hai voglia di superare nuovi ostacoli.

Oroscopo Pesci

Giornata un po’ agitata, sopratutto nel corso della mattinata. Potrebbe venirti la voglia di mandare tutto all’aria. Per fortuna nel pomeriggio le cose tornano ad andare per il verso giusto, sia in ambito personale che lavorativo. Sei molto stanco e nervoso.

