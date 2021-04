Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di lunedì 12 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione che comporta degli impegni. Beneficiate di influenze planetarie che tirano su il vostro morale. State andando nella direzione giusta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Chiedete aiuto. Siete di fronte ad una situazione che non potete affrontare da soli. Prendetevi cura del vostro sistema renale e state attenti agli eccessi alimentari. Siete troppo tentati dai piaceri della tavola e il fegato ha bisogno di un po’ di tregua.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Tutto andrà per il meglio… finché qualcuno non verrà a piangere sulla vostra spalla, in quanto non avrete pazienza! La vostra indecisione deriva dalla stremezza, soprattutto fisica. Avete bisogno di riposo e di una dieta equilibrata.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi scoprirete dei vostri aspetti tramite le vostre reazioni spontanee. Una buona quantità di sonno sarebbe buona cosa. Corpo e mente ne hanno bisogno. I colloqui che avete avuto hanno smosso le cose. La serenità è all’ordine del giorno ma ci sarà ancora qualche azione urgente che dovrete intraprendere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sarete in grado di portare a termine un progetto finanziario attinente ad un acquisto essenziale. Siete ri-energizzati da un afflusso di nuove forze. Avete più resistenza e siete particolarmente inclini a concentrarvi sull’essenziale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra consapevolezza di ingiustizia vi fa uscire dal guscio. Siate obiettivi nel vostro giudizio. Siete in forma dinamica psicologicamente e le vostre speranze si ravvivano. Bilanciate queste tendenze, cercando più cura per voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

State per ricevere una notizia che vi farà piacere. Vi troverete in uno stato d’animo combattivo e determinato per avvicinarvi ai vostri obiettivi, in modo da andare per esso. Potreste ottenere più sollievo dalla tensione, se avete tenuto la vostra vita sociale separata dai vostri sentimenti interiori.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!