Paolo Fox, Oroscopo 4 maggio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle ti mettono alle strette: è ora di capire cosa vuoi realmente per il tuo futuro. Se non sai darti ancora una risposta, forse dovresti rimandare le decisioni importanti a un altro giorno. Giove in opposizione ti procura tensioni riguardo i soldi: troppe uscite! Il consiglio per oggi è quello di non cedere alla tentazione di voler buttare tutto all’aria, perché molto presto arriveranno i risultati del tuo impegno.

Oroscopo Toro

Dovresti stare molto attento in amore e proteggere la coppia da tensioni che nascono all’esterno. Se un contrattempo ritarda un progetto, cerca di essere paziente. In questo momento ti rendi sempre più conto che avresti bisogno di una persona stabile al tuo fianco. Sul lavoro hai una gran voglia di ripartire, ma ci sono ancora troppe insicurezze da affrontare e questo ti rende particolarmente nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti invito a ritardare confronti e scelte importanti, perché oggi l’influsso contrario della Luna potrebbe causarti qualche problema. Sul lavoro la tua situazione migliora: lentamente riprendi la tua rivincita dopo un periodo molto faticoso. Nelle prossime settimane ritornerà anche la volontà di cominciare nuovi progetti

Oroscopo Cancro

Oggi sarà una giornata piuttosto piacevole. Questo mese non avrai Saturno opposto a crearti problemi, perciò se sei in coppia dovresti approfittare di maggio per fare progetti a lungo termine. Sul lavoro inizi a ingranare, anche se la vera ripartenza ci sarà a giugno, periodo in cui arriveranno nuove opportunità.

Oroscopo Leone

In amore cominci a risalire la china, per cui l’invito per oggi è quello di aprirti alle nuove conoscenze senza timore. Se hai iniziato una relazione da poco, dovresti portarla avanti senza troppi ma o se. Sul lavoro ti conviene essere più cauto: l’opposizione di Saturno potrebbe renderti ancora la vita difficile. Se qualcuno ti punta il dito contro, scegli la via più diplomatica per un confronto.

Oroscopo Vergine

In ambito lavorativo l’ondata favorevole per te continua. L’unico è di non strafare, altrimenti la stanchezza si potrebbe riversare nel rapporto di coppia. Oggi avrai voglia di recuperare l’armonia con il partner: occhio solo alle coppie che hanno avuto piccoli conflitti di recente, perché questo mese potrebbe ripresentarvi qualche fastidio.

Oroscopo Bilancia

D’ora in poi le cose iniziano a girare per il verso giusto. Finalmente hai voglia di rimetterti in gioco dopo alcuni mesi piuttosto impegnativi. Le storie nata da poco avranno buone possibilità di crescere nelle prossime settimane. Anche il lavoro comincia a riprendere quota, ma il periodo attuale ti impone a gestire con prudenza le tue finanze.

Oroscopo Scorpione

Oggi è l’inizio di un bel recupero sia in amore che nel lavoro. Piano piano riconquisti la serenità nella coppia, anche se il meglio arriverà dalla seconda metà del mese in poi. Anche sul lavoro recuperi il terreno perso negli ultimi mesi e le insicurezze che prima ti rendevano confuso si trasformeranno, gradualmente, in sicurezze. Avrai maggior chiarezza sulla strada da percorrere in futuro.

Oroscopo Sagittario

Per la giornata di oggi previste alcune perplessità in amore. Maggio, così come giugno, sarà un mese di riflessione per la coppia e se non terrai a freno le tue intemperanze, rischierai di aumentare la tensione della coppia. Il lavoro ti assorbe a tal punto da togliere energia alla vita sentimentale. Qualche piccolo contrattempo potrebbe procurarti un po’ di nervosismo.

Oroscopo Capricorno

Hai un oroscopo molto promettente: per oggi una giornata molto positiva. Le coppie stabili potrebbero valutare di fare un passo importante. Chi ha dovuto superare una crisi, ora avrà la certezza di padroneggiare sul serio la propria vita e non essere più in balia degli eventi. Anche il lavoro procede bene: qualcuno, forse, ha già avuto delle novità significative.

Oroscopo Acquario

Oggi sarà una giornata tranquilla in amore. Le stelle sostengono i nuovi legami, purché tu faccia lo sforzo di non isolarti. Sul lavoro potresti sentirti un po’ teso: senti il bisogno di farti le tue ragioni con chi non la pensa come te. Continua, nel frattempo, la pressione di Saturno che ti spinge a rivedere molti aspetti della tua vita. Occhio alle spese legate alla casa.

Oroscopo Pesci

Oggi l’amore recupera lentamente. I problemi potrebbero nascere solo nel momento in cui senti il partner ancora troppo distante, fisicamente o mentalmente. Le stelle ti incoraggiano a ritrovare maggior benessere e risolvere queste difficoltà una volta per tutte. Il lavoro migliora: se ci sono stati dei piccoli incidenti di percorso, ora potrai superarli con più facilità.

