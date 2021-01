Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: domenica 31 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 31 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siamo arrivati all’ultima giornata di Gennaio che si prospetta come un buon punto di partenza. Febbraio sara’ piuttosto pieno di cose da fare, e come ho spiegato in altre occasioni non si puo’ pensare di risolvere in poche ore i problemi nati negli ultimi due anni. Pero’, se c’e’ una causa in corso, se c’e’ un problema burocratico, Febbraio sblocca, aiuta! Potresti anche ricevere qualche bella emozione. In amore bisogna rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Stai per vivere una prima parte di Febbraio un po’ pesante quindi e bisogna anche cercare di eliminare i contrasti. Ti senti piuttosto intollerante! In casi eccezionali entro 15 giorni bisogna si dovra’ piazza pulita di tutte le situazioni che non ti piacciono. Di natura sei una persona molto comprensiva ma quando perdi la pazienza sono dolori! Questa domenica, pero’, nasce con la Luna favorevole e quindi evidentemente questo stato di agitazione e’ ancora contenibile.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Posso dire che in questa domenica hai una certa agitazione addosso, una sensazione di stanchezza che abbiamo visto anche sabato. Questo non ha nulla a che fare con il periodo che comunque sara’ di evoluzione. Chi aspetta una risposta, un consenso, una carta, una delibera, un nullaosta, dopo il 10 Febbraio avra’ qualcosa, ma in questa domenica forse sarebbe il caso di parlare solo se necessario. E’ chiaro che potresti anche sentirti un po’ stanco.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa e’ una giornata in cui forse bisogna evitare dispute in amore anche perche’ tra poche ore Venere sara’ neutrale. Gennaio e’ stato un mese di combattimenti a livello sentimentale o semplicemente di distacchi che sono stati causati magari dal lavoro e non dalla cattiva volonta’ di uno dei due. Bisogna recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La cosa importante e’ che adesso c’e’ che una strada per riuscire a superare alcuni problemi. Sei una persona forte, che difficilmente si arrende, ma posso dire che nelle ultime settimane hai subito un vero e proprio attacco. Ci sono delle possibilita’ per riuscire a fare dei cambiamenti ma viste le stelle di Febbraio e’ molto probabile che ci sia la necessita’ di buttare tutto all’aria e ripartire. A volte la strada migliore e’ la ricostruzione!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il passaggio della Luna aumenta questo stato di consapevolezza delle cose e aumenta anche il desiderio di stare accanto a persone piacevoli. Tu sai che sei cosi interessato alla mente, e soprattutto le donne appartenenti a questo segno non guardano solo l’aspetto fisico ma tengono molto anche all’aspetto mentale. Tu che sei cosi stimolato dagli incontri positivi, in questo periodo dovresti cercare confronti con persone intelligenti e interessanti: Scorpione, Toro e Cancro possono essere i segni che aiutano!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Sta per iniziare un Febbraio che mettera’ in regola alcune cose. A volte per gestire al meglio la nostra vita siamo anche costretti a fare scelte che non vorremmo. Pero’ posso dire che stavolta il destino puo’ aiutare perche’ in altre occasioni ti sei sentito imbarazzato nel decidere qualcosa, forse per paura di sbagliare, per paura di compromettere una relazione o di fare torto a qualcuno hai tirato avanti, ma ora non piu’!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Posso dire che questo non e’ un periodo eccellente! Qui non parlo tanto di condizioni legate al quotidiano: anche se ritengo che molti abbiano dei problemi familiari e personali, piu’ che altro e’ una questione di umore, un umore che tra giovedi e venerdi e’ stato molto ballerino, ma che in questo fine settimana si sta assestando.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ da 24 ore che sei veramente un po’ insofferente. Qui bisogna capire che cosa sta accadendo perche’ ognuno ha il proprio oroscopo e soprattutto la sua eta’, dunque le persone che sono giovani si sentono limitate nei propri spazi mentre le persone un po’ piu’ grandi e’ probabile che vivano dei contrasti in famiglia e nelle relazioni in genere. Sarebbe il caso di prendere tutto con molta calma. C’e’ anche un certo calo fisico, con qualche fastidio alle gambe, che sono secondo la tradizione astrologica sono il tuo punto debole.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Quelli che in questo periodo hanno la possibilita’ di modulare una situazione di lavoro per cercare delle soluzioni, non devono tirarsi indietro. Bisogna dire che il passaggio di Venere nel mese di Gennaio e’ stato molto interessante, e probabilmente ha aperto gli occhi in amore: una persona al tuo fianco puo’ essere ‘confermata’ mentre chi ha chiuso una storia non deve isolarsi troppo. Il 2021 e’ un anno di ritorni!

Oroscopo Paolo Fox Acquario