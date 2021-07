Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 11 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Gli choc del passato riemergono. Non lasciate che le vostre emozioni superino la vostra mente. La vostra distrazione potrebbe costare alcuni errori. Dovreste rallentare e prendere le distanze.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi sentite pronti a cambiare le cose, fare le giuste conclusioni e ricominciare su nuove basi. La vostra salute sarà influenzata da problemi renali, dovreste bere più liquidi per eliminare il superfluo su tutti i fronti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Saprete come vivacizzare l’atmosfera senza essere intimiditi da persone piuttosto rigide. È altamente consigliato migliorare il vostro tono fisico. Il vostro altruismo vi ha spinto troppo in là. Riposatevi un po’ e pensate di più a voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Provocherete vivaci reazioni dalle persone oggi. Le vostre parole saranno abbastanza pungenti, ricordate che il silenzio è d’oro. Dando così tanto di voi stessi, vi stancate in modo totale. Avete bisogno di un sonno di migliore qualità.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sembrerete agli occhi degli altri più profondi, e questo vi farà guadagnare riconoscimento. Fate esercizio fisico e bevete più liquidi. Si consiglia di ricaricare le batterie, vi cambierà le idee.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Fate esattamente ciò che vi piace ed è il momento di concentrarvi sui vostri affari personali. Ci sono segni di una tregua che vi permetterà di ricaricare le batterie durante una fuga dalla routine quotidiana. Non isolatevi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il vostro ottimismo è contagioso e riuscirete a conoscere nuove persone. Sarete al top della forma, cogliete l’occasione per limitare alcune cattive abitudini nel vostro stile di vita.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Tutto andrà per il meglio… finché qualcuno non verrà a piangere sulla vostra spalla, in quanto non avrete pazienza! La vostra indecisione deriva dalla stremezza, soprattutto fisica. Avete bisogno di riposo e di una dieta equilibrata.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La giornata di oggi si annuncia serena. È il momento di pensare più a voi e al vostro clan familiare. La tensione nervosa causata dalle vostre attività attuali è presente e si fa sentire con disagi diffusi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La vostra casa, o le questioni legate al luogo dove abitate, saranno essenziali oggi. Attenti a non esagerare fisicamente. Avete bisogno di rilassarvi, di riuscire a concentrarvi sui vostri obiettivi di base.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

I vostri dubbi svaniranno e ciò vi risolleverà, vi sentirete incoraggiati. Sarete invidiati per il vostro dinamismo oggi. Vi sentite molto più a vostro agio con voi stessi e ciò solo grazie agli sforzi compiuti per migliorare il vostro stile di vita.

