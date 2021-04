Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 25 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sembra che tu debba sopportare tutto il peso del mondo sulle tue spalle! In realtà sono molto complessi i rapporti con i parenti, con i familiari, con alcune persone che fanno parte proprio dell’entourage lavorativo, anche nelle amicizie possono nascere piccole dispute!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avresti bisogno di un po’ più di energia, e questa energia puo’ arrivare dall’amore, dalle amicizie. E’ chiaro che in questi giorni negli ultimi mesi tutti sono stati coinvolti da gravi difficoltà e i segni più sociali come il tuo hanno dovuto soffrire, hanno dovuto anche affrontare problemi, perché é stato più complicato anche relazionarsi agli altri.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con Luna, Giove e Saturno attivi in questo periodo non puoi che darti da fare: vincere delle piccole sfide é necessario nei confronti di se stessi e degli altri. Ci sono quelli anche quelli molto timidi, che magari non hanno voglia di discutere, pero’ é l caso di cercare di imporsi un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Puoi passare giornate stralunate, in cui potresti sentirti nervoso, agitato: proprio come in questa domenica che non regala tanta tranquillità. E qui bisogna giocarsi le bene queste ore, altrimenti si rischia di andare contro qualcuno, di sentirsi troppo nervosi e anche di fare polemiche per nulla.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non é detto che tutto sia contro di te, ma é probabile che tu sia stato un po’ più polemico nei confronti del partner, che tu viva maggiori tensioni. Questo puo’ capitare quando senti di avere qualcosa in meno: e soprattutto se magari a livello lavorativo ti confronti con una persona che sta facendo più cose rispetto a te, puo’ nascere un problema.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei molto impegnato nel cercare di dare il meglio di te: questa é una domenica forte perché permette di risolvere certi problemi. Tu sai come sei fatto, prima analizzi la situazione a tavolino, poi cerchi di capire anche quale sia l’atteggiamento delle persone che ti circondano e poi finalmente entri in azione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con la Luna nel segno sei particolarmente ricettivo ma potrei dire anche estremamente sensibile, al punto che una frase detta male puo’ scatenare un problema. Quindi, attenzione nei rapporti con gli altri. E’ probabile che in questo momento tu senta una grande agitazione dentro di te, che tu senta anche un desiderio di evadere che ora non é del tutto possibile.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Non sei molto contento sul fronte sentimentale. Persino se hai una grande storia d’amore é probabile che in questi giorni tu possa rimproverare il partner oppure c’é una preoccupazione che riguarda uno dei due che non sta bene. Insomma, se bisogna cercare di risolvere un problema serve massima tranquillità, altrimenti si rischia di agitare gli animi per nulla.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In cuor tuo speri che le cose cambino e piano piano stanno cambiando. Abbiamo un oroscopo molto interessante per quanto riguarda i contatti, le relazioni, e quindi tutto quelli che parte, tutto quel che nasce in questo periodo é estremamente utile per cercare di andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Forse sei solo un po’ stanco, in ritardo sui tempi, arrabbiato con una persona che non fa le cose a regola d’arte, e quindi ti costringe a perdere del tempo. In amore pero’ questa Venere protegge.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non sono pochi quelli che vorrebbero isolarsi dal mondo! Naturalmente questo non é possibile. In amore, questa situazione un po’ agitata forse anche da problemi personali e di lavoro, diventa ancora più aspra per quanto riguarda le relazioni nate da poco. Ci vuole pazienza nei sentimenti!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dopo due giornate un po’ colleriche, pesanti, nervose, ben venga questa domenica che riesce a mettere un po’ più di allegria nella tua vita, che riesce a regalare qualche emozione in più. Certo é che in questo periodo avresti bisogno di risposte chiare che sono mancate, soprattutto in amore.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!