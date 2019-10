Paolo Fox, oroscopo domenica 13 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi?

Paolo Fox oggi: l’oroscopo di domenica 13 ottobre 2019

Domenica 13 Ottobre 2019: le previsioni di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate su Radio Latte Miele.

Oroscopo Ariete

Questa domenica 13 ottobre nasce con il sorriso! E’ un periodo di grande interesse per chi vuole fare incontri speciali. Potresti riscoprirti improvvisamente un grande amante! E chi ha una storia afflitta da diversi problemi, può riscoprire la voglia di amare. E questo non è poco.

E’ una domenica da tenere in osservazione perchè anche un invito, un incontro, un evento improvviso, può determinare qualcosa di bello.

Oroscopo Toro

E’ probabile che in questi giorni qualcuno debba risolvere un problema,. Se una situazione è diventata troppo pesante per te, potresti decidere anche di cambiarla. Ad esempio, qualcuno potrebbe decidere di risparmiare di più.

Ci sono delle piccole rivoluzioni all’interno della tua vita, ma anche piccoli fastidi familiari. Le relazioni tra genitori e figli, ma in generale tra persone che si vogliono bene, in questo momento sono un pò sotto pressione.

Oroscopo Gemelli

Ottobre è un mese molto importante per tutti quelli che vogliono mettere a posto certe trattative che poi da Novembre sarà più difficile completare. Dal prossimo mese, infatti, si chiuderà tutto quello che non vale più! Alcuni percorsi professionali che non sono redditizi potranno rimessi in gioco.

E poi c’è un discorso da fare per tutti quelli che hanno delle questioni in sospeso, delle questioni economiche un pò, pesanti; dovreste fare scelte drastiche! Ma visto che è domenica, non pensare troppo al lavoro e cerca di riconciliarti con qualcuno. Sembri piuttosto nervoso anche in amore.

Oroscopo Cancro

E’ un momento di grandi decisioni! E non escludo che attorno a giovedì sia nata una sorta di piccola rivoluzione, utile per gestire al meglio il futuro. Nelle prossime settimane il consiglio che posso darti è quello di verificare la tenuta di certi accordi, di certi sentimenti e di spazzare via tutto quello che non ti interessa più.

Le stelle aiutano anche chi un’attività in proprio. Nonostante tu stia lavorando in ambiente contraddittorio, se cerchi o ti affidano qualcosa di nuovo, non tirarti indietro. Successo per chi deve affrontare una prova, un esame.

Oroscopo Leone

Questa domenica potrebbe essere la giornata giusta per i chiarimenti, soprattutto se è metà settimana (come credo) c’è stato un momento di disagio. Non solo è un oroscopo di recupero personale, ma piano piano ci stiamo avvicinando al grande evento. E’ vero che il tuo oroscopo è pieno di contraddizioni ma è anche vero che da Novembre molte situazioni diventeranno più facili da gestire.

Possibile un miglioramento nel lavoro o chi non sta più bene in un’azienda potrebbe cercare delle alternative. Per ora è tutto molto confuso, però nel giro di due settimane le tue idee saranno molto più chiare. Se stai aspettando una nomina, una chiamata, arriverà presto. Intanto, cerca di riavvicinarti a chi hai allontanato tra mercoledì e giovedì.

Oroscopo Vergine

Sarà divertente e piacevole stare con amici simpatici, in una domenica che è un pò velata da agitazione e piccole ansie che possono diventare grandi quando non si affronta tutto con un sorriso. E qualcuno di voi, purtroppo, sta vivendo da tempo una condizione critica, ma solo perchè vorrebbe una perfezione che non c’è, vorrebbe avere attorno persone di riferimento.

Se c’è stata una delusione d’amore bisogna andare avanti: le coppie forti lo saranno lo ancora di più! Attenzione a questioni legali e contrattuali che sarebbero da rivedere fin da adesso.

Oroscopo Bilancia

Questa domenica rivela una grande positività che può coinvolgere tutti voi, in attesa di Giove che tornerà favorevole. Questo vuol dire che se hai dei piani, dei progetti, in ballo, potrebbero finalmente mettersi in moto!

E così come la settimana è partita male, devo dire che questo weekend, invece, porta qualche riserva di energia in più da spendere in amore. Contatti favoriti!

Oroscopo Scorpione

Ogni sospeso deve essere fugato! Ma questo non vuol dire che devi cercare alla prima persona che ti fa una proposta! In questo momento devi evitare di creare di muri insormontabili attorno a te. Questa domenica, mi piace: con Giove e Mercurio nel segno, le intuizioni sono importanti, le relazioni valgono molto.

E una nuova idea potrà essere sfruttata al meglio. Non sottovalutare gli incontri perché con Giove favorevole ancora per questo mese, ogni attività che comporta comunicazione, accordi e scelte, è certamente favorita.

Oroscopo Sagittario

Non si può certo dire che in questo periodo tu non sia passionale! Anzi, devo riscontrare in tutti voi una grande volontà di azione, che può anche diventare irruenza! Quindi, fai attenzione a non metterti contro persone che possono rappresentare un problema; con la Luna nel tuo segno, c’è un’emozione in più! E questo cielo mi piace perché tutte le storie che nascono ora, sono in qualche modo promettenti.

Chi ha già una relazione o un progetto in mente, da Novembre potrà vederlo nascere. Ovviamente bisogna essere concreti! Questo non è un certo periodo di frustrazioni, anche se hai lasciato qualcosa non devi preoccuparti di ciò che è stato. Evidentemente era un qualcosa che non apparteneva più alla tua vita e che andava dimenticato.

Oroscopo Capricorno

Nonostante molti di voi abbiano avuto novità, abbiano iniziato nuovi progetti, negli ultimi mesi sentono questo peso addosso, che può essere rappresentato da risultati non proprio ideali, da conflitti familiari da risolvere.

Potresti essere anche sereno ma evidentemente ci sono dei familiari, delle persone care che tendono i tuoi nervi. Ci vuole un pò di pazienza, ma per fortuna ne hai tenta!

Oroscopo Acquario

Spesso ho parlato del tuo come un segno elettrico perchè sei governato da Urano, pianeta che in astrologia rappresenta l’elettricità. Insomma, l’agitazione è molto presente: e se è scaricata sulle persone persone che ti sono attorno, può creare notevoli problemi.

Non hai voglia di fare le solite cose e quelle poche cose nuove che sono arrivate, non sembrano soddisfarti. In un periodo così conflittuale e confuso, è probabile che tu abbia qualche riferimento in meno rispetto al passato in amore. In amore, ci vuole doppia prudenza!

Oroscopo Pesci

Non senti una grande voglia di spiegare certe emozioni a chi sta accanto a te. Se ci fosse una persona capace di ascoltare, di precedere i tuoi desideri, sarebbe meglio. Vorresti che non ci fosse bisogno di parlare col partner, vorresti che questa persona ti amasse facendo un gesto spontaneo! Ecco, in questo periodo e di più in questa domenica, qualche polemica può nascere soprattutto se stai aspettando una chiamata che non arrivao se c’è un riferimento personale che manca.

Attenzione se vivi due storie perchè è un momento conflittuale. Alcuni di voi sono talmente eccitati, emozionati e disponibili a vivere delle situazioni intense ed inattese, da non escludere nulla.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!