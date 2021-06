Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di venerdì 4 giugno 2021

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo si puo’ esprimere in due modi: o mandi a quel paese tanti seccatori oppure semplicemente ti rendi conto che é arrivato il momento di ripartire. Per fortuna siamo ancora in una stagione che é molto affine al tuo segno, che regala molta energia e novità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Entro domenica puoi fare un grande passo in avanti per cercare di risolvere un problema. Ricordo che ultimamente sono stati spesi molti soldi e forse per quello che hai fatto non sei stato pagato abbastanza. Poi se ti aspettavi un premio, forse non é arrivato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo fine settimana potresti anche ritrovare l’amore! Ci sono due modalità per ritrovarlo. O stai vivendo un momento un po’ critico per quanto riguarda il lavoro e la tua vita e quindi ci sono persone che testimoniano la gran voglia che hanno di starti accanto. Oppure tu stesso potresti dare slancio ad una nuova emozione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ti senti un po’ nervoso! E quando c’é qualcosa che non quadra, quando ci sono situazioni poco chiare, il rischio di conflittualità é alto. Quindi, per le prossime 48 ore consiglio tutti voi, se possibile, di tenervi lontano da situazioni che potrebbero essere provocatorie e polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ un oroscopo importante per le relazioni che valgono, é un momento in cui ti rendi conto davvero di avere al tuo fianco qualcuno di importante. Forse non ti importa neanche più, e lo dico a chi non é sposato ovviamente, di vivere una storia per la vita: l’importante é stare bene!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Puoi concludere questo fine settimana in attivo! Tuttavia, devo dire che tra martedì e giovedì ci sono stati piccoli conflitti, che sul lavoro c’é qualcosa di poco chiaro. E’ come se qualcuno cercasse di metterti i bastoni tra le ruote!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sono 48 ore in cui sarai molto nervoso: puo’ capitare anche qualche piccolo intralcio, un imprevisto, un incidente di percorso. Pero’, nulla di grave perché già domenica si recupera. E’ chiaro che nelle relazioni ci vorrà un po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Devi cercare di sbrogliare una vicenda entro sabato, e fortunatamente non ci sono più le stelle avverse della fine di Aprile. Adesso abbiamo stelle migliori anche per cercare di risolvere qualche piccolo problema personale. E’ chiaro che tu sei una persona piuttosto saggia, per esempio quando nell’ambiente di lavoro trovi molti nemici ti isoli, quando in amore trovi persone ostili prima o poi le allontani!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dopo tre giorni di confusione, in questo venerdì torni ad essere più sereno. Tra l’altro, più ci avviciniamo alla seconda parte di Giugno e più sarà facile recuperare qualcosa, come il tempo perso!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Consiglio di isolarsi, di cercare di fare meditazione per trovare un equilibrio profondo; vivere solo per la propria ambizione puo’ essere rischioso! Vittorie ce ne sono state e ce ne saranno ma in questo momento devi trovare pace, perche’ ci sono stati troppi stimoli dall’esterno.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Queste sono giornate utili se c’é una persona che ami, se c’é una persona che intendi accogliere nella tua vita, se vuoi allargare il giro delle tue conoscenze, perché come dicevo 24 ore fa, il tuo é il segno della condivisione! Venere favorevole porta emozioni importanti che riguardano non solo l’amor.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Puoi concludere questo fine settimana in maniera positiva per le relazioni, per cercare un po’ di stabilità interiore, per ritrovare anche quella grinta che ultimamente é mancata. Direi che ci sono perplessità in famiglia, molti si sentono poco compresi.

