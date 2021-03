Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 14 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 14 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata ricevi l’energia della Luna che si trova nel tuo spazio! Inutile dire che sei un vulcano in eruzione, che hai tante idee, lo vediamo tutti, ma potresti avere un limite: la forza fisica! Forse in questi giorni devi completare una serie di cure, di strategie per cercare di rimetterti in gioco. In realtà ogni volta che ti riproponi di fare cose devi far fronte a qualche blocco, ma presto non sarà piu’ cosi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ricordo che hai vissuto giornate stancanti, in particolare venerdì é stata molto pesante, ma in questa domenica hai una buona forza fisica. Nel corso degli ultimi mesi potresti anche avere ricevuto delle buone conferme, ma temo che tu sia vittima di un po’ di logorio. E allora, se possibile, ben venga una domenica vissuta in relax. Venere aiuta l’amore!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dopo tre giorni pesanti, in questa domenica ritrovi una bella forza fisica e la voglia di rimetterti in gioco! Voglio ricordare che Giove e Saturno sono in buon aspetto, e quindi mai come in questo momento ti trovi pronto a superare ostacoli, hai una gran voglia di fare qualcosa di nuovo, o forse potresti averlo già fatto. In ogni modo, posso dire che non contano i risultati finali, conta la tua voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vivi qualche piccola perplessità che potrebbe rivelarsi nei rapporti con gli altri, nei rapporti d’amore. In realtà potresti essere proprio tu a vivere un momento di forte stanchezza che si traduce in un atteggiamento polemico nei confronti di tutte le persone che ti stanno attorno. Quindi, un po’ di attenzione sarà necessaria in una domenica che scorre al rallentatore!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Anche se ci sono stati momenti difficili, tu hai la grande capacita’ di scrollarti di dosso tanti pensieri e andare avanti. Questo é un cielo che mi piace, che spinge molti di voi ad andare fuori, a vivere situazioni diverse dal passato. Certo, non é facile rimettersi in gioco, non é facile capire quello che é successo, anche perché ancora risenti di un Febbraio molto pesante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questa giornata particolare devi prestare un po’ più di attenzione alla questione economica. E’ una giornata dispendiosa anche in termini di energia, pero’ é una giornata che non vede più la Luna opposta. E visto che gli ultimi tre giorni sono stati molto faticosi, credo proprio che questa sia una domenica utile proprio per rilassarsi, per riscoprire il valore della famiglia, il valore dell’amore e comunque del benessere

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sappiamo che nel complesso questa é stata una settimana importante, e sappiamo che entro la fine di Marzo dovrai fare scelte di lavoro utili, informati, guardati in giro, ma c’é qualcosa che non va, forse un po’ di malumore. Quando si fa una sorta di selezione dei propri impegni o si guarda al passato, può capitare!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa é una giornata liberatoria: Venere e Sole favorevole parlano di amori, di sentimenti, di amicizie, incontri ed emozioni! Mai come in questo periodo senti che c’é qualcosa in più da vivere, che c’é qualcosa in più da investire!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Con questa Luna in buon aspetto, dopo tre giorni pesanti ritorni più energico. E’ stata una situazione particolare perché proprio da venerdi hai notato che qualcosa non quadrava: e poiché tu sei il segno della libertà, potresti anche esserti estraniato da certi problemi, allontanato da persone che in qualche modo riuscivano ad infastidirti. In questa domenica c’é un bel quieto vivere!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei pensieroso, affaticato, nervoso, ma nulla di grave perché sappiamo che comunque questo resta un cielo importante per te. Però, anche in una situazione generalmente valida può esserci una giornata no, una giornata in cui ci sono troppi pensieri, in cui ci sono troppe responsabilità o semplicemente un fuori forma.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Come ho spiegato ultimamente, non bisogna essere negativi, non bisogna essere pessimisti. Qui gioca molto il tuo ascendente: chi ha un ascendente in un segno di acqua, Cancro, Scorpione o Pesci, è un pò più fatalista; un ascendente di fuoco o d’aria può portare molta forza, mentre chi ne ha uno di terra predilige programmi e progetti concreti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Spero che tu abbia trovato un indirizzo, un equilibrio importante anche in amore, perché queste sono giornate che indirizzano bene i sentimenti e le relazioni! Tra l’altro, chissà che in questa domenica tu non sia raggiunto da una bella stabilità.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!