Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di martedì 6 luglio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 luglio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ecco una giornata interessante: abbiamo la Luna favorevole assieme a Venere, Marte, Mercurio e Saturno: insomma abbiamo un bel po’ da fare! Sono molto contento di annunciare alla maggioranza di voi questa nuova volonta’ d’azione. Certo ci sara’ anche una minoranza che si sente afflitta dai problemi, che non ha voglia di recuperare, che si sente anche un po’ sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se hai delle dispute d’amore, se in questi giorni vedi poco il partner o ti senti oppresso da troppe tensioni, devi cercare di farti scivolare le cose addosso. Tradire, cambiare, fare discorsi netti, sarebbe sbagliato! E’ probabile che tu abbia semplicemente tanto da fare nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna si trova nel tuo segno in buon aspetto a Luna e Mercurio. Cosa vuol dire? Che sei più loquace, hai voglia di parlare! E quando hai voglia di parlare vuol dire che metti in piazza anche quello che pensi. Sei una persona senza limiti! Spesso grazie alla tua capacità comunicativa riesci ad affermarti nella vita! Molti conduttori televisivi ma anche avvocati, giornalisti e creativi appartengono a questo segno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Finalmente torna quella nota dolce e passionale che da sempre caratterizza le tue azioni! Non che agli inizi dell’anno tu sia stato cattivo, tu non lo sei; quando reagisci male, quando diventi provocatorio, vuol dire che non ti senti amato. Certo, da parte tua c’é la necessità di sentirti totalmente amato e al centro dell’attenzione della persona che t’interessa.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Troverete più facile costruire le vostre speranze per il futuro. Effettuate qualche accertamento dei fatti. State bene nella vostra pelle ed a vostro agio con voi stessi. Siete più in sintonia con le esigenze del vostro corpo. Questa è la strada da percorrere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Alla fine di questo mese di Luglio, darai spazio all’amore! Anzi, io invito tutti quelli che stanno cercando una persona, a prenotare le vacanze dopo il 20 ed entro metà Agosto! In questo periodo dovresti essere anche un po’ più libero, sentirti più libero di rappresentare le tue sensazioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Puoi contare su due giornate molto interessanti, martedì e mercoledì, poi giovedì e venerdì lieve sottotono! Ogni tanto capita che ti senta sopraffatto dagli eventi, che tu senta una grande stanchezza. Questo é normale perché soprattutto dopo un periodo di crisi e addirittura di fermo, bisogna recuperare le redini del destino.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei molto nervoso: é probabile che tu non voglia neanche rispondere al telefono, specie quando chiamano certe persone che ti hanno ferito! Ti sei sentito tradito da un gruppo, da alcune persone, forse addirittura da un amore? Dipende dai casi. Per forza di cose questo é un oroscopo generico pero’ ti trovo davvero molto scontroso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ vero che abbiamo una Luna opposta e anche mercoledi ci sara’ qualche problema, ma io riconduco questa tensione a fastidi di tipo fisico che resteranno per almeno 48 ore. Ma guardando le stelle e soprattutto rifacendoci all’astrologia tradizionale, posso dire che di solito sei più vulnerabile a piedi, caviglie e gambe.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In queste 48 ore abbiamo buone stelle mentre é probabile che tra giovedì e venerdì ci sarà qualche controversia. In questa settimana ti trovi in una condizione di grande stanchezza, e anche se abbiamo un bel recupero dal giorno 22, soprattutto per il lavoro, non é escluso che ci sia ancora da decidere quello che desideri o non desideri fare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Considero questo un periodo di grandi prospettive: é come se tu chiudessi una porta e ne aprissi un’altra, pero’ c’é un corridoio da esplorare e in questa fase di interregno tra una vita che potremmo definire passata e una vita nuova, c’é una fase di transizione in cui nascono mille dubbi!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Giornata contrariata da mille tensioni! Se hai il desiderio di vedere una persona potrebbero esserci dei fastidi, se pensi di aver trovato l’amore, in queste 48 ore potresti chiederti se hai davvero a che fare con una persona sincera. Perche’ sei diventato molto sospettoso? Forse perché negli ultimi anni sei stato troppo fiducioso.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!