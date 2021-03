Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di lunedì 15 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa Luna nel tuo segno garantisce una grande voglia di ripartire! Pero’ ci sono dei problemi personali, fisici. Continuo sempre pensare a questo peso sulle spalle che purtroppo gli ultimi due anni ti hanno lasciato in eredità! Per cui, se non ti senti del tutto tranquillo é proprio perché non sei ancora riuscito a superare i problemi maturati negli ultimi tempi ma la volontà puo’ più di tutto!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Stai vivendo momenti di grande tensione. Questa é una settimana che viaggia tra alti e bassi. Qui non si mettono in discussione le tue qualità, le tue capacità, anzi sei uno dei segni più forti del momento, ma bisogna ricordare che ultimamente possono esserci state anche spese maggiori: anche chi é più benestante deve stare attento a non acquistare cose sbagliate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con Giove favorevole quest’anno prima o poi potrai contare su una bella occasione! Ecco perché questa settimana potrebbe essere veramente interessante, a parte le giornate di mercoledì e giovedì. Ricordo che in questo periodo più che le questioni di carattere pratico sono messe in discussione quelle amorose.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Si parte con una giornata un po’ sottotono. Questo non significa che la settimana vada male, anzi, continuo a pensare che tu sia un segno favorito e continuo anche a credere che tu sia in una fase di ricostruzione molto importante. Nella fase centrale del 2021 dovrai fare scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vivrai una settimana nel complesso valida, a parte un calo mercoledì. C’é voglia di riprendere le redini della propria vita in mano, pero’ non tutti stanno bene perché a Febbraio c’é stato un fastidio, che anche chi si e’ dovuto allontanare da un lavoro o magari non ha ricevuto quello che voleva.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Continua la tua importante ascesa! In questa settimana ci saranno giornate molto utili, come quella di mercoledì, ed anche il fine settimana sara’ molto interessante, pero’ non posso pero’ dire che saranno sette giorni del tutto sereni a livello fisico, perché da qualche tempo noti che c’e’ tanta fatica nel portare avanti le cose.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Entro la fine di questo mese di Marzo é probabile che tu debba affrontare un problema di lavoro, un cambiamento, un contratto diverso. E’ come se tra Marzo ed Aprile tu debba in qualche modo anche cambiare vita! La cosa importante é che dopo un momento di frustrazione e disagio arriverà una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa é una settimana interessante. Dal punto di vista economico, se ci sono cose che hai messo in vendita oppure vuoi comprare, finalmente si muove qualcosa! Pero é probabile che tu debba anche rinunciare al massimo guadagno: in altre parole dovrai trovare un compromesso.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nelle ultime due settimane sei stato un po’ giu’ anche nella mia classifica generale! Questo cielo puo’ indicare anche che ci sono state distrazioni, momenti di disagio, di affaticamento fisico, problemi personali: insomma, in questo periodo devi curarti un po’ di più anche perché sei un segno di fuoco e sai benissimo che spesso acceleri un po’ troppo le soluzioni, cerchi di risolvere i problemi di corsa.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le responsabilità sono tutte sulle tue spalle: d’altronde tu stesso dici di essere una persona capace di portare avanti sempre tutto da solo, e in qualche modo chi sta attorno a te non dico che se ne approfitta ma comunque prende la ‘palla al balzo’ per scaricarti qualche responsabilità in più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Stai mettendo la tua vita al centro dell’attenzione, e questo non é un dato non importante perche’ di solito fai esattamente il contrario! Ovvero cerca di risolvere i problemi delle persone che hai attorno prima dei tuo, quasi quasi vengono prima gli amici, gli amori e poi tutto il resto. Questa situazione di disagio, di confusione che é stata vissuta soprattutto agli inizi di quest’anno, piano piano sta lasciando spazio ad una migliore organizzazione della vita.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Sono giornate importanti per definire un sentimento, per capire chi é amico e chi é nemico. Non dico che tu soffra di antipatie, pero’ sai benissimo che non accetti mezze misure: quindi di una persona devi fidarti completamente, altrimenti non riesce a fare parte della tua vita. C’é da dire che alcuni di voi sono reduci da una delusione sentimentale oppure hanno iniziato un rapporto che un giorno sembra magnifico e il giorno dopo non lo é più.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!