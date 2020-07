Paolo Fox, Oroscopo 7 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 7 luglio 2020

Martedì 7 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata è abbastanza intensa: avere Marte nel segno significa anche vivere delle emozioni particolari! Forse in questi giorni ti presenti anche un pò nervoso e sappiamo che quando sei cosi agitato, scarichi questa tensione anche nel linguaggio, quindi è probabile che tu possa allontanare qualcuno o che tu ti senta molto arrabbiato.

Oroscopo Toro

Anche quelli più logici, più programmati possono vivere giornate in cui c’é qualche fastidio. Le prossime 48 ore sono un pò in calo a livello di forza fisica o quantomeno la tua energia potrebbe calare. E questo bisogna considerarlo anche per quanto riguarda i rapporti d’amore, che comunque sono in via di risoluzione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ci sono occasioni che puoi sfruttare: ricordo sempre che avere un oroscopo positivo aiuta ad avere delle opportunità ma poi non significa poi ottenere per forza un successo: nel senso che se arriva un’occasione, tu devi comunque fare vedere quanto vali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei talmente preso da certe questioni di lavoro che hai lasciato in bilico situazioni sentimentali. Ci sono delle questioni familiari ed economiche che devi risolvere: le giornate di metà settimana saranno le migliori in questo senso.

Oroscopo Leone

Hai una grande energia che in questi giorni era come compressa a causa di una particolare opposizione planetaria, da una quadratura di Urano che dall’anno scorso crea disagi. In questo momento senti che c’é qualcuno contro di te: nell’ambito del lavoro e delle questioni economiche bisogna essere prudenti.

Oroscopo Vergine

Non sei ancora molto sereno dal punto di vista sentimentale: questo non vuol dire che le relazioni vanno male, ma può semplicemente significare che ti trovi in una condizione di grande stress lavorativo e che tutto il resto passa in secondo piano.

Oroscopo Bilancia

Continua questa pesante fase di inizio Luglio, che tra l’altro era già stata identificata a causa di un Giugno sotto tono. Quindi, se ci sono conferme nel lavoro non erano esattamente quelle che volevi, se hai iniziato un nuovo percorso non è proprio partito al meglio. Insomma, ci sono tensioni che però non devono essere riversate in amore.

Oroscopo Scorpione

Sei alla ricerca di un pò di tranquillità: credo che questa settimana sia iniziata in maniera un pochino sbandata, mentre le giornate di giovedì e venerdì saranno decisamente molto più interessanti. C’è da dire che questi sono giorni in cui bisogna anche cercare di risolvere i piccoli problemi personali.

Oroscopo Sagittario

Ti trovi in una condizione di grande forza ma anche di limitazione esagerata. Intendo dire che tu che ami la libertà e già da Marzo, sia per ovvi motivi ma anche perché non ti sei più ritrovato in un rapporto, con un gruppo di amicizie, senti di avere messo da parte le ali.

Oroscopo Capricorno

Sei piuttosto elettrico, ma questo è normale visto che la Luna tocca direttamente il tuo segno. In questi giorni le persone che ti stanno attorno potrebbero dire che tu sei sempre bastian contrario, che non ti va bene nulla, che stai cercando chi lo sa cosa.

Oroscopo Acquario

Questo é un momento particolare perché ancora non ci sono grandi chiarimenti in amore. Sono giornate in cui tutto sembra molto conflittuale, tutto sembra cosi difficile da realizzare. Eppure Agosto porterà una rappacificazione in amore.

Oroscopo Pesci

I più agitati sono quelli che vivono due storie o che non hanno chiarezza per quanto riguarda le questioni di lavoro. Dopo uno stop ci sarà una partenza, magari part-time, e potresti anche fare qualcosa di più gratificante.

